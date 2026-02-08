V Nýrsku se otevřel areál pro běžecké lyžování s umělým sněhem. Je první v kraji

Martin Polívka
  10:38
První západočeský areál pro běžecké lyžování s umělým sněhem, upravenou tratí a osvětlením vyzkoušeli v sobotu v Nýrsku účastníci závodů, které byly zkouškou před Zimní olympiádou dětí a mládeže (ZODM) v roce 2027.

Během roku, který do dětské olympiády zbývá, je třeba ve Sportovním areálu Pod Pajrekem dořešit ještě řadu věcí, ale lyžaři už nyní dávali najevo nadšení.

„Pro nás je to obrovský benefit, protože Šumava trpí nedostatkem sněhu. Letos je po dlouhé době lepší sezona, ale byly roky, kdy se nedalo lyžovat. A tady už teď v pracovním týdnu jezdí spousta hobíků. Rychle se o tom dozvěděli,“ říká Petr Pešta, ředitel závodu a výkonný ředitel tréninkového centra mládeže v běžeckém lyžování v Plzni.

V Nýrsku se otevřel areál pro běžecké lyžování s umělým sněhem. (8. února 2025)
V Nýrsku se otevřel areál pro běžecké lyžování s umělým sněhem. (8. února 2025)
V Nýrsku se otevřel areál pro běžecké lyžování s umělým sněhem. (8. února 2025)
V Nýrsku se otevřel areál pro běžecké lyžování s umělým sněhem. (8. února 2025)
9 fotografií

„A je to strašně důležitý i pro nás, trenéry dětí a mládeže, že si tady můžeme zajezdit kdykoliv na sněhu a upravených tratích. Nejvíc registrovaných lyžařů je v Plzni a pro ně je to sem nejblíž, 50 minut. Na Gerlovu huť nebo na Javor je to o 30 nebo 40 minut dál,“ vysvětluje.

Parametry FIS jsou splněny

Areál pro běžecké lyžování za téměř 30 milionů korun vybudovalo Nýrsko s Plzeňským krajem. Základem se stala existující dráha pro in-line bruslení, tu projektanti areálu protáhli do bývalých kasáren a do lesa. Vzniklo několik tratí různých délek od 750 metrů do 2,5 kilometru. Jsou homologované podle mezinárodních parametrů tratí FIS. V areálu je 1500 metrů zavlažovacího systému, elektrorozvody, dostatek sněhu budou zajišťovat čtyři sněžná děla.

Celý areál vzniká na pozemcích města, nové tratě v lesních partiích budou využívány v zimě pro sport a v létě jako svážní cesty při hospodaření v lese. „Cesty jsme dokončili v loňském roce. Mají tvrdý podklad, na ten přijde ještě jedna tenčí vrstva a pak asfalt,“ popisuje starosta Nýrska Miloslav Rubáš.

A jak vznikl nápad budovat lyžařský areál v nadmořské výšce jen kolem 470 metrů nad mořem? Je šance tu sníh udržet? Náměstek hejtmana pro oblast školství a sportu Vladimír Kroc při zahájení závodu připomněl, že kraj jako pořadatel ZODM v roce 2027 hledal možnost, jak podpořit vznik areálu u železnorudského Belvederu, ale ukázalo se to jako nemožné a kraj podle něj ztratil více než rok času, který měl na přípravu her.

Provoz je plánovaný na 40 až 50 dnů ročně

Nýrsko o vznik areálu stálo a starosta Rubáš je přesvědčen, že fungovat bude. V Nýrsku provozuje soukromý majitel sjezdovku a město otevřené kluziště. Loni tu byly teploty pod bodem mrazu déle než měsíc.

„Tady máte výhodu v tom, že pokud je nahoře inverze – a ta tam bývá v poslední době dost často – tak tam máte pět nad nulou a tady tři čtyři stupně pod nulou. Letos jsme stříkali v podstatě 14 dní a vrstva sněhu je v průměru 60-70 cm po celé trati. Muselo by být celou zimu nad nulou, abychom tratě nemohli připravit, a tomu nevěřím,“ je si jist starosta a počítá s tím, že by měli být schopni udržet areál v provozu standardně okolo 40 až 50 dnů.

Dokoupit je třeba rolbu – stačit by měla i starší –, vybudovat zázemí a parkoviště, které by sloužilo i pro nedaleké koupaliště. Nýrsko chce areál navázat i na okolní cyklotrasy, které vedou na Šumavu, na Chodsko i na Plzeň. Miloslav Rubáš věří, že atraktivity téhle části města využijí i podnikatelé, kteří nabídnou nové ubytovací kapacity.

