Ordinace na Doubravce půjdou k zemi, dětské lékařky hledají nové prostory

Doubraveckého obvodu jde totiž o hodně. Lékařky Dana Kabzanová, Alena Bošková a Jana Forejtová totiž mají na čtyři tisíce pacientů. Vše odstartovala demolice přístavby, kterou majitel polikliniky Doubravka ze skupiny kolem nemocnice Privamed plánuje. Na místě vznikne nový polyfunkční dům s byty, dětským a rehabilitačním oddělením a lékárnou.

„Aktuální hysterii kolem prostorů k pronájmu pro tři dětské obvodní lékařky – respektive jejich soukromé praxe – považuji částečně za davovou hysterii a částečně za nepochopení situace. Dostaly nabídku na dvě varianty prostor přímo v doubravecké poliklinice po dobu stavby, anebo na stejnou dobu možnost přestěhovat se na Slovany do tamní polikliniky s tím, že bychom jim připravili prostory, pomohli s přesunem a garantovali návrat. Zatím žádnou z nabídek nepřijaly,“ uvedl jednatel polikliniky Tomáš Mach.

Prostory na Slovanech jsou nevyhovující

Lékařky se ohrazují proti výrazu hysterie. Jak uvedla jedna z nich, Dana Kabzanová, to, že se v místě bude něco dít, prý lékařky tušily zhruba dva roky, protože kolem pobíhali geodeti. „Ale když jsme začaly zhruba před rokem shánět informace, nikdo nám nic o tom, jestli se budeme muset stěhovat, jestli se tu bude stavět, jestli dojde k demolici objektu, neřekl. I rodiče chodili a říkali nám, že se objekt bude bourat a my jsme obavy tlumily. Říkaly jsme, že zatím není nic jistého,“ vysvětluje Kabzanová.

„Až v květnu letošního roku nám dal Tomáš Mach vědět, že je vydán demoliční příkaz, který platí od března příštího roku,“ dodala Kabzanová s tím, že to byl pro lékařky šok.

Od Macha poté dostaly lékařky nabídku, že se mohou přesunout na polikliniku Slovany, která do skupiny kolem nemocnice Privamed také patří. Lékařky se ale shodly na tom, že prostory jsou nevyhovující. „Neměly bychom tam ani šatnu, kde bychom se mohly převléci, ani místo, kde bychom se najedly, ani izolační místnost pro děti. Čekárna by také byla stísněná, navíc v blízkosti je výtah, který není pro kočárky,“ popsala Kabzanová, která oceňuje, že majitel nabídl prostory zrekonstruovat.

„Nedovedu si ale představit, že tam bude jezdit maminka, která nevyjede s kočárkem do blízkosti čekárny,“ poznamenala Kabzanová.

Lékařky se navíc obávají i toho, že kdyby se přesunuly na Slovany, pacienti by si mohli najít jiného lékaře. Lékařky se tedy hned po Machově oznámení začaly ohlížet po nových prostorách.

Nejprve prý Kabzanová zamířila za místostarostou doubraveckého obvodu Zdeňkem Mádrem z ODS. Za radnicí je totiž objekt v Mohylové 61, kde je celé přízemí obsazené úředníky obvodu. Ti by se ale na jaře příštího roku měli stěhovat do nového objektu radnice na Habrmannově náměstí. A lékařům by se uvolněný objekt i místo zamlouvalo.

Radnice chce lékařky v obvodu udržet

Mádr prý ale řekl, že se práce na nové radnici zpozdily a že ke stěhování dojde až v květnu. „Prohlídku, kterou mi zástupce majitelky objektu nabídl, jsem tedy odmítla, protože my se musíme stěhovat nejpozději v únoru,“ říká Kabzanová.

Mádr pro MF DNES uvedl, že doufal, že se lékařky dohodnou s majitelem polikliniky. „Dnes ale říkám, že proto, aby lékařky na Doubravce zůstaly, bychom jim potřebné prostory uvolnili dříve. I za tu cenu, že bychom některé kanceláře na přechodnou dobu sestěhovali,“ připomněl s tím, že o tom ale nemůže rozhodovat on, ale byla by nutná dohoda s majitelkou objektu. „Uděláme vše pro to, aby lékařky v obvodu zůstaly,“ uvedl.

Na tento týden je naplánovaná schůzka mezi radnicí, jednatelem polikliniky a lékařkami. „Lékařky dostanou nabídku přestěhovat se do prostor, kde je na poliklinice na Doubravce rehabilitace,“ dodal Mádr.