Během měsíce zachránila tři lidi. Byl to totální autopilot, vzpomíná žena

Premium

Fotogalerie 5

Hana Koreisová z Rokycan zřejmě nikdy nezapomene na události z loňského května. Během několika dnů zachraňovala životy třem lidem - své mamince, muži na přechodu pro chodce a řidiči. Hejtman Plzeňského kraje ji za to ocenil. Na snímku je se svojí maminkou a přítelem. | foto: Archiv Hany Koreisové

Autor:
  16:00
Hana Koreisová z Rokycan nejspíš nikdy nezapomene na loňský květen. Během měsíce zachránila osmadvacetiletá žena tři lidské životy. Nejprve svoji maminku, která kvůli skrytému nádoru na mozku dostala epileptický záchvat. O pár dní později pomohla chodci, který zkolaboval na ulici. A nakonec byla svědkem dopravní nehody, kdy auto sjelo do příkopu a narazilo do stromu. Za pohotové a rychlé činy ji letos v listopadu ocenil hejtman.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Padesátiletá maminka Hany Koreisové neměla do loňského května žádné zdravotní potíže a když se jí na chatě na Zbirožsku udělalo špatně, nikdo tehdy ještě netušil, že je vážně nemocná.

„Po práci na zahrádce začala zvracet a ani po první laické pomoci se to nezlepšovalo. Bylo jí pořád zle od žaludku. Protože na chatě nemáme signál, rozhodla jsem se, že maminku odvezu do nemocnice v Rokycanech,“ vzpomíná mladá žena.

Pokud se někdo bojí přímé pomoci, pomoc je kolikrát i to, že vytočí číslo 155. Nebo se jen zeptá, jestli nepotřebuje dotyčný pomoct, nabádá oceněná žena.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Pardubice jdou do čela extraligy. Sparta podlehla Vítkovicím, Třinec nevstřelil gól

Pardubičtí hokejisté oslavují vstřelený gól.

Hokejová extraliga ani v závěru adventního období nelenila a pokračovala kompletním 32. kolem. V sestavě Kladna, které padlo v Liberci, nechyběl Jaromír Jágr. Sparta prohrála s Vítkovicemi a přišla o...

Sparta převálcovala Olomouc, Litvínov přejel Boleslav. Vyhrály Pardubice i Brno

Sparťan Řepík se snaží překonat olomouckého gólmana Cichoně, kterému vypomáhá...

Hokejová extraliga nezastavila ani v předvečer Štědrého dne. Program 33. kola odstartoval duel Karlových Varů s Českými Budějovicemi, domácí vyhráli 1:0. Poslední Litvínov jasně přehrál Mladou...

Olomouc předvedla s Dynamem nevídaný obrat, Hradec vyhrál v Třinci. Slaví i Plzeň

Potyčka v zápase mezi Dynamem a Olomoucí.

Středeční program hokejové extraligy nabídl dvě předehrávky a jednu dohrávku. Do čela tabulky mohly poskočit Pardubice, Dynamo si ovšem na vlastním ledě nechalo trestuhodně utéct vedení 3:0 a v...

Sparta padla s posledním Litvínovem. Jágr byl při návratu u porážky, Třinec uspěl

Litvínovští hokejisté se radují z gólu proti Spartě.

Třinečtí hokejisté gólem tři vteřiny před koncem prodloužení porazili ve 31. kole extraligy Plzeň (2:1) a dotáhli se na vedoucí Spartu, která padla na půdě posledního Litvínova 2:3. Před Pražany se...

Jak se dostal vzácný velemlok před zoo? Policii se záhadu nepodařilo vyřešit

Policie hledá, kdo se v Plzni zbavil vzácného velemloka. (19. června 2025)

Půl roku policisté z Plzně hledali člověka, který v červnu odložil před ředitelstvím plzeňské zoologické zahrady plastovou bednu se vzácným živočichem. V nádobě s vodou byl jedinec celosvětově přísně...

Během měsíce zachránila tři lidi. Byl to totální autopilot, vzpomíná žena

Premium
Hana Koreisová z Rokycan zřejmě nikdy nezapomene na události z loňského května....

Hana Koreisová z Rokycan nejspíš nikdy nezapomene na loňský květen. Během měsíce zachránila osmadvacetiletá žena tři lidské životy. Nejprve svoji maminku, která kvůli skrytému nádoru na mozku dostala...

25. prosince 2025

Hasiči v Plzeňském kraji nepamatují tak rušný Štědrý den, vyjížděli 40krát

Hasiči zasahovali u požáru sklárny v Rajsku u Sušice, kde plameny zničily...

Hasiči v Plzeňském kraji nepamatují tak rušný Štědrý den, jako byl ten letošní. Vyjížděli hned ke třem velkým požárům, poplach měli vyhlášený celkem čtyřicetkrát.

25. prosince 2025  12:21

Bezvlasá fotka, strach a pak návrat. Příběh Báry, která přeprala rakovinu

Bývalá redaktorka MF DNES Barbora Němcová, dnes Bělohradská, úspěšně prodělala...

