Památky zahajují sezonu, zvou na cestovní horečku i první Japonku v Evropě

Jitka Kubíková Šrámková
  7:25
Řadu novinek a zajímavostí pro začínající návštěvnickou sezonu přichystali správci památek v Plzeňském kraji. Většina hradů a zámků se otevřela již 2. dubna a na části z nich návštěvníky letos seznámí s tím, jak v minulosti cestovala šlechta.
Portrét hraběnky Mitsuko ze zámku Poběžovice, jíž bude věnována obnovená expozice v zámku v Horšovském Týně. (23. března 2026) | foto: Martin Polívka, MAFRA

Hlavní návštěvnická sezona na státních památkách v Plzeňském kraji začala už ve čtvrtek 2. dubna a potrvá do neděle 1. listopadu 2026. Vedle velikonočního programu a tradičních akcí, jako je Hradozámecká noc 22. srpna nebo Hradozámecký advent na konci roku, nabídne také program Po stopách šlechtických rodů s podtitulem Šlechta na cestách.

Do projektu se zapojil například zámek Červené Poříčí, kde je od 2. dubna k vidění výstava Cestovní horečka. Když se šlechta vydala do světa. Návštěvníky zavede do období přelomu 19. a 20. století a přiblíží, jak tehdejší šlechta poznávala svět, jaké destinace vyhledávala i jaké dopravní prostředky využívala.

Zámek v Horšovském Týně, který bude letos vlajkovou lodí projektu, obnoví od května stálou výstavu Mitsuko. Přiblíží až románový příběh hraběnky Mitsuko Coudenhove-Kalergi, první Japonky žijící na přelomu 19. a 20. století v Evropě.

Lodičkou kolem hradeb Švihova. Nový prohlídkový okruh láká na projížďku

„Je to soubor tří místností, kde jsou věci především obrazového charakteru. Je tam porcelán, šperkovnice, obrázek, který Mitsuko sama malovala, obraz jejího pejska, soubor fotografií, ale také například na jednu sezonu z Náprstkova muzea zapůjčený egyptský sarkofág,“ řekl kastelán Jan Rosendorfský.

Brána hradu Švihov se otevřela již ve středu 1. dubna. Během Velikonoc od 2. do 6. dubna čekají na rodiny s dětmi prohlídky s hradním pánem Půtou, během nichž děti poznají život na hradě. Součástí velikonoční nabídky budou také tematické workshopy.

Klášter Plasy po několikaleté rekonstrukci znovu zpřístupní prohlídkový okruh Hodinová věž. Na jaře zde bude dokončena kompletní obnova Santiniho altánu, která zahrnovala střechy, krovy, fasády, okna i vstupní mříž. Na stropě byly objeveny pozůstatky fresek, které nyní procházejí konzervací a bližším zkoumáním.

Altán se posléze stane odpočinkovým místem i prostorem pro kulturní akce a svatby. Klášter nabídne i volně přístupné interiéry zámku Metternichů.

Památky zahajují sezonu, zvou na cestovní horečku i první Japonku v Evropě

