To, co potkalo neziskovku v posledním čtvrtroce, zřejmě nemá v Česku obdoby. Organizaci připravili kyberšmejdi 29. října 2025 o 5,3 milionu korun, a hrozil jí proto zánik. Ve sbírce na její záchranu se do konce roku díky dárcům z celého Česka podařilo shromáždit téměř 5,5 milionu.
Nějakou dobu to vypadalo, že Tady a teď půjde do insolvence, protože systém veřejné správy státu nemohl najít způsob, jak nás podpořit. Administrativa je natolik svázaná, že na takové situace nemá návod, a řešení by vyžadovalo trochu odvahy.