Bezvlasá fotografie na Facebooku a pak šok, vždyť má doma malou holčičku, je tak mladá, je to sportovkyně, která má za sebou kurz přežití ministerstva obrany, devadesátikilometrový Vasův běh na...

24. prosince 2025  8:38

Sparta převálcovala Olomouc, Litvínov přejel Boleslav. Vyhrály Pardubice i Brno

Sparťan Řepík se snaží překonat olomouckého gólmana Cichoně, kterému vypomáhá...

Hokejová extraliga nezastavila ani v předvečer Štědrého dne. Program 33. kola odstartoval duel Karlových Varů s Českými Budějovicemi, domácí vyhráli 1:0. Poslední Litvínov jasně přehrál Mladou...

23. prosince 2025  15:50,  aktualizováno  21:06

Přiznal vraždu milenky. Kauza exprimáře míří po odvoláních k vrchnímu soudu

Bývalý primář Vojtěch Č. stanul u soudu. Státní zástupce ho viní z vraždy mladé...

Případ bývalého primáře Vojtěcha Č., který loni v Plzni zavraždil mladou lékařku a podle spisu se pokusil zabít i rodinnou známou, míří k Vrchnímu soudu v Praze. V kauze totiž padla dvě odvolání....

23. prosince 2025  12:42

Odpor proti solární elektrárně narazil u soudu, referendum je neplatné

Solární elektrárna. Ilustrační foto

Referendum zaměřené proti fotovoltaickým elektrárnám je neplatné, vzkázal Předenicím na Plzeňsku Krajský soud v Plzni. Hlasování se konalo společně s parlamentními volbami, tedy letos 3. a 4. října....

23. prosince 2025  9:49

Umělý sníh i přes inverzi na sjezdovkách drží, ceny skipasů jdou dolů

Předvánoční lyžování na šumavském Špičáku začalo o týden dříve než obvykle, teď...

Není to bůhvíco, ale na druhou stranu skoro zázrak. Na Železnorudsku se lyžuje navzdory dva týdny trvající inverzi a teplotám šplhajícím k deseti stupňům nad nulou. Na technickém sněhu obouvají denně...

22. prosince 2025  13:47

Fotbalová Plzeň vítá první posilu zimy, z Karviné dorazil vysoký stoper Krčík

Karvinský obránce Dávid Krčík.

Před dvěma měsíci přišel z Karviné trenér, teď fotbalová Viktoria Plzeň vítá jejího stěžejního hráče. První posilou v zimním přestupovém období je Dávid Krčík, slovenský stoper podepsal smlouvu do...

22. prosince 2025  13:44

Lev oslavil plzeňskou pětistovku a rýpl si do Sedláka: Je zápas, kdy se nerozčiluje?

Plzeňský útočník Jakub Lev v šanci před odkrytou brankou Pardubic

V sezoně 2012/13 byl u historického titulu, o tři roky později s Plzní slavil extraligový bronz. A v nedělním duelu s Pardubicemi (1:2) odehrál Jakub Lev za mateřský klub 500. zápas v nejvyšší...

22. prosince 2025  12:35

Jak se dostal vzácný velemlok před zoo? Policii se záhadu nepodařilo vyřešit

Policie hledá, kdo se v Plzni zbavil vzácného velemloka. (19. června 2025)

Půl roku policisté z Plzně hledali člověka, který v červnu odložil před ředitelstvím plzeňské zoologické zahrady plastovou bednu se vzácným živočichem. V nádobě s vodou byl jedinec celosvětově přísně...

22. prosince 2025  10:03

GERnétic pod lupou: Zkoušíme tři produkty, které slibují lifting, zklidnění i okamžitý glow
GERnétic pod lupou: Zkoušíme tři produkty, které slibují lifting, zklidnění i okamžitý glow

Jaké to je, když tři redaktorky otestují tři ikonické produkty GERnétic? Vyzkoušely jsme liftingovou kúru Tenseur Flash, jemný Cold Cream Mousse a...

Své čtyři děti fyzicky týrala, mýt se mohly jednou týdně, viní ženu z Domažlicka

Ilustrační snímek

Kriminalisté z Domažlicka stíhají jednačtyřicetiletou ženu za týrání svěřené osoby. Matka své čtyři nezletilé děti podle policistů zanedbávala a fyzicky je týrala. Hrozí ji až osm let vězení.

22. prosince 2025  9:35

Pardubice jdou do čela extraligy. Sparta podlehla Vítkovicím, Třinec nevstřelil gól

Pardubičtí hokejisté oslavují vstřelený gól.

Hokejová extraliga ani v závěru adventního období nelenila a pokračovala kompletním 32. kolem. V sestavě Kladna, které padlo v Liberci, nechyběl Jaromír Jágr. Sparta prohrála s Vítkovicemi a přišla o...

21. prosince 2025  15:50,  aktualizováno  20:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.