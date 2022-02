Lepší ozvučení Nového divadla za 16 milionů, v hledišti přibudou reproduktory

Situace je o to horší, že nepřímo souvisí s dalším nedostatkem sálu, kterým je špatná dostupnost přední části hlediště pro lidi, kteří mají potíže s pohybem. Například pro vozíčkáře bylo vyhrazené místo až na konci hlediště. Lepší ozvučení má problémy zmírnit.

Náměstek primátora pro ekonomiku David Šlouf řekl, že město dá 15,8 milionu korun na pořízení takzvaného elektroakustického dozvuku v budově Nového divadla.

„To přinese zlepšení i pro návštěvníky představení, kteří mají místo určené v nejvyšší řadě, což přivítají hlavně vozíčkáři,“ uvedl David Šlouf.

Podle zástupců Divadla J. K. Tyla by měl dozvuk pomoci především činohře a opeře, tedy žánrům, u kterých se nepoužívá běžné přizvučení. „Do hlediště se dá několik desítek malých reproduktorů deset krát deset centimetrů. Ty jsou zabudované ve stěně, nejsou vidět a ani je nevnímáte, ale působí to, jako by se divák přiblížil jevišti a jako by se ocitl uprostřed zvukového dění,“ řekl ředitel divadla Martin Otava.

Výsledkem je podle něj přirozeně působící akustika, která diváka ještě víc vtáhne.

Zástupci města také prověřovali, zda by bylo možné vybudovat pro lidi s omezenou pohyblivostí přístupovou cestu do předních řad. Zatím se ale nepodařilo najít komfortní a ekonomicky přijatelné řešení.

„Vybudovat do hlediště boční vstup se ukázalo být velmi nákladné. Cena by se pohybovala kolem 50 milionů. Aby hendikepovaní lidé byli v první řadě je trochu komplikovaná záležitost i z hlediska jejich komfortu. Pokud by například potřebovali na toaletu nebo do bufetu, pak by museli objet celé divadlo, vyjet výtahem do prvního patra, kde jsou toalety a bufet, a při návratu do hlediště takovou cestu potom absolvovat znovu,“ vysvětlil Šlouf.

Náměstek se domnívá, že elektroakustický dozvuk situaci hendikepovaných lidí pomůže zlepšit. Pokud budou v posledních řadách a poslech bude stejný v celém sále, pak jejich celkový komfort při návštěvě divadla bude lepší. „Budou na patře, kde budou mít vše podstatné a nebudou muset složitě překonávat bariéry,“ konstatoval.

Zařízení k vylepšení podmínek v sále by se mělo instalovat v létě v průběhu letošních divadelních prázdnin a od září by novinka měla být v provozu.

Budova Nového divadla v centru Plzně se začala stavět v roce 2012, byla dokončena v roce 2014 a stála zhruba 900 milionů korun.

Někteří architekti projekt divadla považují za promarněnou příležitost. Domnívají se, že mohla vzniknout zajímavější a uživatelsky přívětivější stavba. Připomínali i to, že je budova zbytečně bariérová, když ke vstupu do sálu vedou schody nahoru a do hlediště se pak musí po dalším schodišti sestupovat.