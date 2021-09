Za šest let se řidiči jedoucí ze severu na jih kraje vyhnou většině obcí

První nová silnice při cestě ze Šumavy začne před Klatovy. Po projetí Malou Vískou auta sjedou mírně doprava na východní obchvat Klatov. Po osmi kilometrech se silnice napojí na tah od Plzně v úseku mezi Klatovy a Štěpánovicemi. Generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl oznámil, že stavba obchvatu začne za pár dnů.

„ŘSD vybralo ze sedmi firem dodavatele 8,1 kilometru dlouhého obchvatu Klatov, jehož stavba má začít příští měsíc. Nejvýhodnější nabídku podaly Silnice Group a.s. Praha za více než 863 milionů korun,“ napsal Mátl na svém twitterovém účtu.

Protože je už vydané a platné stavební povolení, nic podle něj nebrání zahájení stavby. Hotovo má být v létě 2024.

Od Štěpánovic zatím auta pojedou po stávající silnici až před Přeštice. Nová silnice je zatím ve studiích, řeší se její dopady na přírodu.

V roce 2023 by měla začít stavba obchvatu Přeštic, který město obkrouží po západní straně. Přes pět kilometrů dlouhá silnice dvakrát překoná železniční trať. První auta by tudy měla projet v roce 2025.

Obchvat se na severní straně napojí na prodloužený dálniční přivaděč od Plzně, který odvede dopravu z Horní Lukavice. Výstavba šest kilometrů dlouhého přivaděče za miliardu začala loni, se zprovozněním se počítá v roce 2024.

Po přivaděči auta dojedou do Plzně. Na kruhovém objezdu v Sukově ulici se řidiči budou rozhodovat, zda pojedou dál přes západní okruh, nebo centrum města. Obě trasy se stejně potkají na výjezdu z Plzně směrem na Třemošnou, kde je nově rozšířená silnice na čtyři pruhy. Ta navazuje na obchvat Třemošné dokončený před 10 roky.

Na konci obchvatu, za křižovatkou U Diany, se v roce 2025 objeví stavební technika. Přeložka silnice povede více do lesa, se železniční tratí na Most bude konečně mimoúrovňové křížení.

„V současné době dokončujeme pro úsek Třemošná - Kaznějov dokumentaci pro územní rozhodnutí. S pozemky by problémy být neměly, ale očekáváme náročné geotechnické průzkumy,“ uvedl Miroslav Blabol z ŘSD. V roce 2026 by tam měla projet první auta.

V roce 2024 má začít stavba obchvatu Kaznějova, který po západním okraji obejde i sousední Rybnici. Zprovoznění je očekávané v roce 2027. „Termín zatím mohu potvrdit. Stejně jako u obchvatu Plas, i v případě Kaznějova se zpracovávají dokumentace pro stavební povolení,“ uvedl Blabol.

Most povede kilometr od historických staveb

Starostka Kaznějova Eva Šimlová řekla, že na odklonění dopravy čekají dlouhé roky. „Těší se na to asi všichni, protože teď se tu téměř nedá přejít přes hlavní silnici. Děti mají problém přejít do školy. Převedení dopravy na obchvat nám ulehčí život,“ shrnula.

Mezi Rybnicí a plaským letištěm se obchvat Kaznějova napojí na současnou silnici první třídy. Auta stejně jako dnes pojedou po kilometrovém rovném úseku. Na jeho konci začne obchvat Plas.

Zatímco dnes auta odvádí zatáčka doleva do serpentin, nová silnice bude pokračovat rovně. Po několika stovkách metrů auta najedou na 400 metrů dlouhý most. Pak se nová silnice povine v oblouku do mírného kopce směrem na Kralovice. Na současnou silnici Plasy – Kralovice se obchvat napojí v současné dlouhé rovince u Sokolky.

Most byl největším oříškem tohoto projektu. Projektanti dostali jasné zadání: vymyslet most, který bez problémů denně převede tisíce aut, bude hezký a nenaruší neopakovatelné panorama památkové zóny. To se povedlo. Most se bude klenout nad údolím asi kilometr od historických staveb.

„Most bude nejkrásnějším stavebním objektem na trase nové silnice první třídy od Plzně kolem Plas na hranici kraje. Bude dlouhý přes 400 metrů, obloukový, s horní mostovkou, nad hladinou řeky Střely bude vysoký asi 85 metrů. Podobný objekt se tady už dlouho nepostavil,“ popsal před třemi roky pověřený šéf plzeňského pracoviště Ředitelství silnic a dálnic Zdeněk Kuťák.

Stavba obchvatu Plas by měla začít v roce 2023, sloužit řidičům má o tři roky později.