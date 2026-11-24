Před volbami od politiků často slýcháme, že omezí zneužívání sociálních dávek. Co mu říkáte?
Že výzkumy prokázaly, že zneužívání dávek je úplně marginální, minimální problém, ke kterému nedochází. Dlouhá léta ale sledujeme proces oklešťování sociálního státu. Už několik vlád přemýšlelo o tom, jakým způsobem ušetřit na těch nejchudších a jak proměnit sociální systém nebo ho přetvořit v nástroj kontroly. Sociální systém by ale měl spíš pomáhat lidem, aby se nepropadli na sociální dno.
A systém víc a víc komplikovat, aby se k dávkám lidé hůř dostali?
Připadá nám to tak.
Kvůli špatně nastavené superdávce lidé někdy rezignují na snahu o oddlužení a stát přichází o daňové příjmy v současnosti i v budoucnu.