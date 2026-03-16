Zloděj se s kradeným autem proboural do elektra. Vzal mobily, odjel na koloběžce

Autor:
  15:10
Plzeňští policisté od pondělního rána pátrají po neznámém pachateli, který v kradeném autě proboural skleněné dveře do prodejny s elektronikou, kde pak raboval. Škoda na kradených a poničených věcech se pravděpodobně vyšplhá na několik statisíců.
Fotogalerie3

foto: Krimi Plzeň

Neznámý pachatel nejprve v Plzni na Slovanech ukradl vozidlo značky Volkswagen. Kolem páté hodiny ráno s ním dojel k obchodnímu centru Olympia Plzeň, kde projel skleněnými dveřmi do prodejny Planeo Elektro.

Neznámý pachatel vjel v Plzni autem do prodejny s elektronikou. (16. března 2026)

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Cestou do útrob obchodu zničil bezpečnostní sloupek, odpadkový koš a lavičku. V prodejně pak poničil spotřebiče, které mu stály v cestě. Například pračky, radiátor. Poté začal rabovat.

„Odcizil zde mobilní telefony a elektrokoloběžku,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Raindlová. Pachatel tam poté vozidlo nechal a zmizel pryč na elektrokoloběžce.

Policisté prozatím ještě škodu přesně nevyčíslili, pravděpodobně ale půjde do vyšších statisíců.

„Po pachateli pátráme. Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže, poškození cizí věci a neoprávněného užívání cizí věci,“ vyjmenovala Michaela Raindlová.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.