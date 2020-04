Při odebírání vzorků na covid-19 zažívá zdravotnice i vtipné momenty

„Nemůžeme na toaletu nebo se napít, jinak bychom oblek znehodnotili. Když je teplo, pořádně se v něm zpotíme. Z respirátorů máme na obličeji otlaky. Je to náročné, ale musíme to vydržet,“ je přesvědčená hlavní sestra Jana Barbora Boučková.

Právě Domažlicko patří co do počtu obyvatel stále k nejpostiženějším okresům v zemi. Ještě do minulého týdne jezdila hlavní sestra testovat také do domácností, do domovů pro seniory či dalších pobytových zařízení.

A setkávala se s různými reakcemi na příjezd sanitky. „Někteří lidé nás žádali, ať neblikáme a nehoukáme, abychom na sebe zbytečně neupozorňovali. Báli se reakcí sousedů. Většinou se to týkalo malých vesnic,“ líčila Boučková.

Samotní pacienti se podle ní chovali vesměs přívětivě. Zažívali s nimi i vtipné momenty.

„Někdy nám dokonce nabízeli kávu nebo čaj, což jsme si samozřejmě nemohli vůbec vzít. Největší perličkou bylo, když nám jedna starší paní vyprávěla, že koronavirus určitě dostala ze španělských malin, které si koupila v supermarketu. Nakonec se u ní infekce neprokázala, měla pouze alergii,“ doplnila.

V okrese už týden v terénu pomáhají armádní medici, kteří dorazili stávající tým posílit. Dočasně jezdila zdravotnice na výjezdy s nimi, teď už se soustředí hlavně na odběrové místo a péči o potřebné v Domažlické nemocnici. Denně odtud do laboratoří pošlou až 160 vzorků.

„Na začátku jsme testovali jenom šest hodin, ale kvůli velkému náporu jsme provoz ještě o dvě hodiny prodloužili. Pacienti dorazí vždycky autem. Nejdříve je ztotožní strážníci, až potom se přesunou k nám. Z vozu vůbec nevystupují, odběr uděláme jen přes stažené okénko,“ popsala obvyklý postup Boučková.

Sama je provizorně v karanténě. Se synem, který jako záchranář působí na plzeňské klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a pomáhal na plicním oddělení, kde leží pacienti s koronavirem, si jenom telefonují.

„Jsme od sebe raději odděleni, abychom případnou nákazu nešířili. Voláme si a probíráme, co nás v práci potkalo. Oni jedou téměř nepřetržitě, což je opravdu fyzicky vyčerpávající. A asi nejvíc zátěže zažívá personál, který je přímo na takzvaných covid pracovištích. Mám pocit, že oproti nim nedělám vůbec nic,“ zlehčovala situaci.

I ona i její kolegové zažívají v posledních týdnech velký nápor a stálé změny, na něž musejí reagovat. A klasická dvanáctihodinová směna pro ně tak úplně neplatí.

„Tělo jede v úsporném režimu, ovšem zvyknete si. Moji kolegové jsou skvělí a všichni táhneme za jeden provaz,“ ocenila hlavní sestra. V současnosti ji energií dobíjí množství zpráv, které dostává od přátel, známých i cizích lidí. „Moc mě těší, že nám vyjadřují podporu a respekt. V životě by mě nenapadlo, že se něco takového stane,“ přiznala.