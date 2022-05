Ve výběhu na Kvildě uhynul rys, v Srní zase vlčice. Příčinu odhalí pitvy

Rysímu samci Davidovi bylo deset let. Podle Oldřicha Vojtěcha, koordinátora chovu zvířat v Návštěvnických centrech Národního parku (NP) Šumava, neměl David už jako malé kotě moc štěstí.

„V roce 2012 ho srazilo auto a způsobilo mu mnohočetné zlomeniny zadních končetin. Tehdy byl starý jen asi čtyři měsíce. Díky skvělé práci veterinářů, ale také díky péči pracovníků Záchranné stanice živočichů NP Šumava v Klášterci, se ho podařilo vyléčit. Prodělal však mnoho operací a s tím spojených anestézií a v zajetí strávil tolik času, že už nemohl být vypuštěn do volné přírody,“ popsal Vojtěch.

Pár let přebýval David v upraveném výběhu přímo v Záchranné stanici v Klášterci. V roce 2016 ho přemístili do nového prostornějšího výběhu návštěvnického centra na Kvildě, kde žil bezmála šest let.

„Předpokládáme, že zemřel přirozeně. Nenašli jsme na něm žádné známky zranění. Uvidíme, zda pitva, kterou provedou kolegové z Veterinární univerzity v Brně, nám prozradí více,“ vysvětil Vojtěch.

Pitvat nechají také samici Pandoru z výběhu v Srní, kterou našli mrtvou na konci dubna. Šelmě bylo dvanáct let a také neměla žádná viditelná zranění. I v tomto případě se chovatelé domnívají, že uhynula přirozeně.

Vlčici přivezli na Srní v roce 2015 ze zoologické zahrady Lohberg a společně se samcem Gregem z plzeňské zoo založili smečku, která dosud čítala čtrnáct jedinců.

Úhynem Pandory je smečka snížila na třináct vlků. „Zatím nepozorujeme, že by docházelo k nějaké změně chování celé rodiny. Doufáme, že to tak bude i nadále a určitě nebudeme smečku stresovat například tím, že bychom jim tam přivezli nového vlka. Stejně budeme postupovat i v případě výběhu rysů, kde zůstane rysí samice sama,“ doplnil Vojtěch.

Návštěvnické centrum Srní čeká v nadcházejících týdnech omezení provozu. Z důvodu nutné opravy vyhlídkové lávky bude centrum uzavřeno od 16. května do 30. června a to vždy v pracovní dny. O víkendech sem budou moci návštěvníci zavítat.