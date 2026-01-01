Gentleman silnic – Michal Houdek
Titul Gentleman silnic získal Michal Houdek za pohotový zásah po dopravní nehodě mezi obcemi Vochov a Kozolupy na Plzeňsku. Ocenění převzal z rukou zástupců Generali České pojišťovny a Policie ČR 24. ledna 2025 v Plzni.
Michal Houdek projížděl z obce Kozolupy směrem na Vochov, když si všiml auta, které vyjelo ze silnice, sjelo do příkopu a narazilo do stromu. „Srážku jsem viděl, když jsem přijížděl z druhé strany. Zastavil jsem několik metrů od místa nehody a okamžitě běžel na pomoc. V autě byli dva starší lidé,“ popisuje Houdek.
Řidič byl po střetu v šoku, ale dokázal sám vystoupit z auta. Žena na místě spolujezdce ale zůstala uvězněná, protože dveře byly nárazem tak zdeformované, že je nešlo otevřít. „Z auta začal stoupat kouř. V tu chvíli mi bylo jasné, že jde o čas. Musel jsem ji rychle dostat ven,“ vzpomíná oceněný. „Naštěstí zůstala při vědomí a dokázala komunikovat,“ popisoval mimořádně vypjatý okamžik.
Po několika náročných minutách se Michalu Houdkovi podařilo ženu vyprostit, a společně s řidičem ji odnesli do bezpečné vzdálenosti od doutnajícího auta. Mezitím u nehody zastavili další lidé, z nichž jednoho Michal Houdek požádal, aby okamžitě zavolal záchranku.
Charitní sestra roku – Jiřina Jechová
Jiřina Jechová z Charitní ošetřovatelské služby Městské charity Plzeň získala ocenění Charitní sestra roku 2025 – Cena Qualitas Optima. Tato cena je určena zdravotním sestrám, které svou odborností, empatií a vytrvalostí formují kvalitu péče v charitních službách. Cenu uděluje Charita Česká republika ve spolupráci s odbornou společností Qualitas Optima 2020.
Přestože je Jiřině Jechové už 74 let, působí stále na plný úvazek v terénní domácí péči. Je zaměstnaná jako terénní zdravotní sestra v Městské charitě Plzeň již 12 let. „Tato práce mě velmi baví a naplňuje. Začínala jsem tu nejprve brigádně a poté jsem přešla na plný úvazek,“ sdělila Jiřina Jechová.
Předtím pracovala jako sestra v nemocnici a také na psychiatrii v Dobřanech. „Terénní ošetřovatelská práce je velmi různorodá a krásná, přestože je to někdy náročné. Klienti se na nás obracejí téměř se vším. O některé z nich se jejich rodiny příliš nestarají, ale jinde zase funguje spolupráce velmi dobře,“ zhodnotila situaci Jiřina Jechová.
Učí romské děti, setkal se s Pavlem. My Ukrajinci můžeme pomáhat, říká student
Pochválil jej prezident – Daniil Danylov
V polovině července se šestnáctiletý student Daniil Danylov setkal v Lánech s prezidentem Petrem Pavlem. Mladý Ukrajinec patřil mezi lidi, které hlava státu pozvala na setkání, protože se věnují veřejně prospěšným aktivitám.
Daniil Danylov pomáhá v neziskové organizaci v Plzni doučovat děti ze sociálně znevýhodněných, především romských rodin. On sám v Česku studuje na plzeňském Gymnáziu Františka Křižíka a zároveň na dálku na matematicko-fyzikálním lyceu v Charkově.
Připustil, že měl před setkáním s prezidentem trochu trému. Co mu řekl? „Mluvil jsem o své osobní zkušenosti, o tom, jak jsem se dostal do Česka, o tom, co dělám v rámci dobrovolnictví. Prezident se zajímal, jak dlouho tady jsem. Když jsem mu řekl, že tři roky, pochválil mou češtinu. Dokonce rozesmál všechny, kteří tam byli, protože řekl, že česky mluvím líp než někteří čeští politici. Bylo pro mě překvapení, že mě takhle pochválil a poděkoval mi za to, co dělám,“ uvedl.
Tvrdil, že je panu prezidentovi vděčný nejenom za podporu pro něho osobně, ale celkově pro ukrajinskou mládež. „Setkání bylo pro mě emočně jedním z nejvýznamnějších dnů života. Poznal jsem přitom mnoho dalších dobrovolníků a věřím, že akce může být inspirací pro další lidi, aby se zapojili do dobrovolnictví,“ řekl.
Ředitel odzbrojil školačku, která pobodala spolužáky. Vyznamenal ho prezident
Záchranářský kříž – Ivan Rybár
Ředitel ZŠ Komenského v Domažlicích Ivan Rybár získal od prezidenta Petra Pavla významné ocenění. Čestné uznání a záchranářský kříž mu udělil za to, že loni v září zastavil a odzbrojil školačku, která nožem napadla dva své spolužáky. „Samozřejmě mě ocenění potěšilo, podtrhlo to, co jsem udělal. Když vidíte ozbrojenou žákyni proti bezbrannému člověku, musíte zasáhnout,“ popsal oceněný ředitel.
Třináctiletá dívka, která v sedmé třídě propadla a musela ročník znovu opakovat, loni druhý školní den před vyučováním vstoupila do třídy svých bývalých spolužáků a dva z nich, dívku a chlapce, pobodala.
