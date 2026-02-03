V nynější roli má kontrolovat vše, co se kolem projektu prověřovaného nyní Národní centrálou proti organizovanému zločinu (NCOZ) dělo. Rudolf Špoták výzvu k odstoupení v úterý odmítl a tvrdil, že není ve střetu zájmů.
V procesu prosazovaní projektu, jehož cena byla odhadována na dvě miliardy, ale byla řada sporných momentů. V souvislosti s projektem dokonce na hejtmanství v roce 2025 zasahovali policisté z NCOZ a dva bývalí jednatelé společnosti Kulturní centrum Plzeňského kraje (KCPK), která na projektu pracuje, jsou trestně stíhaní.
Šéf Kulturního centra Plzeňského kraje po zásahu NCOZ končí, odvolali ho radní
Projekt dlouhodobě kritizují také desítky plzeňských architektů. Těm vadí i to, že záměr neprošel architektonickou soutěží a KCPK je napřímo zadala týmu Evy Heyworth.
Architekti kritizují záměr kraje proměnit lázně v galerii bez návrhové soutěže
Opozice upozorňuje, že příprava projektu, který měl být podle původních slibů hotový do konce roku 2026, se prodlužuje a odhadovaná cena roste a vedení kraje vyčítá, že o projektu dostatečně neinformuje. „Projekt rekonstrukce bývalých lázní provází zásadní kontroverze,“ prohlásil předseda klubu zastupitelů ODS a TOP 09 Lukáš Hegner.
Připomenul, že kraj místo samotné budovy kupoval i celou společnost, která objekt vlastnila i s projektem na hotel a wellness. „Týkaly se i přímého výběru hlavní architektky Evy Heyworth,“ uvedl. Tvrdil, že předpokládané náklady na projekt průběžně rostou a nejsou vedením kraje vysvětlovány. „Prodlužují se termíny dokončení. Není ještě ani dokončena projektová dokumentace pro povolení změny projektu před dokončením,“ sdělil.
7. prosince 2022
Podle Hegnera by se situací kolem projektu měl věnovat kontrolní výbor a to se neděje. Upozornil, že u zrodu projektu stál Rudolf Špoták, který je dnes předsedou výboru. „Rudolf Špoták by tak měl kontrolovat svoji vlastní činnost. Z toho důvodu se domníváme, že není možné, aby na pozici setrval,“ zdůraznil.
„Žádný důvod k rezignaci nevidím,“ reagoval na požadavek Rudolf Špoták. Tvrdí, že kontrolní výbor se problematikou projektu zabývá. Nedomnívá se, že je ve střetu zájmů a upozorňuje, že KCPK ovládá valná hromada, kterou je rada Plzeňského kraje. „Ta jmenuje jednatele a dozorčí radu, která společnost přímo kontroluje,“ argumentoval.
Projekt má ve vedení kraje nyní na starost radní pro kulturu Libor Picka ze STAN. Ten potvrdil, že se nyní dokončují podklady pro získání povolení ke změně stavby před dokončením. „Jakmile to bude schváleno, začne se pracovat na projektu pro provedení stavby. Snad v srpnu bychom mohli být hotoví. Jakmile dostaneme stavební povolení, připravíme výběrové řízení na dodavatele stavby,“ sdělil.
Smlouva by pak mohla být podle radního podepsaná koncem roku a v příštím roce by mohla samotná stavba běžet a za 28 až 30 měsíců být dokončená.
9. září 2025