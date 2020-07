Jiřičné plzeňský Obláček snů nad nemocnicí dostal po letech zelenou

Na střeše Fakultní nemocnice v Plzni, přímo nad hemato-onkologickým oddělením, vzniknou nové prostory podle návrhu architektky Evy Jiřičné. Vláda v pondělí schválila výjimku, která stavbu umožní.



Věcí se musela zabývat vláda, protože se jedná o jediný projekt svého druhu v Česku. Jde totiž o stavbu na střeše osmipatrové státní instituce, kterou financuje soukromý subjekt – obecně prospěšná společnost Český národní registr dárců dřeně.



Podmínkou bylo převedení části státního pozemku do spoluvlastnictví registru.

Ve finále bude komplex ze skla a kovu umístěný na osmipatrové budově sloužit zhruba z 90 procent fakultní nemocnici.

„Je těžké odhadovat, ale přeji si, aby stavba sloužila pacientům za dva roky,“ sdělil primář Hemato-onkologického oddělení FN v Plzni Pavel Jindra.



Jaroslav Svejkovský, advokát registru, který smlouvu se státem připravoval, sdělil, že v nejbližších dnech z Londýna do Prahy dorazí Eva Jiřičná a bude dohlížet na doladění projektu.

U realizace ale už nebude člověk, který nápad vymyslel, někdejší primář hemato-onkologie Vladimír Koza. Ten v říjnu 2011 ideu zveřejnil, nazval ji Obláčkem snů nad Plzní, a oslovil Evu Jiřičnou. Ani ne za rok na to ale zemřel.

Úžasný výhled pro pacienty i dárce kostní dřeně

„Vladimír Koza byl člověk, kterého jsem si vážila téměř nejvíc. Jednou v noci mi napsal e-mail, zda bych pro něj chtěla udělat malý obláček nad nemocnicí. Chtěl, aby pacienti i jejich blízcí trávili čas v krásném prostředí. Ten výhled z horního patra je úžasný,“ uvedla před lety Jiřičná.



Architektka navrhla komplex, v němž budou ordinace, pokoje pro pacienty i dárce, laboratoře a kanceláře registru. „Je tam i restaurace a přednáškový sál,“ dodala Jiřičná.



Eva Jiřičná Narodila se březnu 1939 ve Zlíně, ještě jako dítě se s rodiči přestěhovala do Prahy. Vystudovala architekturu na ČVUT v Praze. Od roku 1967 pracovala v pražském Ústavu bytové a oděvní kultury. V létě 1968 odjela na stáž do Londýna, ale československé úřady jí zabránily v návratu po okupaci v srpnu 1968. Nastoupila v Ateliéru Louis de Soisson, kde projektovala přístav v Brightonu. Pak začala spolupracovat se známým architektem Richardem Rogersem. Proslavila se interiéry londýnských a newyorských módních obchodů a butiků. Pro její stavby je charakteristické použití skla a betonu, je známá také díky návrhům skleněných schodů.

Zdroj: Wikipedie

Od doby, kdy byl míč takzvaně na straně státu a čekalo se na jeho souhlas se stavbou, uplynulo zhruba sedm let. Celou tu dobu měl registr peníze na stavbu připravené.



„Měnily se vlády, pak přišel koronavirus, mezitím jsme zažili i protikorupční hysterii, kdy byl strach, že když stát něco prodá, tak se to vytuneluje. To je život, ale jsem rád, že můžeme začít, protože pro pacienty plzeňské fakultní nemocnice to bude znamenat větší komfort při léčbě hemato-onkologických nemocí,“ sdělil Jindra.

Podle něj se teď musí zrevidovat projekt, který je z roku 2011. „Vše se mění, medicína jde strašně rychle dopředu,“ sdělil. I průběh stavby se bude muset měnit, protože výškové jeřáby měly stát na místě, kde je dnes nová psychiatrická klinika a heliport.

„Zkrátka zdolali jsme administrativní balvan a před námi je stejně velký balvan stavebně-technický,“ popsal situaci Jindra. „Spolupráce s fakultní nemocnicí je sice bezproblémová, ale budeme muset stavět za plného provozu. Navíc budova je z roku 1980 a může se vyskytnout jakýkoli problém, když se kopne do střechy,“ přiblížil primář.



Většinu peněz na stavbu si registr vydělal sám

Jindra osvětlil i zdroj peněz shromážděných na stavbu. Část poslali soukromí dárci, větší část vydělal registr dárců dřeně svojí činností. Například tím, že poskytuje kostní dřeň nemocným z celého světa, což je služba placená. I když se během čekání na rozhodnutí státu výrazně zvýšily náklady na přístavbu, registr tento rozdíl podle Jindry bez problémů pokryje.



Jiřičná, která v Plzeňském kraji vybudovala propojení jezuitské koleje a jezuitského kostela u náměstí v Klatovech a proslavila se velmi odvážnými a funkčními návrhy, patří k nejvýraznějším českým architektům současnosti. Pracovala pro pojišťovnu Lloyd nebo lorda Rothschilda. Její designérské prodejny jsou na prestižních ulicích Londýna či New Yorku.



Navrhla autobusové nádraží Canada Water v Londýně nebo rozšíření knihovny v Leicesteru. Od britské královny dostala Řád britského impéria a získala i řadu dalších prestižních ocenění.