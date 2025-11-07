Najela autem do protisměru, osmiletá dcera zemřela. Ženu policie obvinila z vraždy

Nehoda se stala 20. října kolem 17:30 mezi Sečí a Vlčtejnem na silnici I/20 z Plzně na Nepomuk a České Budějovice. Řidička vozidla Peugeot 206 tam přejela do protisměru, kde se střetla s dodávkou Peugeot Boxer, kterou řídil o dva roky starší řidič, popsala tehdy průběh nehody policejní mluvčí Dagmar Mifková.
Řidička měla při dechové zkoušce 1,8 promile alkoholu, orientační test na omamné a psychotropní látky u ní ukázal užití pervitinu. Dítě, podle neoficiálních informací dceru řidičky, záchranáři na místě nehody dlouho oživovali a v kritickém stavu ji převezli do nemocnice, kde později zemřela. Žena a oba muži z dodávky měli lehká a středně těžká zranění a skončili v péči lékařů.
|
Osmiletá dcera z nehody zdrogované řidičky zemřela, policie prověřuje pokus o vraždu
Ještě týž den policie začala nehodu prověřovat pro podezření z pokusu o vraždu, policie ale opakovaně uvedla, že je možné, že se právní kvalifikace změní. Řidičku v nemocnici střežila policie, později ale žena na základě rozhodnutí lékaře kvůli svému stavu skončila na psychiatrii.
Server Novinky.cz dříve uvedl, že žena měla psychické problémy a v minulosti se opakovaně pokusila o sebevraždu.