Areál patří profíkům i amatérům

Trenér běžkařů Petr Pešta vzpomíná, jak se svou dcerou-závodnicí jezdíval na lyže v týdnu, aby stála na sněhu. „Trávili jsme hodinu a čtyřicet minut cestou na Šumavu, totéž zpátky, v autě se učila. Vyjeli jsme v poledne a přijeli jsme v osm večer. No a areál v Nýrsku ušetří hodinu, hodinu a půl,“ zdůrazňuje. V regionu se podle jeho slov věnuje běžeckému lyžování závodně přibližně 150 až 200 lidí. V Plzni je tradičních šest klubů, na Chodsku tři a jeden nebo dva na Železné Rudě. Areál bude sloužit nejen tréninkovému středisku, ale i veřejnosti.

Testem před ZODM 2027 prošel také areál Ski&Bike Špičák, kde se v sobotu poprvé v historii jely závody ve skikrosu a snowboardcrossu a pak také celorepublikové závody mládežnických kategorií ve slalomu a obřím slalomu.

Na ZODM přijede v lednu 2027 zhruba 1500 sportovců ve věku od 12 do 16 let ze všech krajů ČR. Centrem pětidenní akce bude šumavská Železná Ruda, další sportoviště budou na Špičáku, v Nýrsku, Klatovech, Domažlicích, Sušici a na bavorském Javoru.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Chci ruské občanství, říká v Kremlem řízené televizi plzeňský zastupitel

Jakub Zieba je zastupitelem městského obvodu Plzeň 1 a velkým propagátorem...

Zástupci vedení městského obvodu Plzeň 1 na Lochotíně se už podruhé distancovali od chování jejich zastupitele Jakuba Zieby (za SPD). Mladý Plzeňan se cítí jako Rus, propaguje Rusko a chce mimo jiné...

Vrah babičky u soudu jako oběť. Spoluvězni mě bili a nutili k sexu, tvrdí

Na lavici obžalovaných usedli dva vězni, Mário S. a Václav N. (zleva). Státní...

Bití, oholení hlavy včetně obočí a přinucení k homosexuálním praktikám od spoluvězňů. Takovým přivítáním prošel v září 2022 v káznici ve Vykmanově na Karlovarsku vrah babičky, když ho tam přivezla...

ODS a TOP 09 chce odvolat předsedu kontrolního výboru Špotáka kvůli lázním

Začalo bourání zadního traktu Městských lázní v Plzni v rámci rekonstrukce...

Odvolání předsedy kontrolního výboru zastupitelstva Plzeňského kraje, bývalého hejtmana Rudolfa Špotáka (dříve Piráti, nyní bezpartijní), požadují zástupci ODS a TOP 09, kteří jsou v opozici. Jako...

Plzeň otočila poslední zápas před OH, Spartu srazila nedisciplinovanost

Adam Měchura z Plzně skóruje v utkání se Spartou.

Hokejové extralize začíná olympijská přestávka, poslední duel odehrála Plzeň na domácím ledě proti Spartě v rámci dohrávky 36. kola. Z výhry 4:1 se radovali Západočeši, kteří duel otočili a o skóre...

Karviná - Plzeň 0:2, Hyský svalil svůj bývalý klub. Za hosty se dvakrát prosadil Višinský

Plzeňští fotbalisté se radují z gólu Denise Višinského proti Karviné.

Plzeňští fotbalisté zažívají snový vstup do nového roku. V lednu nejprve vydřeli postup do play off Evropské ligy, v neděli zase zvítězili v prvním kole jarní části Chance Ligy. Na půdě Karviné...

V Nýrsku se otevřel areál pro běžecké lyžování s umělým sněhem. Je první v kraji

V Nýrsku se otevřel areál pro běžecké lyžování s umělým sněhem. (8. února 2025)

První západočeský areál pro běžecké lyžování s umělým sněhem, upravenou tratí a osvětlením vyzkoušeli v sobotu v Nýrsku účastníci závodů, které byly zkouškou před Zimní olympiádou dětí a mládeže...

8. února 2026  10:38

Pro hovězí si lidé jezdí přímo na farmu. Terčovi jinak prodávat nechtějí

Farma rodiny Terčových ve Štěnovickém Borku u Plzně, kde chovají krávy plemene...

Zhruba stovka stálých zákazníků z blízka i z daleka si pravidelně jezdí pro hovězí maso do rodinné farmy Borek ve Štěnovickém Borku na Plzeňsku. Právě na těchto domácnostech, které si pravidelně...

