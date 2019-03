Za vraždu syna dostala 17 let. Z vězení ji pustili kvůli pochybám o vině

Jednatřicetiletá Jana F. dostala loni v dubnu pravomocně za vraždu svého novorozeného syna 17 let vězení, na svobodu se rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR (NS) dostala přibližně po roce a půl.

Advokát Jany F. nyní MF DNES potvrdil, že už obdržel písemné usnesení NS. „Nejvyšší soud vyhověl většině našich námitek, které jsme uváděli v dovolání. Za jeden z nejdůležitějších závěrů považuji závěr NS, aby nalézací soud provedl další dokazování a v případě uznání viny zvažoval i další právní kvalifikaci - vraždu novorozence matkou,“ řekl advokát

Zatímco původní kvalifikace vraždy nevylučovala ani výjimečný trest nad 20 let, v případě vraždy novorozence matkou je trestní sazba od tří do osmi let vězení.

„Soudu prvního stupně nelze upřít snahu provedeným dokazováním objasnit co nejpřesněji a nejúplněji skutek, pro nějž byla obviněná postavena před soud. Prozatím se mu to ovšem bezezbytku nepodařilo i proto, že dokazování zůstalo neúplné,“ takový je podle informovaného zdroje jeden ze závěrů NS.

Nejvyšší soud ani Krajský soud v Plzni se ke zvratu v případu zatím nevyjádřily s tím, že zatím nemají doklady, že rozhodnutí už bylo doručeno všem stranám.

Je odsouzená žena skutečně pachatelkou zločinu a opravdu to byla vražda? Jana F. od počátku popírala, že by to byla právě ona, kdo dítěti způsobil těžká poranění mozku.

„Nemám žádnou teorii, jak se dítě mohlo zranit. Nevím, co se mohlo po cestě do babyboxu stát, když ho tam matka vezla. Nedokážu si představit, čím a jak by se ta zranění mohla stát,“ říkala u soudu Jana F.

Krvácení do mozku bylo podle znalců příčinou toho, že dítě v nemocnici zemřelo druhý den po narození.

Soudci nepochybují o tom, že obžalovaná 23. července 2017 časně ráno porodila v koupelně bytu v Plzni chlapce, a to bez jakékoli pomoci dalšího člověka. Dítě pak odvezla její matka do babyboxu v centru Plzně.

I když shodou okolností o necelé tři hodiny byl do stejného babyboxu odložen ještě další čerstvě narozený chlapec, soudci nemají pochybnosti o tom, že nedošlo k záměně obou dětí.

Soudci Krajského soudu v Plzni ani odvolacího Vrchního soudu v Praze se podle projednaného dovolání dostatečně nezabývali ani mechanismem, jakým způsobem novorozený chlapec přišel ke smrtelným zraněním hlavy.

Způsobila je žena, která dítě porodila, její matka, která je převážela, nebo zdravotníci, jak naznačovala obhajoba už v průběhu soudního líčení a pak i v dovolání?

„Dosud provedeným dokazováním nebylo prokázáno zcela jednoznačně a s nejvyšším stupněm jistoty, že to byla právě obviněná, kdo se dopustil útoku proti poškozenému,“ je v usnesení NS s tím, že při dalším dokazování se mají soudci soustředit i na zdánlivě bezvýznamné detaily a skutečnosti.

