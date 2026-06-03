Kolem chátrající nádražní budovy v Nýřanech jede Západní expres do Německa téměř krokem. Strojvedoucí opakovaně houká, aby varoval lidi před přebíháním přes koleje k motoráku, který čeká na odjezd do Heřmanovy Huti. Ve stejné chvíli přijížděl na sousedící kolej vlak od Domažlic. Na úzkém nástupišti na něj čekají desítky lidí.
Právě na nýřanském nádraží dnes Správa železnic (SŽ) oficiálně zahájila dvouletou rekonstrukci a elektrizaci stávající hlavní trati z Plzně do Domažlic a dál do Německa. Začíná 12 kilometrů dlouhým úsekem mezi okrajem Plzně a Chotěšovem na Plzeňsku.
I když se plánovaná koridorová trať do Německa Nýřanům zcela vyhne, pro SŽ zůstane tato původní trať zásadní i v dalších desítkách let. „V budoucnu bude sloužit i jako náhradní spojení mezi Plzní a Chotěšovem, kdyby se na hlavní dvoukolejné trati něco stalo,“ potvrdil generální ředitel SZ Tomáš Tóth.
Podle ministra dopravy Ivana Bednárika je trať do Domažlic a Německa velmi důležitá. „Přínos téhle tratě je nejen pro osobní, ale i nákladní dopravu. Tok zboží mezi Českou republikou a Bavorskem je obrovský. Kdybychom nechali vše na dálnici, museli bychom postavit ještě jednu. Za mě jsou tady správně investované prostředky. Po rekonstrukci tu budou nasazeny elektrické vlaky, které jsou tišší, pohodlnější a dnes i nejekonomičtější a nejekologičtější, co známe,“ řekl Bednárik.
Přestavbu 12 kilometrů dlouhého úseku jednokolejné trati, včetně její zatrolejování a zabezpečení systémem ETCS, vyhrálo sdružení firem PORR, Elektrizace železnic Praha a Berger Bohemia s cenou 4,489 miliardy korun.
Kompletní rekonstrukcí projdou stanice Vejprnice, Nýřany a zastávka Tlučná. V Nýřanech vznikne podchod, aby už lidé nepřebíhali přes koleje. Bezbariérové propojení podchodu s nástupišti zajistí v Nýřanech výtahy.
Míjení dlouhých nákladních vlaků
Přestavěná trať v budoucnu umožní odstavování nebo míjení ve stanicích až 740 metrů dlouhých nákladních vlaků, dnes to délka kolejí neumožňuje. Elektřinu pro lokomotivy na téhle části tratě zajistí napájecí stanice, která vznikne v plzeňských Skvrňanech.
Kdy se začne stavět mezi Plzní a Stodem úplně nová koridorová trať s maximální rychlostí 200 kilometrů v hodině, která se vyhne všem obcím a projíždět bude až Stodem, zatím není jasné. Stejně tak nejsou jasné termíny přestavby a modernizace navazujících úseků přes Domažlice až na hranici s Německem. Většina úseků bude dvojkolejná.
|
15. dubna 2024
„Velmi na SŽ diskutujeme, abychom elektrifikovanou trať postavenou na vyšší rychlosti nedovedli až k hranici, a tam pak nebylo navázání na německou stranu. Oni počítají s investiční výstavbou v roce 2035. My v současné době počítáme s tím, že bychom v předstihu začali stavbu trati Stod - Zbůch,“ řekl Tóth.
Správce železniční infrastruktury tím chce vyjít vstříc kraji, který plánuje nasazení osobních bateriových vlaků do provozu. Podle Tótha se pod trolejí budou moci bateriové vlaky nabíjet budou mít možnost obsloužit větší oblast.
Od roku 2030 budou jezdit bateriové vlaky
Podle náměstka hejtmana pro dopravu Pavla Čížka upravená trať umožní vyšší rychlosti a tím i kratší pobyt cestujících ve vlacích. Už dnes je podle něj cesta z Nýřan do Plzně rychlejší vlakem než autobusem. „Nýřany - Plzeň jsou vytížená trasa. Jsem rád, že jsme se dostali ke stavebnímu povolení i realizaci. Od roku 2030 chceme nasadit bateriové vlaky, které pojedou část trasy se sběračem pod trolejí a další úsek trasy na baterii,“ řekl Pavel Čížek.
SZ mimo jiné plánuje, že zdemoluje zchátralou nádražní budovu na nádraží v Nýřanech a o kus dál postaví novou. Zatím ale na ni nejsou peníze. „Pevně věřím, že zvítězí zdraví rozum a že nikdo nedopustí, aby ta hrůza, tedy stávající budova, zůstala v Nýřanech,“ řekla nýřanská starostka Pavlína Caisová.
Generální ředitel SŽ Tomáš Tóth naznačil, že když se podaří vysoutěžit za nižší částku rekonstrukci a elektrizaci navazující trati z Nýřan do Heřmanovy Huti, tyhle peníze by se mohly směrovat na stavbu nové nádražní budovy.