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Nezletilý hoch přišel ve firmě o ruku a zemřel, v kauze zasáhl dětský ombudsman

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  13:46

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Ve firmě v obci Velké Hydčice na Klatovsku zemřel ve středu ráno patnáctiletý chlapec. Jednalo se o pracovní úraz. (27. srpna 2025) | foto: Petr Ježek, MF DNES

Dětský ombudsman podává trestní oznámení v případu nezletilého chlapce z Ukrajiny, který před rokem zemřel ve firmě na Klatovsku. Šnekový dopravník mu tehdy utrhl paži. Hoch pracoval ve stavební firmě nelegálně.
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