Krůtí stehna z Lidlu obsahovala bakterie salmonely. Nejezte je, varuje inspekce

Inspektoři nakažené maso odebrali v prodejně Lidl ve Folmavské ulici v Plzni, trvanlivost šarže označené číslem 2605273022 končila 8. června letošního roku.
„Vzhledem ke skutečnosti, že předmětný výrobek má již prošlé datum použitelnosti, v tržní síti se nenachází. SZPI však důrazně doporučuje všem spotřebitelům, kteří by mohli mít výrobek doma v zamrazeném stavu, aby jej nekonzumovali. Případné zmrazení nemá na bakteriální kontaminaci prakticky žádný vliv,“ upozornil mluvčí inspekce Pavel Kopřiva.
Notifikaci o nálezu nevyhovující potraviny SZPI vloží do evropského systému rychlého varování pro potraviny, aby mohlo vyšetřování pokračovat v Polsku, odkud maso pocházelo.
S řetězcem, který maso prodával, zahájí SZPI správní řízení o uložení pokuty.