Magické prostředí bývalého kaolinového dolu v Nevřeni na Plzeňsku na tři dny oživil festival světla BLIK BLIK. Od pátku do neděle se místy až dvanáct metrů vysoké a osm metrů široké sály proměnily ve vesmír. Kvůli obrovskému zájmu organizátoři přidali další volné vstupenky.
O světelné instalace uvnitř dolu je nebývalý zájem. Vstupenky byly ve čtvrtek už téměř vyprodané. Zbývaly jen tři volné termíny na neděli.
Organizátoři proto přidali další volné vstupenky na sobotu a neděli, aby potěšili co nejvíce zájemců o prohlídku.
V pátek bylo vyprodáno více než 5 tisíc vstupenek, což je zhruba o tisíc více než vloni. Festival BLIK BLIK se v Nevřeni konal letos již potřetí.
Návštěvníci museli zaparkovat svá auta přímo v obci, poté je čekalo zhruba 15minutové stoupání lesem až ke vchodu do dolu.
Každý účastník si před vstupem do dolu musel vzít na hlavu helmu. Prohlídky jsou rozvrženy na každých 30 minut a lidé se procházejí útrobami dolu sami, bez průvodce.
I když organizátoři nabádali, aby se lidé teple oblékli, v pátek večer tam naměřili stálou teplotu 10 stupňů Celsia, což bylo o několik stupňů více než venku. V pátek ráno tam napadl sníh.
Podzemní prostory dolu ožily tématem Vesmír v podzemí. Na 700 metrech dlouhé cestě je k vidění imaginární vesmír plný galaxií a hvězdného prachu.
„Domácí scéna je mimořádně kvalitní a inspirativní, proto jsme se rozhodli dát jí plný prostor. Těší nás to a věříme, že letošní ročník nabídne návštěvníkům silný a pestrý vizuální zážitek,“ uvedl před páteční premiérou kreativní ředitel festivalu BLIK BLIK Nevřeň Jiří Suchánek.
Nevřeňský festival je pokračováním festivalu BLIK BLIK, který nedávno proběhl v Plzni. Podle organizátorů jej navštívilo na 70 tisíc lidí.
Obec Nevřeň s 300 obyvateli je zřejmě nejmenší obcí na světě, která festival světla hostí.
V místech až dvanáct metrů vysokých a osm metrů širokých sálech jsou k vidění třeba holografické projekce, návštěvníci narazí na mimozemskou civilizaci, jedna z vyhloubených jeskyní se proměnila v planetárium.
Každý se může zastavit u projekce na tak dlouho, jak jen chce. Někde se může i posadit, aby si světelnou show pořádně užil.
Desítky let byl bývalý kaolinový důl veřejnosti nepřístupný. Fascinující prostory ale stále lákaly dobrodruhy, kteří se do jeho útrob dostávali na vlastní pěst skrz úzkou betonovou rouru. To se změnilo v roce 2019, kdy byl lidem důl oficiálně otevřen.
I když v roce 2019 vstupní rouru nahradil portál, na kouzlu to dolu rozhodně neubralo a je stále velkým lákadlem. V dole je přes 1 100 metrů chodeb, návštěvníci projdou více než polovinou z nich.
Důl si oblíbili nejen návštěvníci, ale i filmaři. Natáčeya se tu například pohádky Čertí brko a Tři princezny.
Kromě momentální světelné expozice jsou na stěnách vidět ruční práce kopáčů. Výklenky ve stěnách zřejmě sloužily kopáčům, kteří si tam ukládali svačiny či růžence. Černé šmouhy na stropě jsou od kahanů, kterými si kopáči na práci svítili,
V šachtě se dochoval hornický znak s datem 1891, ale také například obrázek čerta. Ten tam zůstal po filmařích, když natáčeli Čertí brko.
