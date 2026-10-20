Aschenbrenner odešel z ODS, místní organizaci hrozí vedení strany zrušením

Část členů ODS v čele s Aschenbrennerem na Slovanech odešlo do opozice a část členů v čele s Evou Trůkovou či s exprimátorem Plzně Davidem Šloufem se přihlásilo ke spolupráci s ANO, které se STAN, PRO PLZEŇ s podporou KDU-ČSL a částí ODS ohlásilo vstup do vládnoucí koalice.
„Po výsledku voleb, které jsme vyhráli, nám bylo nabídnuto jediné místo, a to pro Evu Trůkovou jako místostarostku. Mně se to zdálo málo, tak jsem navrhoval, abychom šli do opozice,“ řekl Novinkám Aschenbrenner. „Což polovina zvolených zastupitelů za ODS nechtěla. Já v každém případě do opozice půjdu a také jsem dnes, po pětatřiceti letech, vystoupil z ODS. Do jiné strany či hnutí určitě nevstoupím,“ sdělil Aschenbrenner serveru Novinky.cz.
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O Aschenbrennerově odchodu i situaci místní organizace informoval regionální šéf ODS v Plzeňském kraji Martin Baxa.
„Nelze mít současně vejce i omeletu. Opak si bohužel myslí místní organizace ODS Plzeň-Slovany. Její osmičlenný zastupitelský klub ODS se dohodl, že půlka bude působit ve vedení městské části a ta druhá jí bude dělat opozici. Nepochopitelné, nesrozumitelné a nevysvětlitelné jednání. Výkonná rada ODS tomu vystavila žlutou kartu. Pokud do týdne tento stav nenapraví, padne návrh na zrušení tohoto místního sdružení. A to je fér,“ uvedl Baxa na síti X.
Baxa řekl, že se jako regionální předseda spolu s členem výkonné rady Petrem Zimmermannem bude chtít s členy místní organizace sejít. Postup zvolených zastupitelů považuje vedení ODS za politicky nepřijatelný a škodící straně.
Plzeňský obvod Slovany byl dlouhodobě baštou ODS. Od roku 1998 v něm byl starostou právě Lumír Aschenbrenner z ODS. I letos tam ODS volby vyhrála. Aschenbrenner na kandidátce byl, o post starosty ale už podle svých předvolebních prohlášení nechtěl usilovat. Chtěl se soustředit na obhájení senátorského mandátu, což se mu ale nezdařilo a do druhého kola nepostoupil.
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Nevoli vedení strany vyvolal poté, co před druhým kolem senátních voleb poskytl své billboardové plochy kandidátce ANO Lucii Kantorové. Objevila se na nich společná fotografie Kantorové a Aschenbrennera a citát: „Plzeň má v Senátu zastupovat člověk, který v Plzni žije!“, jméno Kantorové a výzva, aby ji lidé podpořili i ve druhém kole senátních voleb. Kantorová v druhém kole voleb neuspěla proti kandidátovi STAN bývalému náčelníku generálního štábu Karlu Řehkovi, který nyní žije na severním Plzeňsku.