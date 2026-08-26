Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Plameny šlehají ze střechy, volal oznamovatel. Na Plzeňsku shořely čtyři domy

Autor:
  7:46aktualizováno  8:10
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Škodu 18 milionů korun způsobil noční požár, který zachvátil čtyři řadové rodinné domy v Bezvěrově na Plzeňsku. Sedm lidí hasiči evakuovali, dva lidé byli zraněni.

Oheň zasáhl čtyři objekty včetně dílny a garáže. Způsobenou škodu odhadli vyšetřovatelé předběžně na 18 milionů korun, zásahem hasiči uchránili hodnoty za deset milionů korun.

„Policie kvůli zásahu v Bezvěrově zcela uzavřela provoz na silnici l/20 a stanovila objízdnou trasu pro osobní auta,“ uvedla policejní mluvčí Eva Červenková. Ráno policie dopravu nadále usměrňuje.

Požár vzplál zhruba po jedné hodině ráno, sjelo se k němu 14 jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů s výpomocí z dalších krajů. Oheň dostali pod kontrolu kolem čtvrt na pět ráno.

„Zásah na místě nadále pokračuje dohašovacími pracemi a rozebíráním konstrukcí. Příčina vzniku požáru je v současné době v šetření vyšetřovatelů příčin požárů hasičského záchranného sboru a Policie ČR,“ sdělil mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.

Oznamovatel na tísňovou linku hasičů v noci uvedl, že plameny již šlehají ze střechy. Vzhledem k rozsahu požáru, který se z prvního objektu zpočátku rychle šířil na sousední budovy, hasiči vyhlásili druhý ze čtyř stupňů požárního poplachu.

„Hasičům se podařilo uchránit pátý dům v řadě a zamezit dalším škodám. Z důvodu vysokého odběru vody a nízkého tlaku v místní síti musela být zřízena kyvadlová doprava a doplňovací stanice v okolních obcích,“ pokračuje Poncar.

Při zásahu pomáhala hasičům s průzkumem z výšky a s dohledáváním skrytých ohnisek plzeňská jednotka městských dronařů Drony SIT, která je členem integrovaného záchranného systému a dlouhodobě spolupracuje s hasiči i policií.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Lijáky zatopily sklepy, padaly stromy. Ve středních Čechách napršelo 10 centimetrů

Hasiči v Moravskoslezském kraji po noční bouřce hlavně odstraňovali spadlé...

Intenzivní srážky a bouřky již v pátek odpoledne dorazily do Česka. Během noci na sobotu poté přecházely přes značnou část území. V sobotu ráno hasiči na sociální síti X uvedli, že mají za sebou 715...

Vězení se nebojím. Už jsem tam byl pětkrát, chvástal se nebinární Míša u soudu

Kontroverzní plzeňská postava Michal Maxa před budovou Okresního soudu...

Osm měsíců vězení navrhl v obžalobě státní zástupce šestačtyřicetiletému Michalu Maxovi z Plzně za výtržnictví a pomluvu policisty, o kterém podle spisu opakovaně nepravdivě rozhlašoval, že byl ve...

Festival Hip Hop Kemp zrušili den před zahájením. Nepřilákal dost lidí

Několik lidí si rozložilo u Hadačky stany a přespali v nich. Těšili se na Hip...

Organizátoři na poslední chvíli zrušili festival Hip Hop Kemp. Začít měl v pátek v areálu Cosmo Hadačka u Kralovic na severním Plzeňsku. Podle pořadatelů se sešlo několik nepříznivých okolností a...

Prasárna, podvod, mezinárodní ostuda, zuří fanoušci po zrušení festivalu

Premium
Účastníci Hip Hop Kempu přijeli na Plzeňsko zbytečně. Festival se nekoná. (21....

Fanoušci Hip Hop Kempu nešetří kritikou vůči pořadatelům, kteří akci odvolali den před začátkem. V pátek a v sobotu se měla uskutečnit v bývalé raketové základně u Hadačky na Plzeňsku. Příznivci...

Špatné výsledky, herní projev i směřování týmu. Hyský v Plzni skončil

Plzeňský trenér Martin Hyský během utkání v Teplicích

Fotbalová Plzeň po čtvrtečním debaklu v předkole Evropské ligy v Bělehradě s Crvenou zvezdou (0:3) odvolala trenéra Martina Hyského. „Vstup do sezony se nám nepovedl, to nebudeme zastírat....

Plameny šlehají ze střechy, volal oznamovatel. Na Plzeňsku shořely čtyři domy

ilustrační snímek

Škodu 18 milionů korun způsobil noční požár, který zachvátil čtyři řadové rodinné domy v Bezvěrově na Plzeňsku. Sedm lidí hasiči evakuovali, dva lidé byli zraněni.

