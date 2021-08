Zvířecí záchranáři hledají azyl pro opuštěná labutí mláďata

„Hledáme kolegu, který by si chtěl nechat dobrovolně zničit přírodní rybníček touto partou, vlastní či má proti liškám oplocenou a adekvátně zabezpečenou vodní plochu, bez norka. Granule na dokrmení mláďat dodáme, ornitologické kroužky rovněž a před zimou bychom ptáky přesunuli na hromadné zimoviště, pokud by z rybníka neodletěly samy,“ sdělil Karel Makoň ze Záchranné stanice živočichů Plzeň.



Ideální by podle něho bylo, pokud by se našel větší, ovšem řádně oplocený rybníček s travnatou plochou, rákosinou a vhodným výlezem z vody, pokud by byl na rybníku ostrůvek, byla by to výhoda. Variantou je bezpečný zámecký park či jiný vhodný objekt, kde by mohly labutě na adekvátní vodní ploše dorůst.

Případní zájemci se mohou ozvat na e-mailovou adresu ptactvo@desop.cz.



Pátrání po rodičích bylo neúspěšné

První tři labutě se k záchranářům dostaly 5. července.



„Střídavě nám volali obyvatelé Starého i Nového Pařezova u Postřekova, že téměř uprostřed vsi pochodují tři mláďata labutě velké bez rodičů. Jel jsem na lokalitu i s dronem a v mapách studoval jak Postřekovskou rybniční soustavu, tak Černý potok (Čerchovku) či rybníčky u Pařezova,“ říká Makoň.



Tajně doufal, že někde na potoce najde rodiče s ornitologickými kroužky a dalšími mláďaty, jak se přesouvají z rybníka na rybník a tři labuťata jim vrátí.

„Bohužel po dvou hodinách usilovného pátrání, vybití všech baterek u dronu a kontrole všech vodních ploch jsem labutí rodinu nenašel a byl nucen tři labuťata převézt k nám do záchranné stanice živočichů,,“ doplňuje.

Chov labutí v zajetí ještě k tomu na poměrně malé vodní ploše s komplikovaným oběhem vody a složitou filtrací má své limity.



„A tak zhruba po měsíci je filtrace ucpána trusem a granulemi tak, že přestává fungovat. Přičteme-li k tomu skutečnost, že ve voliéře je už jedna odchovaná kachna divoká a jedna rovněž odchovaná husa velká, je to pět ptáků produkujících denně půl kýble kašovitého trusu,“ uvedl zvířecí záchranář.

Ten navíc s kolegy v sobotu 8. srpna přivezl z celodenního monitoringu a kroužkování labutí další tři labutí mláďata pohybující se již týden bez rodičů na rybníku v oboře u Polžic a Horšova nedaleko Horšovského Týna.



„Rodiče nikde, nejmenší mládě má poraněné pravé oko a bez rodičů tak malým mláďatům dávám venku v přírodě maximálně týden či dva. Ani v tomto případě nevíme, co se vlastně na lokalitě stalo a kdo či co stojí za ztrátou obou rodičů. Každopádně pravděpodobnost, že by rodiče mláďata úmyslně opustili, je malá, a tak v současné době máme na stanici celkem šest bezprizorních labutích mláďat, pro která nutně sháníme náhradní bydlení,“ dodává.