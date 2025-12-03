Kyberšmejdi obrali neziskovou organizaci o miliony, v nouzi vyhlásila sbírku

  16:46
Plzeňská nezisková organizace Tady a teď, která 21 let pomáhá rodinám v bytové nouzi, dětem ohroženým školním neúspěchem a lidem bez domova, se dostala do velkých potíží. Stala se terčem podvodu a přišla o 5,3 milionu korun. Aby nemusela svoji činnost ukončit, vyhlásila dárcovskou sbírku.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

„Stali jsme se obětí sofistikovaného telefonního podvodu. Útočníci se vydávali za policisty a přesvědčili ekonomku organizace, aby převedla 5 350 303 korun na údajně bezpečné účty,“ vysvětlila ředitelka organizace Tady a teď Michaela Stehlíková, jak je kybešmejdi obrali.

Stalo se to 29. října. Ekonomce zavolali útočníci z podvrženého policejního čísla, předložili falešné dokumenty včetně policejních záznamů a potvrzení ČNB a během stresujícího telefonátu ji přesvědčili, aby odeslala celkem 16 plateb.

„Útok přišel ve chvíli, kdy byla pod časovým tlakem a útočníci ji neumožnili hovor přerušit ani nikoho kontaktovat. Ekonomka si během hovoru ověřovala totožnost volajících a zjistila, že jména policistů i bankéřů skutečně existují. O podvodech s falešnými bankéři věděla, o falešných policistech do té doby neslyšela,“ pokračuje ředitelka.

Zpověď ajťáka. Nechápal jsem, jak může někdo naletět, až kyberšmejdi dostali i mě

Dodala, že podvedená pracovnice pracuje v organizaci 13 let a řídila projekty za desítky milionů korun bez jediné chyby. „Policie nám potvrdila, že pokud se takový útok nepřeruší v prvních minutách, šance na obranu dramaticky klesá,“ upozorňuje Stehlíková.

Tady a teď okamžitě podalo trestní oznámení a zvýšila bezpečnost. Peníze se ale nepodařilo vrátit a hrozí, že organizace bude muset své služby omezit nebo dokonce ukončit.

Ročně podporuje přes 800 potřebných – rodiny ohrožené ztrátou bydlení, děti ze sociálně vyloučených lokalit, dospívající bez zázemí i lidi bez domova. Tady a teď provozuje programy pomoci včetně školské sociální práce přímo na partnerských školách, mentoringu středoškoláků nebo jediné svépomocné skupiny pro ženy se zkušeností s bezdomovectvím v Plzni.

„Pokud nezískáme finanční pomoc, budeme muset služby omezit nebo ukončit. V regionu neexistuje organizace, která by naše klienty převzala v takové komplexnosti,“ říká ředitelka.

Organizace proto spustila transparentní dárcovskou výzvu na platformě Darujme.cz. „Pomáhali jsme druhým 20 let. Teď potřebujeme pomoc my,“ stojí v úvodu sbírky.

3. prosince 2025  16:46