26. srpna 2026  7:46,  aktualizováno  8:10

Zmizely nevzhledné stánky i reklamy. Podívejte se na upravené sady Pětatřicátníků

Sady Pětatřicátníků v centru Plzně prošly rekonstrukcí. (24. srpna 2026)

Oblast v centru Plzně, kde kdysi stávala kasárna Pětatřicátníků a kde je nyní parkoviště, zastávky veřejné dopravy a silnice, získala přívětivější tvář. Kolem parkoviště přibyly stromy a záhony s...

25. srpna 2026  14:12

Peníze univerzity děkan odklonil ke studentům, trest za mimořádná stipendia platí

Exděkan Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni Lukáš Štich u soudu kvůli...

Krajský soud v Plzni dnes v odvolacím řízení potvrdil podmíněný trest, pokutu a zákaz činnosti pro bývalého děkana Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni Lukáše Šticha. Byl...

25. srpna 2026  12:30

Muž na stožáru vyhrožoval, že skočí. Slezl až po 11 hodinách vyjednávání

Muž vylezl u Horní Břízy na Plzeňsku na vysílač a vyhrožoval, že skočí dolů....

Skoro jedenáct hodin trvalo vyjednávání s mužem, který v pondělí večer vylezl na stožár vysílače v Horní Bříze u Plzně a vyhrožoval, že skočí. Až v úterý dopoledne se ho podařilo přesvědčit, aby...

25. srpna 2026  9:13,  aktualizováno  10:24

Vězení se nebojím. Už jsem tam byl pětkrát, chvástal se nebinární Míša u soudu

Kontroverzní plzeňská postava Michal Maxa před budovou Okresního soudu...

Osm měsíců vězení navrhl v obžalobě státní zástupce šestačtyřicetiletému Michalu Maxovi z Plzně za výtržnictví a pomluvu policisty, o kterém podle spisu opakovaně nepravdivě rozhlašoval, že byl ve...

24. srpna 2026  18:08

V Austrálii jsem začínal s jedním dolarem, vzpomíná muž na útěk z Československa

Premium
Ivan Young, dříve Junk, vzpomíná na rok 1968, kdy emigroval do Austrálie. (14....

Před 58 lety vstoupila do Československa vojska Varšavské smlouvy. Ivana Junka z Kyšic u Plzně posléze odsoudili na 18 měsíců do vězení, protože těsně po okupaci vycestoval s Cestovní kanceláří...

24. srpna 2026

Koťata kdosi nechal zavřená v přepravce u popelnice, venku zrovna byly třicítky

Tři černá koťata někdo odložil k popelnicím v Přešticích na Plzeňsku. (14....

Spolek Kočičí svět podal trestní oznámení na necitu, který v Přešticích na Plzeňsku odložil k popelnicím tři živá koťata. Ta se tísnila v přepravce bez možnosti pohybu a sužovalo je obrovské horko.

24. srpna 2026  11:53

Tůně vyřešily problém energetiků, zároveň jsou rájem pro vzácné obojživelníky

Zoolog David Fischer z Hornického muzea v Příbrami monitoruje oblast tří tůní...

Ani během letošního mimořádně teplého léta nevyschla nová soustava tří tůní vybudovaná v ochranném pásmu vysokého napětí mezi Těškovem a Holoubkovem na Rokycansku. Projekt společnosti ČEZ Distribuce...

24. srpna 2026  10:03

Čekal jsem, že Plzeň zvolí Bakoše, přiznává Krejčí. Ježek má výměnu za nevyhnutelnou

Patrik Ježek

Když se odchovanec plzeňského fotbalu Patrik Ježek po pěti letech v Rakousku a Německu vrátil v létě 2003 do české nejvyšší soutěže, během ročního angažmá v pražské Spartě seděl v kabině hned vedle...

23. srpna 2026  17:42

Šli jsme cestou restaurace pro každého, říká zakladatel projektu Švejk restaurant

Nepomucký podnikatel Radek Sochor (4. srpna 2026)

Franšízingový projekt Švejk restaurant letos oslaví 30 let od svého vzniku. Čítá 27 restaurací po celé republice. Založil ho Radovan Sochor starší, který provozuje dvě restaurace z celého řetězce,...

23. srpna 2026  7:34

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Pandemie bakterií? I nová antibiotika kvůli rezistenci selhávají, líčí mikrobiolog

Premium
Jaroslav Hrabák, vedoucí Biomedicínského centra Lékařské fakulty Univerzity...

Jeho tým se zaměřuje na výzkum a vývoj nových metod, které mají rychle rozpoznat takzvané panrezistentní bakterie odolné vůči všem běžným antibiotikům. Jaroslav Hrabák je uznávaný lékařský...

23. srpna 2026

Festival Hip Hop Kemp zrušili den před zahájením. Nepřilákal dost lidí

Několik lidí si rozložilo u Hadačky stany a přespali v nich. Těšili se na Hip...

Organizátoři na poslední chvíli zrušili festival Hip Hop Kemp. Začít měl v pátek v areálu Cosmo Hadačka u Kralovic na severním Plzeňsku. Podle pořadatelů se sešlo několik nepříznivých okolností a...

21. srpna 2026  6:48,  aktualizováno  22. 8. 18:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.