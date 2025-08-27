Online pohotovost se má v kraji spustit na podzim, přihlásili se tři uchazeči

Autor:
  10:02
Na podzim by se v Plzeňském kraji mohl rozjet systém takzvané online lékařské pohotovosti. Vedení kraje oznámilo posun ve svém záměru novou distanční zdravotnickou službu pro veřejnost zavést. Krajští radní schválili výběr společnosti, která ji zajistí. Služba má být přístupná lidem, kteří mají v kraji trvalý pobyt, a to přes online komunikační platformu 24 hodin každý den v týdnu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Zájemci tak snadno a rychle získají doporučení odborníků, jak mají zdravotní problémy řešit.

„Dostupnost péče je jednou z našich priorit, a proto jsme se rozhodli zajistit lidem v Plzeňském kraji možnost konzultovat jejich zdravotní stav či problém přes online platformu přímo s lékařem, aniž by museli kamkoli cestovat nebo déle čekat na pohotovosti,“ řekl hejtman Kamal Farhan z ANO.

Stejnou službu nabízí svým obyvatelům Jihočeský a Karlovarský kraj, kde se systém osvědčil.

O online pohotovost je zájem, po Karlovarském ji chce zřídit i Plzeňský kraj

V Plzeňském kraji se do soutěže o tuto zakázku přihlásili tři uchazeči. Z nich pak komise vybrala nabídku, která byla ekonomicky nejvýhodnější. Předmětem veřejné zakázky je jak provoz softwarového řešení online komunikační platformy, tak i zajištění poskytovatelů zdravotních služeb, kteří budou distanční služby obyvatelům Plzeňského kraje poskytovat bezplatně.

„Až uplyne lhůta pro podání námitek, podepíšeme smlouvu na realizaci a online pohotovost může začít fungovat. Rádi bychom to stihli během října,“ upřesnil náměstek hejtmana pro zdravotnictví Tomáš Soukup z ANO.

Systém online pohotovostí má zahrnovat také videohovory s nasmlouvanými lékaři, kteří budou připraveni poskytnout doporučení, vypsat pacientovi eRecept nebo navrhnout další postup.

„K dispozici budou kvalifikovaní lékaři se specializací na všeobecné praktické lékařství, pediatrii a praktické lékařství pro děti a dorost,“ vysvětloval Tomáš Soukup.

Uvedl, že podle zkušeností z jiných regionů je typickým příkladem využití online pohotovosti telefonát maminky, která volá v neděli večer, říká, že dítě má dva dny teplotu a chce se poradit, jestli s ním má někam vyrazit.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Řehka v kampani STAN? Jeho partnerka poslankyně po dotazech upravila fotky

Poslankyně a jednička kandidátky STAN v Plzeňském kraji Michaela Opltová na sociálních sítích v době volební kampaně sdílela fotografie se svým partnerem, náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou....

Klubko hadů se zabydlelo v základech domu, vystrašení majitelé zavolali hasiče

Hasiči vyjížděli v neděli do obce Bezděkovec na Plzeňsku, kde se u základů rodinného domu objevili hadi. Klubko plazů majitele nemovitosti dosti znepokojovalo a tak si na pomoc zavolali právě hasiče....

Hromadný pád při závodě na Plzeňsku. Pro zraněné cyklisty zamířily sanitky i vrtulník

Při poslední etapě závodu jezdců do 23 let West Bohemia Tour se v neděli při hromadném pádu zranilo osm mladých cyklistů. Nehoda se stala u Křečova na severním Plzeňsku, dva zraněné transportoval do...

Uprchlou vlčici odchytili a vrátili do výběhu v Srní, záhy uhynula

V Srní na Klatovsku ve středu odpoledne uhynula vlčice, kterou předtím v noci zoologové správy šumavského parku odchytili v okolí Kundratic, asi deset kilometrů vzdušnou čarou od Srní. Příčinu úhynu...

Ml. Boleslav - Plzeň 0:5, hattrick Višinského, domácí hráli dlouho v deseti

Fotbalisté Plzně rozstříleli v dohrávce třetího ligového kola Mladou Boleslav na jejím hřišti 5:0. Hosté vstřelili všechny branky mezi 17. a 55. minutou. Hattrick zaznamenal Denis Višinský, gólem a...

