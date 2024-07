Na Šumavě je tetřevů víc, pomohlo rozšíření území bez lidského zásahu

Pro porovnání: v letech 2009-2011 bylo zjištěno cca 556 jedinců a zhruba 605 jedinců z let 2016-2017.

„Výsledky vzorků odebraných v zimě 2022/2023 byly pro obě správy národních parků pozitivním překvapením. Pokud se bude tetřeví populace takto vyvíjet i nadále, je její dlouhodobé přežití zajištěno,“ říká ředitelka Správy NP Bavorský les Ursula Schuster.

„Těžiště tetřeví populace zůstává v samém jádru národních parků, kde už desítky let probíhají nerušené přírodní procesy a přístup do těchto míst je dlouhodobě omezený na vyznačené turistické trasy. Jedná se například o Modravské slatě, oblast Plesné či Trojmezenského pralesa. Významná populace se stále drží v Královském Hvozdu. Tetřevi se vyskytují také v oblasti Javoru, Smrčiny a existenci tohoto kriticky ohroženého druhu jsme potvrdili i v Boleticích. Z těchto dat vyplývá, že v území s regulací návštěvnosti má nejlepší podmínky k životu, vyskytuje se zde častěji a bez regulace návštěvnosti by hrozilo snížení početnosti,“ zmiňuje ředitel Správy NP Šumava Pavel Hubený.

Podle ochranářů tetřeví populace v poslední době narostla zejména proto, že se zásadně rozšířilo území bez lidských zásahů. V roce 2017 zůstalo v obou národních parcích bez lesnického managementu 31 tisíc hektarů, v roce 2023 to bylo už 47 tisíc hektarů. Na takto velkém území mění polomy a kůrovec strukturu smrkového lesa a přirozená obnova vytváří rozmanité a členité lesy, které jsou velmi vhodné pro tento druh.

Je také zřejmé, že za nárůstem tetřeví populace na Šumavě a v Bavorském lese stojí omezení vstupu do jádrových území tetřeva hlušce.

„Monitoring nám sice potvrzuje, že se tetřev vyskytuje jak v klidových územích, tak i v místech, kde mohou lidé chodit bez omezení. Ale zásadně se liší početnost tetřevů v jednotlivých lokalitách. V místech, kde návštěvnost není cíleně regulována, byly zaznamenány nižší počty ptáků,“ vysvětluje náměstek ředitele Správy NP Šumava Martin Starý.

„Čísla potvrzují, že naše pravidla omezení vstupu byla a jsou správná a důležitá. Pokud jsou tetřevi v zimě vyplašeni, může to vést k jejich úhynu vyčerpáním. Vyrušování je problematické také při odchovu mláďat. Pokud vyplašíme tetřeví slepici od kuřat, může to vést k úhynu mláďat,“ dodává Ursula Schuster.

Mezi možné důvody posílení populace tetřeva je nutné zahrnout také zásadní zvětšení území bez lovu na české části Šumavy a omezení dalších forem rušení.

„Co nás příjemně překvapuje, je také fakt, že i když se v obou národních parcích neloví šelmy, tetřevů přibývá. Myslivci předpokládali, že lov šelem zbavuje území pro tetřeva nebezpečných predátorů, realita je ale zřejmě jiná, protože početnost tetřevů roste. A navíc se ukazuje, že ani sedmiletá přítomnost vlčích smeček na území Šumavy a Bavorského lesa neměla negativní vliv na vývoj tetřeva hlušce,“ zmiňuje ředitel Hubený.