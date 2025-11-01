Průtah Nezvěsticemi je po letech hotový, vznikl i kruhový objezd

Petr Ježek
  8:34
Tři a čtvrt roku čekali obyvatelé Nezvěstic na Plzeňsku na den, kdy stavbaři odstraní poslední zábrany, značky i dočasné semafory a kompletně opravený průtah obcí po silnici první třídy bude bez omezení průjezdný. Před několika dny tato situace nastala. Jedná se o frekventovanou silnici z Plzně přes Rožmitál pod Třemšínem do Tábora.
Obyvatelé Nezvěstic na Plzeňsku se dočkali kompletně opraveného průtahu obcí....

Obyvatelé Nezvěstic na Plzeňsku se dočkali kompletně opraveného průtahu obcí. Jedná se o frekventovanou silnici první třídy z Plzně do Tábora. (20. října 2025) | foto: Petr Ježek, MF DNES

Obyvatelé Nezvěstic na Plzeňsku se dočkali kompletně opraveného průtahu obcí....
Obyvatelé Nezvěstic na Plzeňsku se dočkali kompletně opraveného průtahu obcí....
Obyvatelé Nezvěstic na Plzeňsku se dočkali kompletně opraveného průtahu obcí....
Obyvatelé Nezvěstic na Plzeňsku se dočkali kompletně opraveného průtahu obcí....
11 fotografií

Dělníci definitivně odsunuli na středové ostrůvky zábrany, které znemožňovaly autům projíždět po větší části nově vybudovaného kruhového objezdu na příjezdu do obce od Plzně.

„Končí tak práce, které byly zahájeny v červenci 2022. V poslední době býval provoz kyvadlově řízený semafory vedený po jedné polovině kruhového objezdu už jen v pracovní době. Po pracovní době auta jezdila už bez omezení,“ vysvětlil za Ředitelství silnic a dálnic ČR Adam Koloušek.

Na frekventované silnici z Plzně přes Rožmitál pod Třemšínem do Tábora tak skončilo dlouhodobé omezení. Obec využilo opravy komunikace a nechalo v ní zrekonstruovat vodovod, případně dobudovat kanalizaci. Lidé se dočkali nových chodníků i veřejného osvětlení. Přibyly středové ostrůvky, které mají zpomalit auta, i přechody pro chodce, jeden je u školy. Upravené jsou i autobusové zastávky.

Obyvatelé Nezvěstic na Plzeňsku se dočkali kompletně opraveného průtahu obcí. Jedná se o frekventovanou silnici první třídy z Plzně do Tábora. (20. října 2025)
Obyvatelé Nezvěstic na Plzeňsku se dočkali kompletně opraveného průtahu obcí. Jedná se o frekventovanou silnici první třídy z Plzně do Tábora. (20. října 2025)
Obyvatelé Nezvěstic na Plzeňsku se dočkali kompletně opraveného průtahu obcí. Jedná se o frekventovanou silnici první třídy z Plzně do Tábora. (20. října 2025)
Obyvatelé Nezvěstic na Plzeňsku se dočkali kompletně opraveného průtahu obcí. Jedná se o frekventovanou silnici první třídy z Plzně do Tábora. (20. října 2025)
Obyvatelé Nezvěstic na Plzeňsku se dočkali kompletně opraveného průtahu obcí. Jedná se o frekventovanou silnici první třídy z Plzně do Tábora. (20. října 2025)
11 fotografií

Ani po kompletní rekonstrukci průtahu se místní nemusejí bát, že by jim přes obec začaly jezdit kamiony. Ty se totiž nevejdou do podjezdu pod železniční tratí, kam smí vjet maximálně 3,3 metru vysoká vozidla.

„Všichni zástupci dotčených organizací podpořili návrh obce Nezvěstice a podepsali souhlas s ponecháním stávající povolené podjezdné výšky 3,3 metru i u nově projektovaného viaduktu. To je do budoucna záruka zamezení kamionové dopravy přes Nezvěstice,“ oznámil starosta Lukáš Karkoš před zahájením stavby v roce 2022.

Řidiči velkých aut přijíždějících od Plzně jsou na nízký podjezd upozorňováni už před vjezdem na nový kruhový objezd. Na řidiče velkých aut, kteří upozornění ignorují, čeká další důrazné upozornění asi po 200 metrech u odbočky k fotbalovému hřišti.

Tam je vedle silnice místo, kde se i kamion může bezpečně otočit a odjet zpátky směrem na Plzeň. Podobné je to před podjezdem i na příjezdu z druhého směru od Rožmitálu. Tam jsou řidiči s kamiony odkláněni k nádraží, aby se tam otočili.

Kompletní rekonstrukci průtahu Nezvěsticemi pro ŘSD vysoutěžilo sdružení firem VHS a Silnice Čáslav s cenou 89,6 milionu korun bez DPH.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Na Borech jeden z vězňů zabil druhého, vraždil v části s nejtvrdším režimem

Ve věznici v Plzni na Borech se ve čtvrtek večer stala vražda. O násilném činu, který se odehrál mezi dvěma odsouzenými, dnes informovala policie na síti X. Obětí je čtyřiačtyřicetiletý muž,...

