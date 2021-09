Za očkováním proti covidu musejí děti z Tachovska jet až šedesát kilometrů

Tachovská dětská praktická lékařka Blanka Šebková by ráda očkovala svoje pacienty proti covidu. Překážkou je podle ní limit 50 dávek na jeden závoz. Je jich příliš. Tolik dětí a mládeže se totiž podle ní nedá sehnat.

Problém je v Plzeňském kraji hlavně na Tachovsku, kde není nemocnice. Tamní rodiče tedy musejí jet například do nejbližší nemocnice ve Stodu, což je po dálnici 54 kilometrů.

Šebková se proto se svými kolegy snaží přesvědčit distributora vakcíny, aby rozvážel jen deset dávek na ordinaci. Podle lékařky se jinak na vyšší čísla naočkovaných dětí v kraji nedá dostat.

I krajský koordinátor očkování Robin Šín si myslí, že dětští praktičtí lékaři by měli očkovat. Limit padesáti dávek ale nebere jako překážku.

„Snažíme se s kolegy dodavatele, tedy firmu Avenier, přesvědčit, jestli by nám vakcínu nemohl dodávat po menších množstvích, protože když mi přivezou 50 dávek a za tři neděle mi vakcíny projdou, musela bych je vyhodit,“ líčí Šebková, která tedy raději neočkuje.

„Pokud ale chceme naočkovat co nejvíc dětí, musíme jít za nimi, ne je posílat do očkovacích center. My praktici očkujeme celý život, a když mám za den naočkovat o deset dětí víc, vůbec mi to nevadí,“ vysvětlila Šebková.

Za dětmi musíme jít, ne je posílat jinam

O tom, že je distribuce menšího množství vakcín možná, je přesvědčena nejen ona, ale i její kolegové z Tachova. Vakcíny se rozvážejí v balení po pěti lahvičkách, z nichž každá obsahuje deset dávek.

„Kdybychom si zavolali, že chceme jen deset dávek, bylo by očkování daleko přístupnější. Distributor ale trvá na padesáti dávkách. Naposledy jsem se ptala před dvěma dny,“ dodala Šebková.

Krajský koordinátor Robin Šín uvedl, že tento problém nemůže řešit kraj, ale jde čistě o vztah mezi ordinací dětského praktického lékaře a firmy Avenier. „Samotnou skleničku s deseti dávkami ale firma dodávat nemůže, protože by otevřela balení a tím by porušila zákon o léčivech. V tom Avenier nelže,“ sdělil Šín.

Přiznává ale, že by bylo žádoucí, aby se u pediatrů očkovalo co nejvíc. „Je potřeba ještě naočkovat alespoň deset procent dospělé populace a několik desítek procent té nejmladší,“ uvedl Šín.

Pediatři mohou očkovat i rodiče svých pacientů

Řešení podle něj existuje. „Pediatři mohou očkovat i rodiče svých pacientů. Dětský praktik má dnes totiž výjimečně dovoleno vakcinovat i dospělé, kteří přijdou s dítětem. Je to výjimka, která má motivovat k očkování celé rodiny,“ řekl Šín. To by podle něj mohlo vést k tomu, aby se dodávka 50 dávek co nejdříve spotřebovala.

A jaký je mezi dětmi a mládeží zájem o očkování? „O prázdninách zájem o očkování docela byl. Moji pacienti jezdili nejraději do Domažlic, protože tam byly krátké čekací doby. Od pondělí mi zavolali dva rodiče, ale já jsem jim vysvětlila, že u mě očkování není možné. Protože nemáme v okrese nemocnici, musí jet mimo okres, nebo se naočkovat nakonec nenechají,“ přiblížila Šebková.

Železnorudská dětská lékařka Zdena Bártová nevidí nutnost cestování kvůli očkování jako problém. „Když mají rodiče o očkování dětí zájem, pošlu je do Klatov do očkovacího centra, kde vakcinace probíhá zcela bez problémů, očkovacích látek je tam dost,“ uvedla Bártová.

Rodiče, kteří chtějí děti nechat očkovat, pro to podle ní musí něco udělat. Nesetkala se prý s tím, že by čtyřicetikilometrová cesta ze Železné Rudy do Klatov byla překážkou, kterou by rodiče s dětmi nebyli ochotní překonat. „Nikdo si nestěžoval, že chce očkovat u mě v ordinaci, a ne cestovat do očkovacího centra,“ sdělila Bártová.

Z věkové kategorie do 24 let je alespoň první dávkou v kraji naočkováno 31 626 obyvatel, což je téměř 22 procent lidí této věkové kategorie.

Z věkové skupiny, z níž většina každý den chodí do školy, používá městskou hromadnou dopravu, autobusy či vlaky a chodí do kina či za kulturou, je tedy v kraji nenaočkovaných 113 tisíc mladých lidí.



Z celkového počtu 591 041 obyvatel kraje dostalo dosud alespoň první dávku očkování 322 664 lidí, což je téměř 55 procent obyvatel.