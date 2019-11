Během oslav odstraní Plzeň ze sídla Krajského výboru KSČ rudou hvězdu

Plzeň čeká v neděli dopravní omezení Kvůli akcím spojeným se 17. listopadem bude v centru Plzně uzavřena řada ulic. Od devíti ráno do 19. hodiny bude pro osobní dopravu uzavřena Americká třída od Jungmannovy a Škroupovy ulice až ke křižovatce s Denisovým nábřežím.

Zákaz vjezdu bude do Goethovy ulice, Anglické nábřeží bude neprůjezdné mezi Americkou a Kopeckého sady, samotné Kopeckého sady budou pro auta neprůjezdné mezi Františkánskou a Anglickým nábřežím. Navíc mezi Bezručovou ulicí a Kopeckého sady neprojedou auta ani Františkánskou ulicí.

Dalšími uzavřenými ulicemi bude v neděli Prokopova mezi Purkyňovou a Americkou třídou i Resslova ulice od Americké po Jagellonskou.

Kvůli programu spojenému se sundáváním rudé hvězdy ze střechy bývalé budovy KV KSČ u kruhového objezdu na Americké třídě budou v neděli od 16. přibližně do 19. hodiny odkloněny trolejbusy a autobusy z Americké třídy přes most Milenia a ulici U Trati.