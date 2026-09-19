Konstrukce nové lávky překlenula Rokycanskou ulici v Plzni

Lávka, kterou město plánovalo řadu let, vznikla v místě, kde býval uživatelsky extrémně nepohodlný podchod a propojí Sousedskou a Rodinnou ulici.
Mnoho lidí místo využití neoblíbeného podchodu raději širokou silnici přecházelo. Instalace konstrukce si vyžádala omezení provozu. V průběhu stavby si obyvatelé zejména nejbližšího domu stěžovali na otřesy a hluk. Podle náměstka primátora pro dopravu Aleše Tolara (STAN) je otevření lávky naplánované na prosinec.
„Lávka umožní chodcům a cyklistům bezpečný přechod či přejezd. Schody do podchodu nahradí bezbariérové nájezdy.“ uvedl Tolar. Řekl, že město připravuje další lávky a jednu z nich například přes řeku ve Štruncových sadech. „Tyto investice do lávek a bezpečných propojení jsou důležité, aby Plzeň byla moderním městem vstřícným pro pěší i pro cyklisty,“ tvrdí.
Nová lávka přes Rokycanskou ulici bude dlouhá 116 metrů a 3,5 metru široká. Ve výšce více než šest metrů čtyři jízdní pruhy včetně středního dělícího pásu.
Celkové náklady na stavbu jsou téměř 108 milionu korun a zhruba 21 milionů je dotace z EU.