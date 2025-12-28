Některé porodnice službu zájemkyním nabízejí v různé podobě už nyní. V Plzeňském kraji je to porodnice v Domažlicích. Zájem je zatím malý. Další porodnice v kraji budou službu nabízet nově.
Že by se ale více zapojily porodní asistentky pracující jako soukromnice, se příliš očekávat nedá, protože je jich v kraji málo. Uvedla to členka Unie porodních asistentek UNIPA Martina Ulčová z Plzně, která návštěvní službu v rodinách poskytuje jako zaměstnankyně Masarykovy nemocnice Rakovník.
„Návrh je zatím nedotažený, zatím například nikdo neví, jestli službu budou zajišťovat jen porodnice,“ říká Ulčová, která je přesvědčená o tom, že by se měly služby porodních asistentek výrazně posílit.
Porodní asistentka: Ženy se často nepřipraví a k porodu se jen odevzdají
Jedním z problémů, který u svých klientek řeší, je kojení. „Podpora kojení je totiž v České republice velmi špatná. Mluvím o reálném světě, ne o tom, co je na papíře. Personál totiž není edukovaný o nových postupech, hodně se pak v nemocnicích dokrmuje umělou výživou. Sice se vykazuje, že při odchodu z porodnice ženy plně kojí, ale realita je úplně jiná, my to pak chodíme do domácností hasit,“ popisuje Ulčová.
Edukuje ženy i o tom, jak polohovat dítě, jak ho nosit, jak s miminkem manipulovat, jak ho správně přebalovat. „Byť ženám v nemocnici něco ukážou, vědecké poznatky jsou často o 20 let napřed,“ vypráví Ulčová.
Podle ní je také důležité mluvit s maminkami o prevenci vzniku alergií u dětí nebo o základních věcech typu, jakou dětskou kosmetiku používat. Problémem podle Ulčové není jen nedostupná péče porodních asistentek z důvodu jejich nedostatku, ale i to, že se v Česku péče po porodu tříští. „V Německu tamní Hebamme neboli porodní asistentka přijde do rodiny a pořád se stará o dítě i o matku, v Česku je žena tak trochu bezprizorní, na konci šestinedělí nebo v případě problémů má jít ke gynekologovi, zatímco o dítě se stará pediatr,“ vypráví Ulčová.
Pak se podle ní zvyšuje výskyt úzkostných a depresivních stavů u novopečených maminek. „To souvisí i s tím, že ženy jsou po porodu velmi často osamocené, navíc bez možnosti, že by jim někdo dokázal poradit, pomoci. Ne každý partner je ženě k dispozici a většinou jsou ženy odtržené od širší rodiny, takže babičky, tetičky, jak to bylo dříve, nejsou k dispozici, aby pomohly,“ vypráví matka tří dětí.
Kdybych měla o rodičku strach, nemám u porodu co dělat, říká porodní asistentka
Celá situace nedostatku této péče v Česku je podle Ulčové výsledkem dlouhodobého nepřátelského tlaku vůči porodním asistentkám ze strany lékařů. „Lékaři a lékařky totiž měli pocit, že jim porodní asistentky berou práci a výsledkem je to, že trpí fyzické a psychické zdraví nejen žen po porodu, ale i jejich čerstvě narozených dětí,“ říká Ulčová.
Situace se podle ní může zlepšit tlakem těhotných žen i žen po porodu na posílení služeb porodních asistentek, které byly ze soukromé sféry postupně vytlačené.
Na nový systém se připravují i porodnice v Plzeňském kraji. „Od 1. ledna 2026 dostane každá žena po porodu při odchodu z porodnice Fakultní nemocnice Plzeň (FN) tři žádanky na poporodní péči porodní asistentky v domácím prostředí. Zda je využije, či nikoliv, je pak pouze na ní,“ uvedla mluvčí FN Gabriela Levorová.
Gynekologicko-porodnická klinika bude tuto službu poskytovat formou pilotního projektu, kdy dva dny v týdnu budou k dispozici dvě kvalifikované porodní asistentky, které budou jezdit k ženám do domácího prostředí. „Objednají se přes objednávkový formulář. Spádová oblast je zatím nastavena tak, že kopíruje mapu městské hromadné dopravy města Plzně. Spokojenost a rozsah služby po čase vyhodnotíme a v případě potřeby přizpůsobíme,“ nastínila mluvčí.
Další porodní asistentky kvůli nové službě prý nemocnice přijímat nebude, ani s externími porodními asistentkami zatím spolupráci neplánuje.
V porodnici Domažlické nemocnice návštěvní službu poskytují speciálně proškolené porodní asistentky. Rodičky mohou využít jejich péči a pomoc v domácím prostředí na vyžádání jednou během těhotenství a až třikrát po porodu. Poptávka po této péči není ale moc velká.
„I přesto, že ji v Domažlická nemocnice aktivně nabízejí, zatím ji využívá zhruba 15 až 20 procent rodících žen. Očekáváme, že se současnou novinkou se služba více zpropaguje a ženy ji začnou i u nás využívat více,“ uvedl primář tamního gynekologicko-porodnického oddělení Dušan Kolařík.
Krajská Klatovská nemocnice návštěvní službu zatím neposkytuje, ale ženy po porodu mají možnost v režimu 24/7 buď navštívit gynekologickou ambulanci či ústavní gynekologickou pohotovost nebo konzultovat jakékoli potíže nebo rady telefonicky na lince pomoci laktační poradkyně a porodní asistentky. „V případě, že bude ze strany rodiček poptávka po návštěvní službě v domácnosti, jsme připraveni ji začít poskytovat,“ uvedl primář gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice Bohumil Kuneš.