To se nepovedlo. Zrcadlo nádražních toalet odráží na chodbu muže u pisoárů

Pisoáry na zmodernizovaném Hlavním nádraží v Plzni jsou zbrusu nové, designově pěkné a čisté. Mají však jednu chybičku. Dámy, které se vracejí z toalet, mohou snadno zahlédnout pány při ´akci´....

Hory zasypal sníh, nadšenci na Kvildě postavili sněhuláka. Silnice jsou sjízdné

Přes deset centimetrů sněhu leží v okolí šumavské Kvildy v nadmořské výšce zhruba tisíc metrů. První nadšenci už vytáhli běžky a boby. Silnice zůstávají díky sypačům sjízdné. V plném nasazení už je...

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

Litvínov konečně vyhrál, dařilo se Kometě i lídrovi. Sparta nezvládla nájezdy ve Varech

Sedmnácté kolo hokejové extraligy nabídlo několik zajímavých momentů. Poslední Litvínov se konečně dočkal výhry, s Libercem slaví triumf 4:3 po prodloužení, ačkoliv musel otáčet. Lídr z Třince si...

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

31. října 2025  19:07,  aktualizováno  21:03

Dobré podnikatelské roky narušuje letošek, nových firem vzniklo v kraji méně

Zlínský a Olomoucký kraj leží v sousedství. Ovšem podle aktuálních statistik na opačných koncích tabulky, pokud jde o meziroční srovnání nově vzniklých firem za prvních devět letošních měsíců....

31. října 2025  15:44

Při nabíjení elektrokoloběžky začala hořet garáž. Škoda činí 1,5 milionu

Čtyři jednotky hasičů bojovaly v noci na pátek s požárem garáže u rodinného domu ve Starém Plzenci u Plzně. Kromě garáže plameny poškodily i dvě auta a motorky. Hasiči předběžně vyčíslili škodu na...

31. října 2025  11:58

Na Borech jeden z vězňů zabil druhého, vraždil v části s nejtvrdším režimem

Ve věznici v Plzni na Borech se ve čtvrtek večer stala vražda. O násilném činu, který se odehrál mezi dvěma odsouzenými, dnes informovala policie na síti X. Obětí je čtyřiačtyřicetiletý muž,...

31. října 2025  9:43,  aktualizováno  10:31

Z boha šaška je Joker. Za výhrůžky soudci sektář z Plas nesmí vystupovat ve videích

Okresní soud v Tachově ve čtvrtek odpoledne potrestal zakladatele sekty v Plasích na Plzeňsku Lukáše Stančíka podmínkou s dohledem. Navíc se nesmí objevovat v internetových videích. Tentokrát mu...

30. října 2025  12:10,  aktualizováno  15:22

Dálnici D5 na Plzeňsku zablokovala nehoda kamionu, za jízdy mu upadlo kolo

Dálnici D5 u Blatnice na Plzeňsku zablokovala ve čtvrtek ráno na 98. kilometru ve směru na Rozvadov nehoda kamionu. Souprava skončila na boku poté, co za jízdy upadlo kolo. Před místem havárie se...

30. října 2025  6:32,  aktualizováno  13:21

Nestyděl by se ani Vin Diesel. Policie načapala chevrolet ve „zběsilé“ rychlosti

Rychlá jízda se vymstila muži, který ujížděl po dálnici D5 ve sportovním automobilu značky Chevrolet. Policisté jej zachytili na kameru, zastavili a zadrželi mu řidičský průkaz.

29. října 2025  19:36

Na D5 u Tachova vyměnili starý beton z 90. let, půlroční omezení skončilo

Končí letošní oprava dálnice D5 na Tachovsku za miliardu korun. Stavbaři od konce března do středy 29. října kompletně vybourali betonovou vozovku z let 1996 a 1997 a položili nový beton v úseku...

29. října 2025  14:22

Talent Skopár: Jsem puntičkář, na své hře vidím spoustu mušek. Už myslí na ME?

Na reprezentační sraz, v jehož rámci čeští házenkáři odehrají v pátek přípravný duel v Polsku, odcestoval do Zubří v dobré náladě. Levoruký křídelník extraligového lídra z Plzně Dominik Skopár o den...

29. října 2025  13:12

Řidič na dálnici málem nedobrzdil, po úhybném manévru skončil v nádrži čističky

V nádrži čističky odpadních vod u dálnice D5 na Tachovsku skončil pětadvacetiletý řidič Škody Roomster. Předtím se nevěnoval řízení a málem zezadu narazil do před ním jedoucího auta. Následným...

29. října 2025  12:25

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Lékař, pedagogové i dirigent. Plzeň ocenila významné osobnosti města

Čtyři významné osobnosti ocenilo město Plzeň u příležitosti 107. výročí vzniku samostatného Československa. Z rukou primátora Romana Zarzyckého převzal v úterý 28. října Cenu města Plzně profesor...

29. října 2025  10:45

Most u Plas, přestavby železničních tratí. Start výstavby je v mlze

Silniční obchvat kolem městečka Plasy, modernizace a elektrifikace železničních tratí z Plzně přes Nýřany do Stodu a lokálka z Nýřan do Heřmanovy Huti. To jsou velké dopravní stavby v Plzeňském...

28. října 2025  9:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.