Military Car club míří na oslavy do Normandie, jeepy a sudy piva vezou kamiony

Není to nic lehkého naskládat na dva kamiony téměř dvě desítky historických jeepů, s nimi tři motorky Harley Davidson, na jakých v květnu 1945 dorazili do Plzně příslušníci americké Military Police, a navíc ještě lehký nákladní automobil dodge s vybavením pro stavbu kempu ve Francii a nezbytnými sudy s pivem.

Kromě řidičů kamionů pomáhal s najížděním historických vozů Pavel Blahout. Především couvajícím řidičům ukazoval, jak mají stočit kola, kdy pořádně šlápnout na plyn nebo brzdu, aby auta najela přesně tam, kam měla, a mohli je pak pořádně zabezpečit před jízdou.

„Nájezd na kamion není žádná sranda. Musíte hodně opatrně, aby auto při najíždění nesjelo, pak musí být přesně usazené. V Normandii byl náš klub pětkrát. Letos to tam má být velké. Uvidíme,“ řekl Blahout.

S jeepem najížděl do kamionu také režisér Václav Marhoul, který je také členem plzeňského MCC klubu. „Marná sláva, tomuhle autu je také osmdesát let, vyrobené bylo v dubnu 1944. Před cestou musíte všechno zkontrolovat - olej, elektriku, motor, vše promazat a připravit, abyste se na místě pokud možno vyhnul co nejvíce problémům. Nikdy nevíte, co se může stát, sama cesta je cíl,“ podotkl Marhoul, když ze svého auta uvolňoval plátěnou střechu před jeho naložením na kamion.

Normandií to začalo a u nás v květnu skončilo

Připustil, že z letošní Normandie má určité obavy. „Každé to páté výročí je specifické počty sběratelů a návštěvníků. Někde jsem viděl reportáž, že by tam snad letos mělo být devět milionů lidí. Popravdě řečeno, jestli mám z něčeho obavy, tak z tohodle, že bude Normandie přecpaná,“ řekl Marhoul.

V pátek dopoledne vyjely kamiony následované autobusem s účastníky z Plzně. V sobotu by lidé i technika měli být ve Francii.

Šéf plzeňského Military car clubu Martin Dlouhý řekl, že členové klubu s technikou se budou v Normandii účastnit řady akcí nejen na plážích, dvě akce tam pořádá i město Plzeň. Do 6. června chtějí navštívit mnoho pamětních míst a pomníků v okolí kempu. „Akce města Plzně jsou v Trévicres a Arromanches-les-Bains, kde je nové muzeum a bude se tam instalovat pamětní deska druhé obrněné brigádě,“ shrnul Dlouhý.

Dohromady má na oslavách Dne D plzeňský klub asi 70 členů a 27 kusů techniky. Několik odvážlivců vyrazilo z Čech do Normandie historickými vozy po vlastní ose.

Letošní Den D berou jako předzvěst Slavností svobody v Plzni v příštím roce. „Je tam postaveno mnoho historických táborů různých zemí, velké burzy sběratelů, ohromné množství techniky. Něčím se tam vždy inspirujeme. Letos v Normandii budeme propagovat i oslavy konce války, protože Normandií to vlastně začalo a u nás v květnu následujícího roku skončilo,“ shrnul Dlouhý.

Miloslav Nevečeřal, který dnes také trpělivě čekal ve svém jeepu na „nalodění“ na kamion, jak tomu říkal, má podle svých slov od vedení klubu speciální úkol. „Šestého června přesně v půl sedmé ráno musíme být na pláži Omaha a nabrat tam trochu písku,“ prozradil.