Napil jsem se až po nehodě, tvrdí policista. Soud ho zprostil obžaloby

„Nejedná se o trestný čin. Věc bude postoupena příslušnému řediteli Krajského ředitelství Policie Plzeňského kraje a ten dál rozhodne, zda se jedná o přestupek, či ne,“ řekl soudce domažlického soudu Jan Švígler. Verdikt je pravomocný. Věc se bude dále projednávat v kázeňském řízení.

Během dokazování se nepodařilo prokázat, že v době, kdy se stala dopravní nehoda, byl Petr Paliar pod vlivem alkoholu. Tvrdil totiž, se napil až po havárii, od které utekl.

Kolize se stala 15. dubna v šest hodin ráno. Policista jel od obce Hluboká na Loučim a havaroval u křižovatky na Dobříkov. Vyjel mimo silnici, narazil do kovového plotu, projel přes pozemek a na jeho konci opět narazil do plotu. S autem skončil v potoce.

Řidič utekl a k nabourané Škodě Superb se později vrátil a tvrdil, že neřídil on, ale jeho otec. Tuto verzi ale zpochybnily výslechy svědků a také odebrané biologické stopy z airbagu řidiče.

Zkouška také prokázala, že obžalovaný měl v krvi nejméně 1,18 promile alkoholu. Za ohrožení pod vlivem návykové látky mu hrozilo šest měsíců až tři roky vězení, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

„Soud má pochybnosti o tom, že Petr Paliar užil alkohol až po nehodě. Pochybnosti zasel obžalovaný sám. Od každého slušného člověka se očekává, že po dopravní nehodě poskytne součinnost. Je to obecná slušnost, on ji v sobě nenašel a o to víc je to smutné, že je policista. Utekl pouze z toho důvodu, že neměl čisté svědomí,“ domnívá se Švígler.

Podle něj obžalovaný udělal ostudu slušným policistům. „Porušil vícero předpisů, řítil se vysokou rychlostí kolem 123 kilometrů za hodinu. Hazardoval s lidskými životy. Narazil do oplocení a dále do stromu. Přežil svoji smrt, měl štěstí. O to víc bych čekal pokoru,“ vyjádřil se soudce.

Dodal, že pokud by se řidič napil až po nehodě, je to nezodpovědné a krajně naivní. „Je pro mě také nepochopitelné, že nedokáže odpovědět, zda jel ve vozidle sám, nebo s někým dalším,“ uzavřel Švígler.