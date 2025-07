Plán pohotovosti pro zvířata uvázl, provozovatele nezlákaly ani miliony

V současné době musí chovatelé v případě akutního problému zvířete za noční pohotovostí až do Prahy. V Plzni byl provoz poslední noční veterinární pohotovosti ukončený loni na konci května.

Zástupci kraje a Plzně pak slíbili, že se pokusí službu znovu nastartovat a mluvili o tom, že by mohla fungovat už o letních prázdninách. Ale slíbený šestimilionový příspěvek zájemce nepřitáhl. Už při vyhlášení soutěže ovšem někteří zástupci veterinárních ordinací očekávali, že se nikdo nepřihlásí. Připomínali, že kromě jiného je problém zajistit službu personálně.

Primátor Plzně Roman Zarzycký z ANO řekl, že se jej lidé na veterinární pohotovost často ptají. „Zhruba před měsícem jsem měl osobní zkušenost, kdy mi naše desetiletá fenka málem zemřela, takže jsem ji donesl na veterinu, kde mi ji dali asi za 70 hodin dohromady. Takže vím, že to je něco, co naše obyvatele trápí,“ uvedl.

Připomenul, že město vyhradilo na veterinární pohotovost tři miliony korun. Stejnou částku chce dát kraj. Podle primátora se ale službu vyhlášením soutěže nepodařilo zajistit. „Ani následovně, když se to opakovalo a prodloužila se lhůta pro výběrové řízení, se soukromý sektor nepřihlásil k nějaké aktivitě,“ vysvětloval. Tvrdil, že věří, že se po dalších konzultacích podaří provozovatele najít.

Krajský radní pro životní prostředí Petr Fišer z ANO řekl, že poté, co se nikdo do výběrového řízení nepřihlásil, začali zástupci hejtmanství jednat přímo s veterinárními ordinacemi. „Abychom zjistili, jaká je varianta, aby veterinární pohotovost byla zajištěná. Jedna z cest, jak by se to mohlo povést, je, že by jednotlivé organizace nesloužily celý týden, ale třeba dva dny v týdnu. Takže v Plzni by byla veterinární pohotovost třeba dva dny a pak třeba v Klatovech a pak v Sušici,“ uvedl.

Služba od 21 do 7 hodin ráno

Při prvním pokusu najít provozovatele veterinární pohotovosti hejtmanství počítalo s tím, že služba bude určená zejména pro psy, kočky a malá zvířata jako jsou například králíci nebo morčata. Měla fungovat v Plzni, ale i pro klienty z dalších oblastí kraje.

Pohotovost měla být zajištěna v době od 21 do 7 hodin ráno. Na pracovišti měl být vždy jeden veterinární lékař a podle potřeby i sestra. V požadavcích bylo i vybavení ordinace potřebnými přístroji jako jsou rentgen nebo sonograf.

Některé veterinární ordinace noční pohotovostní službu poskytují, ale pouze svým registrovaným klientům.

Hejtman Kamal Farhan z ANO tvrdil, že kraj ve spolupráci s Plzní zajistí noční veterinární pohotovost všem chovatelům bez výjimek a nutnosti registrace.

Problémy se zajištěním noční veterinární pohotovosti jsou ve více krajích České republiky.