„Zřejmě chtěla v útoku pokračovat. Další chlapec ale vzal židli a začal se bránit. Dívka pak vyběhla s nožem v ruce ven na chodbu. Mezitím ze třídy utekly i šokované děti. Stačily ještě požádat o pomoc učitelku, která měla službu na chodbě. Jako první s ní mluvila právě tato kantorka. To se odehrálo v druhém patře, já jsem v té době byl ještě v přízemí. Rychle jsem se přesunul nahoru a viděl na chodbě stát učitelku a zhruba tři metry od ní dívku s nožem. Začal jsem jí domlouvat, aby nůž odhodila. Nakonec nůž položila na zem, odkopl jsem ho co nejdál, aby na něj nemohla dosáhnout, a měli jsme vyhráno. Pak jsem ji odvedl do prázdné učebny a následně přijela policie,“ uvedl Ivan Rybár.
Zlatý anděl – Martin Bohata
Cenu Zlatého anděla 2025 od města Plzně převzal v říjnu Martin Bohata, ředitel Salesiánského střediska mládeže Plzeň. Cenu získal za dlouholeté a obětavé vedení organizace, která v Plzni už více než 35 let pomáhá dětem, mládeži a rodinám v náročných životních situacích.
Salesiánské středisko mládeže Plzeň poskytuje dětem a mladým lidem bezpečný prostor, podporu a možnosti rozvoje prostřednictvím zájmových kroužků, volnočasového klubu Balón a nízkoprahového klubu Vzducholoď. Rodinám s dětmi poskytuje odborné služby Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha.
Cena Thálie – Kristýna Franková
Herečka Divadla ALFA v Plzni Kristýna Franková byla v roce 2025 oceněna prestižní Cenou Thálie v oboru loutkového divadla za herecký výkon v česko-japonské inscenaci Čáslavská – Tokio – 1964. Porotu zaujala bezprostředností a hravým nadšením, s nimiž zachycuje osud naší gymnastické legendy. Inscenace s Kristýnou Frankovou v roli Věry Čáslavské si v srpnu 2025 podmanila i mezinárodní publikum světové výstavy EXPO v japonské Ósace.
Porota ocenila její energický výkon, v němž propojuje celý rejstřík hereckých výrazových prostředků. Zaujme tak nejen technickou precizností při práci s loutkou, ale i výstižně užitým slovem, gestem či muzikálním projevem. Herečka díky své autentičnosti i vnitřní pokoře také účinně vyvažuje patos s humorem a smysluplně ‚dokumentuje‘ život Věry Čáslavské – její radost ze sportu, ale i odvahu stát si vždy za svými názory.
„Je pro mě ctí ztvárňovat na jevišti takovou ženu, jakou byla Věra Čáslavská. Mám radost, že skrze Cenu Thálie bylo na naši inscenaci upozorněno, a děkuji také všem mým kolegům, kteří se na ní podíleli,“ řekla Kristýna Franková.
Pavla Kocourková získala nejvyšší belgické vyznamenání. Věnuje se veteránům
Vyznamenání od krále Belgie – Pavla Kocourková
Nejvyšším vyznamenáním belgického krále byla 13. listopadu dekorována vyučující Západočeské univerzity v Plzni Pavla Kocourková. Ta už 20 let pracuje na zviditelňování belgických osvoboditelů západních Čech.
Pavla Kocourková, má za sebou dvacet let trpělivé práce, která začala při tlumočení pro město Plzeň. „Potkala jsem tehdy belgické veterány na Slavnostech svobody v Plzni a vyslechla jejich vzpomínky. Bylo mi líto, že se o nich téměř nemluvilo. Byli součástí americké armády, a tak zůstávali ve stínu. Řekla jsem si, že to zkusím změnit,“ vysvětlila Kocourková.
V uznání jejích zásluh se belgický král rozhodl jmenovat ji rytířkou Řádu Leopolda, nejvyššího belgického rytířského řádu. Belgie tak ocenila dlouholetou práci Kocourkové, díky níž se příběh belgických veteránů 2. světové války a osvobození západních Čech vrátil do veřejného povědomí v Česku i v Belgii. „Je to obrovská čest. Byla jsem tak překvapená, že kromě poděkování a slibu, že budu samozřejmě pokračovat, jsem nedokázala říci víc,“ řekla Pavla Kocourková.
Student vyfrézoval model motorky, na Hradě ho předal nejznámějšímu motorkáři Česka
Model motorky pro prezidenta – Jiří Hruška
Vyfrézovaný model motorky převzal 26. listopadu prezident České republiky Petr Pavel z rukou autora, mistra ČR v CNC frézování a zároveň studenta Fakulty strojní ZČU Jiřího Hrušky. Model váží necelé dva kilogramy, měří 20 centimetrů a je vyrobený ze slitiny hliníku. Akce byla součástí setkání s mladými techniky a řemeslníky, kteří soutěžili na evropském šampionátu odborných dovedností EuroSkills.
Na mezinárodním šampionátu EuroSkills, kam se před dvěma lety Jiří probojoval jako vítěz národní soutěže v CNC frézování, dostal za úkol naprogramovat a obrobit model motocyklu. S náročným zadáním soutěžního úkolu si však mnozí soutěžící nevěděli rady. „Zkrátka to nedopadlo podle mé představy a dal jsem si za cíl, že tu motorku jednou vyrobím,“ dodal.
Celý proces výroby motorky, od prvních nápadů až po hotový výrobek, zabral přibližně půl roku. „Napadlo mě, proč ji rovnou nevyrobit jako dárek pro momentálně nejznámějšího motorkáře v zemi,“ řekl s úsměvem Jiří. Prvotní, poněkud troufalá myšlenka se nakonec stala hlavní motivací úkol dotáhnout.