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Konstrukce nové lávky překlenula Rokycanskou ulici v Plzni

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  15:17
Konstrukce nové lávky překlenula Rokycanskou ulici v Plzni. (19. září 2026)

Konstrukce nové lávky překlenula Rokycanskou ulici v Plzni. (19. září 2026) | foto: Petr EretMAFRA

Konstrukce nové lávky překlenula Rokycanskou ulici v Plzni. (19. září 2026)
Konstrukce nové lávky překlenula Rokycanskou ulici v Plzni. (19. září 2026)
Konstrukce nové lávky překlenula Rokycanskou ulici v Plzni. (19. září 2026)
Konstrukce nové lávky překlenula Rokycanskou ulici v Plzni. (19. září 2026)
6 fotografií
Do závěrečné fáze dospěl záměr vybudovat lávku přes Rokycanskou ulici v Plzni. Stavaři v sobotu instalovali konstrukci, které překlenula hlavní výpadovku na Prahu a umožní chodcům nebo cyklistům překonávat frekventovanou komunikaci, která představuje bariéru mezi částmi plzeňské čtvrti Doubravka.

Lávka, kterou město plánovalo řadu let, vznikla v místě, kde býval uživatelsky extrémně nepohodlný podchod a propojí Sousedskou a Rodinnou ulici.

Mnoho lidí místo využití neoblíbeného podchodu raději širokou silnici přecházelo. Instalace konstrukce si vyžádala omezení provozu. V průběhu stavby si obyvatelé zejména nejbližšího domu stěžovali na otřesy a hluk. Podle náměstka primátora pro dopravu Aleše Tolara (STAN) je otevření lávky naplánované na prosinec.

„Lávka umožní chodcům a cyklistům bezpečný přechod či přejezd. Schody do podchodu nahradí bezbariérové nájezdy.“ uvedl Tolar. Řekl, že město připravuje další lávky a jednu z nich například přes řeku ve Štruncových sadech. „Tyto investice do lávek a bezpečných propojení jsou důležité, aby Plzeň byla moderním městem vstřícným pro pěší i pro cyklisty,“ tvrdí.

Nová lávka přes Rokycanskou ulici bude dlouhá 116 metrů a 3,5 metru široká. Ve výšce více než šest metrů čtyři jízdní pruhy včetně středního dělícího pásu.

Celkové náklady na stavbu jsou téměř 108 milionu korun a zhruba 21 milionů je dotace z EU.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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