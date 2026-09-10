Nezletilý hoch přišel ve firmě o ruku a zemřel, v kauze zasáhl dětský ombudsman
Dolské hasičky svlékly uniformy a nafotily odvážný kalendář, letos pro charitu
Dobrovolné hasičky z malé obce Dolce na Plzeňsku nafotily na příští rok odvážný kalendář. Svlékly se do červeného spodního prádla, které doplňují jen části hasičských uniforem. Před fotoaparátem...
Škola na Tachovsku zavádí novou školní módu. Chce smazat rozdíly mezi dětmi
Učitelé i další zaměstnanci Základní školy Kladruby na Tachovsku přivítali žáky v novém školním roce v bílých košilích s logem. Pedagogové tak představili připravovanou školní módu.
Hradec Kr. - Plzeň 0:0, bezbranková dohrávka plná neproměněných šancí
Hradec Králové remizoval v dohrávce 5. kola fotbalové Chance Ligy s Plzní 0:0. Hosté dohrávali závěr duelu bez vyloučeného Denise Vavra. Východočeši, kteří si utkání nechali z původního termínu 23....
Šestnáctiletá dívka se po útoku bojí vyjít z domu. Násilník v masce dostal pět let
Krajský soud v Plzni vyměřil třiadvacetiletému nezaměstnanému Maximu K. z Klatov pětileté vězení za sexuální útok proti dítěti. Mladík s maskou na obličeji loni na jaře přepadl šestnáctiletou dívku,...
Tragická nehoda na D5. Dva mladíci sjeli z dálnice a spadli z mostku
Na dálnici D5 poblíž Rokycan ve směru na Prahu v neděli ráno po nehodě zemřeli dva mladí muži. Auto vyjelo mimo vozovku a spadlo z mostku.
Nezletilý hoch přišel ve firmě o ruku a zemřel, v kauze zasáhl dětský ombudsman
Dětský ombudsman podává trestní oznámení v případu nezletilého chlapce z Ukrajiny, který před rokem zemřel ve firmě na Klatovsku. Šnekový dopravník mu tehdy utrhl paži. Hoch pracoval ve stavební...
OBRAZEM: Obří Země i létající stroj. Akrobaté zahájili festival Divadlo
V Plzni ve čtvrtek začal 34. ročník Mezinárodního festivalu Divadlo. Devítidenní program odstartovalo večerní venkovní představení souboru V. O. S. A. Theatre. Dominantou inscenace na nově...
Zopakovat minulou sezonu bude těžší, tuší kapitán plzeňských hokejistů Jeřábek
Do druhé sezony po návratu na západ Čech povede plzeňské hokejisty jako kapitán Jakub Jeřábek. Pětatřicetiletý obránce se zkušenostmi z NHL si uvědomuje, že Indiáni po loňském druhém místě po...
Hradec Kr. - Plzeň 0:0, bezbranková dohrávka plná neproměněných šancí
Hradec Králové remizoval v dohrávce 5. kola fotbalové Chance Ligy s Plzní 0:0. Hosté dohrávali závěr duelu bez vyloučeného Denise Vavra. Východočeši, kteří si utkání nechali z původního termínu 23....
Pád stromů zastavil provoz na trati z Chebu do Plzně, doprava stála do odpoledne
Porucha trakčního vedení dnes omezila provoz na trati z Chebu do Plzně, vlaky kvůli popadaným stromům nejezdily na Chebsku v úseku mezi stanicemi Dolní Žandov a Lázně Kynžvart. Nehoda zastavila jak...
Dolské hasičky svlékly uniformy a nafotily odvážný kalendář, letos pro charitu
Dobrovolné hasičky z malé obce Dolce na Plzeňsku nafotily na příští rok odvážný kalendář. Svlékly se do červeného spodního prádla, které doplňují jen části hasičských uniforem. Před fotoaparátem...
Dolské hasičky svlékly uniformy a nafotily odvážný kalendář, letos pro charitu
Dobrovolné hasičky z malé obce Dolce na Plzeňsku nafotily na příští rok odvážný kalendář. Svlékly se do červeného spodního prádla, které doplňují jen části hasičských uniforem. Před fotoaparátem...
Šestnáctiletá dívka se po útoku bojí vyjít z domu. Násilník v masce dostal pět let
Krajský soud v Plzni vyměřil třiadvacetiletému nezaměstnanému Maximu K. z Klatov pětileté vězení za sexuální útok proti dítěti. Mladík s maskou na obličeji loni na jaře přepadl šestnáctiletou dívku,...
Noční Plzní se řítil více než stovkou. Řidič chtěl zkusit, jestli ujede strážníkům
Více než stovkou se řítil v BMW noční Plzní šestadvacetiletý řidič. Když ho hlídka městské policie chtěla zastavit, muž sešlápl plyn a začal jim ujíždět. Nakonec si to rozmyslel a zastavil. Na...
Sedmdesátiletý motorkář narazil v Plzni do svodidel. Zemřel na místě
Smrtelná zranění utrpěl v úterý odpoledne v plzeňské části Černice sedmdesátiletý motorkář. V ulici U Seřadiště ve směru od Koterovské k černickému obchodnímu centru Olympia Plzeň narazil do...
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Legendární plzeňskou hospodu zavřela inspekce, našla myší trus i plíseň
Kontroloři České zemědělské a potravinářské inspekce uzavřeli legendární plzeňský Hostinec Pod Kopcem v Božkově. Seznam nedostatků je nezvykle dlouhý a zahrnuje například nález myšího trusu, plísně v...
„Bůh šašek“ má další problém s policií. Přes zákaz soudu dál vystupoval ve videích
Lukáš Stančík z Plas na Plzeňsku, který je zakladatelem společenství Ohnivý drak a říká o sobě, že je bohem, čelí dalšímu obvinění. Tentokrát ho policisté viní z maření výkonu úředního rozhodnutí...