7. února 2026  9:12

Sparta v pohárech bez Grimalda. Plzeň vynechala Krčíka, Sigma i s Růskem

Sparťanský křídelník Joao Grimaldo se snaží přejít přes Erika Hunala z Dukly.

Mohla dopsat jen tři posily, a tak mimo soupisku pro evropské poháry zůstal Grimaldo. Sparťanské fotbalisty v Konferenční lize doplní Sonne, Irving a Vojta. Sigma ve stejné soutěži doplnila Šturma,...

6. února 2026  16:17

Revitalizace Jiráskova náměstí dostala zelenou, práce mají začít letos

Vizualizace Jiráskova náměstí v Plzni

Roky připravovaný projekt revitalizace Jiráskova náměstí v plzeňské čtvrti Slovany se od vedení města dočkal definitivního potvrzení, že jej bude financovat. Tento týden to schválili zastupitelé...

6. února 2026  15:26

Seniorka vběhla před tramvaj, zůstala zaklíněná pod soupravou. Je vážně zraněná

V plzeňských Slovanech se ve čtvrtek v noci střetla tramvaj s chodkyní. Žena...

V nemocnici bojuje o život třiasedmdesátiletá žena, kterou ve čtvrtek v noci srazila v Plzni tramvaj. Seniorka zůstala ležet pod soupravou, hasiči museli k jejímu vyproštění použít hydraulické...

6. února 2026  9:54

Lákavé 46. Smetanovské dny: hudba, umění a inspirace

Komerční sdělení
Violistka Julia Turnovsky

Tradiční mezioborový festival Smetanovské dny se v Plzni uskuteční od 26. února do 9. dubna 2026 již po šestačtyřicáté. Pořadatelem festivalu je Plzeňská filharmonie, která ve spolupráci se svými...

5. února 2026  14:41

Vrah babičky u soudu jako oběť. Spoluvězni mě bili a nutili k sexu, tvrdí

Na lavici obžalovaných usedli dva vězni, Mário S. a Václav N. (zleva). Státní...

Bití, oholení hlavy včetně obočí a přinucení k homosexuálním praktikám od spoluvězňů. Takovým přivítáním prošel v září 2022 v káznici ve Vykmanově na Karlovarsku vrah babičky, když ho tam přivezla...

5. února 2026  14:20

Rubins si oddychl, splní si olympijský sen. A pak chce mít kariéru jako Straka

Kladenský obránce Jiří Ticháček střeží Kristiana Rubinse z Plzně.

V aktuálním ročníku extraligy nastoupil hokejový obránce Kristians Rubins teprve do sedmi duelů. Lotyšský reprezentant se totiž zranil těsně před začátkem sezony, po operaci jej čekala dlouhá...

5. února 2026  13:55

Osudný doprovod z klubu. Mladíci muže zmlátili do bezvědomí a okradli

Ilustrační snímek

Jen několik dní trvalo kriminalistům, než dopadli pachatele loupeže V Rokycanech. Dva mladíci si v hudebním klubu vyhlédli muže, kterého pak cestou domů zmlátili a ukradli mu peněženku a mobilní...

5. února 2026  13:26

Silnice jsou zase samá díra, skutečný rozsah škod odhalí až jarní obleva

Díry v silnicích silničáři opraví až po zimní sezoně. Do té doby před některými...

Je začátek února a řadu silnic v západních Čechách už lemují lesy značek upozorňujících na výmoly a výtluky v asfaltu. Silničáři se obávají, že na jaře může být mnoho silnic v ještě horším stavu, než...

5. února 2026  9:48

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

Nezletilou dceru bývalé družky na ubytovně osahával, pak i znásilnil, viní muže

Budova Krajského soudu v Plzni ve Veleslavínově ulici. (5. září 2022)

Nejprve v průběhu několika měsíců osahával čtrnáctiletou dceru své bývalé družky a nakonec ji i přes její odmítání a pláč znásilnil. Tak se dají zjednodušeně popsat skutky, kvůli kterým stojí před...

4. února 2026  15:55

Chci ruské občanství, říká v Kremlem řízené televizi plzeňský zastupitel

Jakub Zieba je zastupitelem městského obvodu Plzeň 1 a velkým propagátorem...

Zástupci vedení městského obvodu Plzeň 1 na Lochotíně se už podruhé distancovali od chování jejich zastupitele Jakuba Zieby (za SPD). Mladý Plzeňan se cítí jako Rus, propaguje Rusko a chce mimo jiné...

4. února 2026  13:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.