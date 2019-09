Bojovného orla, který sežral holuba i s kroužky, zabila v poli řezačka

„Ten blbec se zase porval. Byl to prostě rváč a stálo ho to život,“ uzavřel po zpracování dat z vysílačky Bohouš Mášek, spolupracovník Záchranné stanice živočichů v Plzni, který dlouhodobě sledoval pohyb zmíněného orla přezdívaného Coural.

Poslední informace z vysílačky je z minulé středy. V ten den se pták na částečně posekaném kukuřičném poli mezi Nepomukem a Oselci setkal s jiným samcem stejného druhu a strhla se rvačka.

„Nevíme, kdo koho napadl a co bylo důvodem rvačky. Zřejmě se ptáci do sebe zaklesli pařáty a spadli do vzrostlé kukuřice. Z tak vysokého a silného porostu však nedokážou sami vylétnout, protože mají rozpětí křídel nejméně dva a půl metru,“ popsal pravděpodobný scénář Karel Makoň z plzeňské záchranné stanice.

Zemědělec, který pak se řezačkou vjel na pole, aby ho dosekal, usmrtil i oba mořské orly uvězněné v kukuřici. Zjistil to, až když se vracel ve vedlejší neposekané řádce a všiml si, že na strništi leží bezvládní ptáci.

Přivolaní zvířecí záchranáři pak zjistili, že se jedná o jejich dobře známého orla. Druhý pták byl bez kroužků, podle opeření to byl poměrně starý kus.

Coural se poprvé dostal do péče záchranářů loni v říjnu. Tehdy se v Újezdě u Chanovic na Klatovsku popral s jiným dravcem a jen s obtížemi létal. Navíc rentgen ukázal, že má v žaludku podezřelý kovový váleček.

Do luštění, co by záhadným předmětem mohlo být, se tehdy zapojila široká veřejnosti včetně odborníků z řad doktorů, rentgenologů, rybářů, kutilů až po pracovníky IT.

Jak se nakonec ukázalo, Coural spořádal polského poštovního holuba i se dvěma plastovými chovatelskými kroužky.

Po uzdravení dostal vysílačku a záchranáři ho vypustili do volné přírody u Modrého rybníka nedaleko obce Tisová na Tachovsku.

„Pak se vrátil znovu k Horažďovicím, nějaký čas se zdržoval u Mnichova na Strakonicku, létal kolem Kramolína, Pačejova, Kovčína, Nekvasova, Chlumu u Nepomuka a Chanovic. Zalétl si třeba i na Šumavu do Prášil, k zámku Kozel nebo do Nepomuka. Odtud právě jeho pojmenování Coural,“ vysvětlil Makoň.