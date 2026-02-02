Neziskovku po krádeži milionů zachránili sami lidé svými dary, vypráví ředitelka

Premium

Ředitelka obecně prospěšné společnosti Tady a Teď Michaela Stehlíková. (13. ledna 2026) | foto: Martin Polívka, MAFRA

Autor:
  15:00
Neziskovou organizaci Tady a teď, která pomáhá chudým lidem, založila Michaela Stehlíková před více než dvaceti lety a donedávna hrozilo, že se se „svým dítětem“ bude muset navždy rozloučit. Kyberšmejdi ji totiž připravili o 5,3 milionu korun. Díky dárcům z celé republiky se ale podařilo její dílo zachránit. „Vnímala jsem to jako vzkaz občanské společnosti, že tady neziskovky mají své místo, jsou potřebné a že je nenechá padnout,“ cítí Stehlíková.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

To, co potkalo neziskovku v posledním čtvrtroce, zřejmě nemá v Česku obdoby. Organizaci připravili kyberšmejdi 29. října 2025 o 5,3 milionu korun, a hrozil jí proto zánik. Ve sbírce na její záchranu se do konce roku díky dárcům z celého Česka podařilo shromáždit téměř 5,5 milionu.

Nějakou dobu to vypadalo, že Tady a teď půjde do insolvence, protože systém veřejné správy státu nemohl najít způsob, jak nás podpořit. Administrativa je natolik svázaná, že na takové situace nemá návod, a řešení by vyžadovalo trochu odvahy.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Meteorologové upravili výstrahu před sněžením. Záchranáři řešili desítky nehod

U obce Třebnice na Domažlicku havarovala 4 osobní auta. Jedno z nich skončilo...

Sněhové přeháňky a teploty kolem nuly komplikovali dopravu po Česku. Ve Středočeském kraji některé spoje MHD nevyjely, jiné nabírají zpoždění. Ze Slezska, konkrétně okolí Bruntálska, hlásili řidiči...

Byl to pokus o pojistný podvod, řekl soud v kauze bouraného bentley Limberského

Po nehodě vozidla značky Bentley Continental se škoda vyšplhala na půl milionu...

Řidič bentley a řidička protijedoucího mercedesu se jako spolupachatelé dopustili v březnu 2019 pokusu o pojistný podvod. K takovému závěru dospěl před několika dny domažlický samosoudce. Oba...

OBRAZEM: Nevšední podívaná v Sušici. Koryto řeky Otavy zaplnily ledové kry

Koryto Otavy v Sušici je plné rozlámaných ledových ker. Ledová podívaná je...

Koryto řeky Otavy v Sušici na Klatovsku zaplnily ledové kry. Síla vodního živlu některé kusy vyplavila až na břeh k cyklostezce. Nejvíce je jich u ostrova Santos. Hasiči situaci pravidelně...

Basilej - Plzeň 0:1, rozhodl signál z rohu, hosté jsou v Evropské lize unikát

Jiří Panoš slaví branku do sítě Basileje.

Plzeňští fotbalisté základní část Evropské ligy prolétli bez porážky, což je unikátní počin. V závěrečném dějství zvítězili v Basileji 1:0, v obří společné tabulce se posunuli na čtrnáctou pozici a...

Stromy, kiosek i nová podoba památníku. Sady Pětatřicátníků čeká proměna

Vizualizace obnovy veřejného prostranství v sadech Pětatřicátníků v Plzni.

Výraznější proměna letos čeká sady Pětatřicátníků v centru Plzně. Mají se stát příjemnějším místem, a ne jenom dopravním uzlem s parkovištěm a billboardy. Úpravy by mohly začít už v březnu. Za...

Neziskovku po krádeži milionů zachránili sami lidé svými dary, vypráví ředitelka

Premium
Ředitelka obecně prospěšné společnosti Tady a Teď Michaela Stehlíková. (13....

Neziskovou organizaci Tady a teď, která pomáhá chudým lidem, založila Michaela Stehlíková před více než dvaceti lety a donedávna hrozilo, že se se „svým dítětem“ bude muset navždy rozloučit....

2. února 2026

Zloděj při noční krádeži omylem spustil zvon, do kostela vrazil probuzený soused

Zloděj řádil v plzeňském kostele, prohledal ho, ukradl peníze, nakonec i...

Plzeňští policisté si do statistik připsali další kuriózní případ. Do kostela na Slovanech se v noci vloupal muž, který ukradl peníze z několika kasiček, vrtačku, ale i dálkový ovladač. Tím nechtěně...

