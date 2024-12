Kouknout do krku online neumíme. Názory na nový způsob pohotovosti se různí

„Kraj se inspiroval nejen v Česku, ale i v zahraničí. Mým cílem je přivést do Plzeňského kraje moderní online pohotovost, která bude vyhovovat našim občanům a bude pro ně srozumitelná a snadná na ovládání. Musíme mít na paměti, že pokud má být tento projekt úspěšný, tak ho musí umět ovládat nejen mladší, ale i starší generace,“ sdělil hejtman Kamal Farhan z ANO.

Podle něj kraj už nyní definuje kritéria pro výběrové řízení. „Pokud vše půjde podle plánu, v průběhu prvního pololetí příštího roku bychom mohli službu spustit,“ sdělil Farhan.

Ředitel Polikliniky Tachov Pavel Tuháček uvedl, že nápad vítá, protože poliklinika má velký problém personálně zajistit ambulantní pohotovostní služby pro děti. „Dříve jsme ve všechní dny sloužili patnáctihodinové služby a 24hodinové služby v sobotu a v neděli, nedávno jsme to museli zkrátit ve všední dny do 21 hodin, o víkendech od 8 do 20,“ popsal Tuháček.

Poznamenal, že i přes zkrácení ordinační doby přichází skoro stejný počet pacientů, ve všední dny kolem 30 dětí, o víkendu zhruba 50 denně. „Spousta návštěv je do jisté míry zbytečná a my doufáme, že online služba, by část dětí mohla odčerpat,“ poznamenal.

Tuháček zároveň přiznává, že lékaři pracující na poliklinice z nápadu online pohotovosti úplně nadšení nejsou. „My dítě raději chceme vidět, argumentují,“ nastiňuje Tuháček.

Primářka dětského oddělení Nemocnice u Svatého Jiří v Plzni Daniela Pousková zase pochybuje o tom, že by online pohotovost snížila návštěvnost dětských pohotovostí. „Telefonicky se poradí, ale za hodinu stejně přijdou k nám, máme s tím zkušenosti,“ říká lékařka z nemocnice, která pohotovost poskytuje. Pousková dlouhodobě upozorňuje na zneužívání dětské pohotovosti třeba lidmi, kteří s dětmi přijíždějí kvůli vytažení klíštěte.

Pousková připomněla i to, že na pohotovosti u Sv. Jiří online služby vlastně poskytují už dnes, protože vedle 70 až 100 dětských pacientů, kteří sem během služby dorazí, proběhne dalších zhruba 30 až 40 procent rad po telefonu, což bude zřejmě vedle videohovorů či chatů jedna z forem komunikace na připravované krajské pohotovosti.

Nakouknout online do krku, to fakt neumíme

„Vyřídíme mnoho telefonátů, řešíme věci typu teplota, podrobně vysvětlujeme další věci, ale poslech plic, nakouknout do krku, kouknout na kůži, to online fakt neumíme,“ poznamenala Pousková.

Propagátorem telemedicíny je už léta pražský chirurg Tomáš Šebek. Takováto služba vzdáleného přístupu lékaře funguje ve třech krocích. Praktický lékař odpoví nejpozději do šesti hodin od položení dotazu například e-mailem. Do tří dnů následuje i reakce specialisty, kterého praktický lékař zvolí jako nejlepšího pro řešení konkrétního problému tazatele.

V případě potřeby ve třetím kroku pomohou sestřičky s objednáním do kamenného zdravotnického zařízení kdekoliv po České republice. Již dříve to Šebek uvedl pro lidovky.cz.