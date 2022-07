Po školačce loudil nahé fotky a nabízel jí sex, viní obžaloba tatéra

Muž, který se živí jako tatér, se s dívkou seznámil prostřednictvím sociální sítě. Ze spisu vyplývá, že od ní chtěl nejdřív normální fotku, pak po ní žádal nahé snímky a sám jí poslal své. Tak dlouho na školačku naléhal, až mu poslala fotku s obnaženými prsy. S tím se ale podle obžaloby nespokojil.

„Požadoval po ní zaslání i dalších fotografií, na kterých bude poškozená zcela nahá. Dívka vyhověla po jeho opakovaných sděleních, že si pro ni přijede domů nebo ke škole, protože jeho neodbytnost jí byla nepříjemná. V přesvědčení, že tím ukončí další naléhání, mu postupně poslala nejméně pět fotografií, na kterých byla podle jeho požadavků nahá, a také video, na kterém se nahá osahávala. Pak obžalovaný nabídl dívce dva tisíce korun, když s ním bude mít sex. Nabídku později opakoval a upřesnil, za jaký sexuální úkon jí dá peníze,“ popsala státní zástupkyně.

Dívčina matka u soudu upřesnila, že věk její dcery byl v internetovém profilu uvedený podle skutečnosti. Dívka sice konverzace s obžalovaným průběžně mazala, asi po měsíci jí však matka nečekaně zabavila telefon a při kontrole v něm objevila část nesmazaných zpráv.

„Našla jsem, že dceři nabízí dva tisíce korun za sex. Zpanikařila jsem. Vylítla jsem na dceru, co to má být. Nechtěla odpovědět. Když jsem řekla, že bude zle, sklopila hlavu a začalo to z ní lézt. Řekla, že jí vyhrožoval, že fotky a videa ukáže kamarádům a také mně jako její mámě. Nevím jaké fotky a videa, já je neviděla,“ prohlásila žena, která hned vše oznámila na policii.

Souzený muž nepopírá, že si s dívkou nahé fotografie a videa posílal. „Její věk jsem nezjišťoval,“ tvrdil soudu. Podle něj se dívka objevila na jeho pracovním profilu tatéra.

„Automaticky se mi objevovaly návrhy na přátelství. Bylo jich velké množství, lidi jsem přidával náhodně, nerozklikával jsem profil každého člověka, jestli je to muž, žena, jestli je mladý nebo starý. Mezi nimi byla i poškozená,“ uvedl souzený muž.

Připadala mi starší, hájí se obžalovaný

Dívka mu přátelství potvrdila a on prý po nějaké době začal u takto přidaných přátel zjišťovat, jestli mají zájem o tetování. Dívka mu podle jeho slov napsala, že ještě nemůže, že má na to čas.

„Později mě informovala, že jsem žádost poslal i její mámě, ale ta ji nepřijala, protože jedno tetování už má,“ uvedl muž.

Soudu vylíčil, že dívka neměla na svém profilu fotku obličeje a chtěl vědět, s kým si píše. Že pak žádal i odvážnější fotky a videa, vysvětli tím, že je zaregistrovaný i na seznamkách zaměřených jen na sex, kde si lidé intimní fotografie posílají běžně.

Zároveň dodal, že když jednou krátce viděl poškozenou školačku v reálu, připadala mu mnohem starší, odhadoval jí kolem 18 roků. Dívčina matka připustila, že dcera skutečně vypadá starší.

V minulosti přišla dceři na obdobnou komunikaci s jiným mužem. To bylo školačce asi 13 let. I tehdy se podle matky, která se pak do komunikace vložila, školačka vydávala za starší.