2. února 2026  10:09

Návrat starých známých do Karviné. Krčík děkoval, Hyský prozradil: Moc jsem se těšil

Plzeňský trenér Martin Hyský během utkání v Karviné

Ještě na podzim trenér Martin Hyský a stoper Dávid Krčík působili u fotbalistů Karviné. Nyní přijeli jako soupeři. A s Viktorií Plzeň si odvezli tři body za výhru ve 20. kole první ligy 2:0. „Na to...

1. února 2026  19:58

Karviná - Plzeň 0:2, Hyský svalil svůj bývalý klub. Za hosty se dvakrát prosadil Višinský

Plzeňští fotbalisté se radují z gólu Denise Višinského proti Karviné.

Plzeňští fotbalisté zažívají snový vstup do nového roku. V lednu nejprve vydřeli postup do play off Evropské ligy, v neděli zase zvítězili v prvním kole jarní části Chance Ligy. Na půdě Karviné...

1. února 2026,  aktualizováno  17:34

Kriminalita v Plzeňském kraji loni stoupla, vražd a pokusů o ně však ubylo

Letecký pohled na věznici Plzeň-Bory (8. 9. 2021)

Méně vražd a násilných činů, ale více řešených podvodů. Tak se dá shrnout loňský rok policistů v Plzeňském kraji ve srovnání s rokem 2024. Celkově počet případů, které tu loni řešili policisté, jen...

1. února 2026  9:01

Časosběrný film zachytil dospívání malého artisty v kočovném cirkusu

Hlavní postavou dokumentu je Vojta (vlevo), dnes už je mu 17 let. Vpravo...

Zhruba sedm let sledují slovenští umělci rodinný klan Laníkových a Alšových z Kyšic u Plzně. Jedná se o rodinu nazývanou „světští“, což je odvozené od sousloví světem jdoucí provozovatelé kolotočů,...

31. ledna 2026  7:22

Stromy, kiosek i nová podoba památníku. Sady Pětatřicátníků čeká proměna

Vizualizace obnovy veřejného prostranství v sadech Pětatřicátníků v Plzni.

Výraznější proměna letos čeká sady Pětatřicátníků v centru Plzně. Mají se stát příjemnějším místem, a ne jenom dopravním uzlem s parkovištěm a billboardy. Úpravy by mohly začít už v březnu. Za...

30. ledna 2026  15:29

Těžaři se kvůli zlatu zase zajímají o hlušinu u Rabí. Na Šumavě panují obavy

Státní zámek DIAMO má zájem o získání hornin v bývalém lomu nedaleko šumavského...

Obavy z toho, že se znovu rozjíždí snahy prosadit těžbu zlata v oblasti Kašperských Hor na Šumavě, vyvolal zájem zástupců státního podniku DIAMO o získání hornin v bývalém lomu u Rabí. Tam totiž...

30. ledna 2026  9:49

Jsem zpátky, vzkázal talent Panoš. Gól je nejlepší způsob, jak splatit důvěru, říká

Jiří Panoš slaví branku do sítě Basileje.

Když levačkou usměrnil míč k bližší tyči a běžel se radovat, rukama ukazoval na ramena, kde měl své jméno. „Jsem zpátky,“ zdůrazňoval Jiří Panoš, ofenzivní záložník fotbalové Plzně. Poprvé od...

30. ledna 2026

Basilej - Plzeň 0:1, rozhodl signál z rohu, hosté jsou v Evropské lize unikát

Jiří Panoš slaví branku do sítě Basileje.

Plzeňští fotbalisté základní část Evropské ligy prolétli bez porážky, což je unikátní počin. V závěrečném dějství zvítězili v Basileji 1:0, v obří společné tabulce se posunuli na čtrnáctou pozici a...

29. ledna 2026  20:08,  aktualizováno  23:01

Hotovo, Litvínov čeká baráž. Třinec zdolal Pardubice, vyhrála i Sparta. Plzeň prohrála

Zdrcení fanoušci Litvínova. Jejich tým čeká baráž o udržení v extralize.

Hokejová extraliga zná po 47. kole základní části účastníka baráže. Příslušnost mezi tuzemskou elitou bude na jaře hájit Litvínov, který po prohře s Hradcem 3:6 už nemá ani matematickou šanci na to,...

29. ledna 2026  16:50,  aktualizováno  21:44

Mladík na Rokycansku chtěl skočit z komína, zachraňovali ho hasiči i policisté

Policisté a hasiči na Rokycansku zachraňovali mladíka, který chtěl skočit z 90...

Hasiči s policisty ze zásahové jednotky sundávali ve Strašicích na Rokycansku mladého muže z 90 metrů vysokého komínu. Podle prvního hlášení měli jeho blízcí strach, že chce ukončit svůj život.

29. ledna 2026  20:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.