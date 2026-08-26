Oheň zasáhl čtyři objekty včetně dílny a garáže. Způsobenou škodu odhadli vyšetřovatelé předběžně na 18 milionů korun, zásahem hasiči uchránili hodnoty za deset milionů korun.
„Policie kvůli zásahu v Bezvěrově zcela uzavřela provoz na silnici l/20 a stanovila objízdnou trasu pro osobní auta,“ uvedla policejní mluvčí Eva Červenková. Ráno policie dopravu nadále usměrňuje.
Požár vzplál zhruba po jedné hodině ráno, sjelo se k němu 14 jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů s výpomocí z dalších krajů. Oheň dostali pod kontrolu kolem čtvrt na pět ráno.
„Zásah na místě nadále pokračuje dohašovacími pracemi a rozebíráním konstrukcí. Příčina vzniku požáru je v současné době v šetření vyšetřovatelů příčin požárů hasičského záchranného sboru a Policie ČR,“ sdělil mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.
Oznamovatel na tísňovou linku hasičů v noci uvedl, že plameny již šlehají ze střechy. Vzhledem k rozsahu požáru, který se z prvního objektu zpočátku rychle šířil na sousední budovy, hasiči vyhlásili druhý ze čtyř stupňů požárního poplachu.
„Hasičům se podařilo uchránit pátý dům v řadě a zamezit dalším škodám. Z důvodu vysokého odběru vody a nízkého tlaku v místní síti musela být zřízena kyvadlová doprava a doplňovací stanice v okolních obcích,“ pokračuje Poncar.
Při zásahu pomáhala hasičům s průzkumem z výšky a s dohledáváním skrytých ohnisek plzeňská jednotka městských dronařů Drony SIT, která je členem integrovaného záchranného systému a dlouhodobě spolupracuje s hasiči i policií.
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