Online pohotovost se má v kraji spustit na podzim, přihlásili se tři uchazeči

Na podzim by se v Plzeňském kraji mohl rozjet systém takzvané online lékařské pohotovosti. Vedení kraje oznámilo posun ve svém záměru novou distanční zdravotnickou službu pro veřejnost zavést....

27. srpna 2025  10:02

V extralize zůstanu, dokud mě někdo bude chtít, usmívá se plzeňský bek Percy

V české nejvyšší soutěži se chystá už na pátou extraligovou sezonu. Po dvou letech v Českých Budějovicích a poté ve Vítkovicích vyztužil v létě obránce Stuart Percy defenzivu plzeňské Škody.

27. srpna 2025  9:34

Stát by hodil jednotky přes palubu, kritizují starostové hasičů návrh Stanjury

Dobrovolným hasičům hrozí, že přijdou o státní dotace. Jejich zrušení v rámci návrhu státního rozpočtu na příští rok prosazuje ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS. Činnost sborů dobrovolných hasičů...

26. srpna 2025  15:41

Ukájel se na malých dívkách, soudí šéfa spolku pomáhajícího hendikepovaným dětem

U plzeňského krajského soudu stanul muž z Plzně, který čelí obžalobě, že se sexuálně ukájel na dívkách, kterým nebylo ani deset let. Nemravnosti se podle kriminalistů odehrávaly například v jeho...

26. srpna 2025  11:46

Uhynulá vlčice pocházela z výběhu v Srní. Třetí vlk je stále na svobodě

Vlčice, která ve středu uhynula na Šumavě po odchytu zoology národního parku, pocházela z výběhu u návštěvnického centra v Srní. Potvrdily to genetické testy. Na svobodě tak zůstává poslední ze tří...

25. srpna 2025  17:17

Klubko hadů se zabydlelo v základech domu, vystrašení majitelé zavolali hasiče

Hasiči vyjížděli v neděli do obce Bezděkovec na Plzeňsku, kde se u základů rodinného domu objevili hadi. Klubko plazů majitele nemovitosti dosti znepokojovalo a tak si na pomoc zavolali právě hasiče....

25. srpna 2025  13:46

K týrání dívek mě přinutili. Mladík překvapil soud novou verzí obhajoby

Zásadní změnu své dosavadní obhajoby navrhl plzeňskému krajskému soudu třiadvacetiletý muž z Karlových Varů. od loňského září zpovídá z toho, že několik let týral, ponižoval a znásilňoval tři dívky....

25. srpna 2025  11:16

Na Luzný přes přechod Modrý sloup? Možná letos, rozhodnuto ale ještě není

Pravděpodobnost otevření cesty Luzenským údolím k hraničnímu přechodu Modrý sloup se letos hodně zvýšila. Zatím ještě není jasné, zda se záměru nepostaví do cesty ochránci přírody, případně pak...

25. srpna 2025  10:11

Hromadný pád při závodě na Plzeňsku. Pro zraněné cyklisty zamířily sanitky i vrtulník

Při poslední etapě závodu jezdců do 23 let West Bohemia Tour se v neděli při hromadném pádu zranilo osm mladých cyklistů. Nehoda se stala u Křečova na severním Plzeňsku, dva zraněné transportoval do...

24. srpna 2025  12:55,  aktualizováno  20:02

Před zatáčkou dostal smyk a vjel do protisměru. Protijedoucí senior zemřel

Po sobotní nehodě dvou osobních aut nedaleko obce Obora na severním Plzeňsku zemřel jeden z řidičů, dvě spolujezdkyně z druhého auta utrpěly zranění, informovaly v neděli policejní mluvčí Eva...

24. srpna 2025  14:32

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Budování tůní a obnova pramenišť v Brdech chrání obce před velkou vodou

Loni na podzim, když severní Moravu trápily povodně, spadlo v Brdech sto milimetrů srážek. To bylo mnohem méně než na Moravě. „Ale kdyby takové srážky potrápily Brdy v minulosti, Strašice by byly pod...

24. srpna 2025  10:55

Plzeňští hokejisté si po výhře nad Klotenem zahrají finále turnaje v Bolzanu

Plzeňští hokejisté vyhráli v úvodním utkání turnaje Südtirol Summer Classic nad Klotenem 3:0 a v neděli večer se ve finále utkají s domácím Bolzanem, které zdolalo Norimberk 2:1 v prodloužení....

23. srpna 2025  19:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.