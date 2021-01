Kraj plánuje patnáct vakcinačních center, chce očkovat 4 000 lidí denně

„Náš zájem je naočkovat co největší množství lidí v našem regionu,“ řekla hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová.



Odhadla, že kdyby se v kraji očkovaly čtyři tisíce lidí denně, což není podle ní nereálné, za šest měsíců by mohlo být naočkováno 75 procent zdejší populace.

Když se odečtou děti a mládež do 16 let, která se nebude očkovat, jde v kraji o 354 tisíc lidí.

„Základem toho, aby se tento cíl podařil, je dostatek vakcín a dostatek zdravotnického personálu,“ sdělila hejtmanka.

Aby bylo dost lidí, kteří budou očkovat veřejnost, má kraj v plánu zřídit informační systém, do kterého se budou hlásit praktičtí a ambulantní lékaři.

V první fázi by se v kraji měli očkovat zdravotníci v nemocnicích a zaměstnanci a klienti v sociálních zařízeních, dále věková skupina nad 80 let a všichni klienti v domovech pro lidi se zdravotním postižením.

Následně, pravděpodobně v únoru, by měli být očkováni chronicky duševně nemocní, tedy v kraji především pacienti Psychiatrické nemocnice v Dobřanech.



„Dále hospitalizovaní nad 65 let, všichni ostatní zdravotníci jako praktici či ambulantní specialisté, zubaři, pedagogové, členové složek integrovaného záchranného systému, lidé nad 65 let,“ přiblížil vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Plzeňského kraje Jan Krásek.

Lidé by se měli na očkování registrovat a rezervovat si termín prostřednictvím centrálního systému, podle Mauritzové ho představí ministerstvo zdravotnictví 11. ledna.

„Podle odhadu hejtmanů, pokud bude (rezervační systém) do zkušebního provozu uveden 15. ledna, jak se plánuje, fungovat by mohl od února,“ sdělila Mauritzová.

Podle ní by mělo v kraji fungovat až patnáct vakcinačních center. „Bude se to odvíjet od toho, jak se domluvíme se zdravotními pojišťovnami, zejména s VZP, jak bude ochotná očkování platit,“ dodal hejtmanka.

V Plzni bude podle plánu sedm vakcinačních center - tři ve fakultní nemocnici, ve Státním zdravotním ústavu, v nemocnici Privamed, na poliklinice na Denisově nábřeží, pravděpodobně i na bývalé Železniční poliklinice. Další budou v krajských nemocnicích a na poliklinikách, jedno třeba na poliklinice v Blovicích na Plzeňsku.

Průtokové centrum by mohlo být v Depu2015

Co se týče velkokapacitního průtokového centra, kraj počítá s tím, že do konce ledna bude hotová kompletní studie, jak bude vypadat a fungovat. Na konci února by mělo být spuštěné, aby mohlo od začátku března fungovat pro veřejnost.

„Uvažujeme o tom, že by mohlo být v plzeňském Depu2015. Výhodou je velké parkoviště, dá se tam vytvořit i zázemí pro očkovací týmy. Pracovaly by tam až čtyři vakcinační týmy, což je kolem osmnácti lidí,“ vyjmenovala hejtmanka.

Do kraje zatím na konci prosince dorazilo prvních 975 dávek vakcíny, které spotřebovala Fakultní nemocnice Plzeň. Očkovat začala na Silvestra. Další vakcíny přišly v úterý 5. ledna, ty budou směřovat i do krajem zřizovaných nemocnic v okresech.

Koordinátorem pro očkovací strategii v Plzeňském kraji byl jmenován epidemiolog Petr Pazdiora.

V lednu by měl kraj dostat celkem 17 550 dávek vakcíny a v únoru kolem 20 tisíc dávek. Zatím jsou to vakcíny firem Pfizer a BioNTech, v dalších týdnech by se měly přidat i vakcíny od dalších výrobců.