Znovu sestavit kolejiště po přestěhování trvalo nadšenci devět měsíců

Jaroslav Navrátil stavěl přes 20 let v podkroví rodinného domu v nedaleké Vrčeni modelový svět, který je oproti tomu reálnému 120krát zmenšený. Když se z Vrčeně stěhoval i s mašinkami a všemi historickými železničními artefakty do nepomucké výtopny, netušil, jak náročné pak bude dávat kolejiště dohromady a zase ho zprovoznit.

„Museli jsme ho nejdřív rozřezat na 20 dílů, abychom ho vůbec dostali z baráku. Díly jsme pak vozily osobním autem a na vleku do Nepomuku. Dohromady jsem ho pak dával devět měsíců. Něco podobného už nechci znovu zažít. Při zpětném sestavování musíte být co nejpřesnější detailista,“ vzpomínal Navrátil.

„Ať jsme dělali, co jsme dělali, najednou tady u továrny navazující část uhýbala o celý centimetr, podobných problémů tu byla spousta. Když jsme konečně všechny díly výškově vyrovnali, zase na sebe nenavazovaly kolejnice. U těch přitom stačí na spoji odchylka v řádu desetin milimetrů, a lokomotivy i vozy při přejezdech nadskakují a mohou i vykolejit. Na opětovné propojení kolejnic jsem potřeboval 1200 spojek a elektrická zapojení jsme dělali kompletně nové. Zatím jsme spotřebovali 2,5 kilometru drátu,“ popsal.

I když je na kolejišti přes 200 metrů kolejí, přes 100 výhybek a střídají se tu desítky osobních i nákladních vlaků a lokomotivy vyráběné od konce 19. století až po současnost, modeláři ho ještě dál rozšiřují.

V hornaté části budou jezdit úzkorozchodné vlaky, krajinu doplní velké silo, které stojí vedle trati v Blovicích, průmyslový podnik nebo blovické krematorium se hřbitovem. V projektu počítají také s rybníky a povrchovým hnědouhelným dolem, do které ho už mají sestavené velkorypadlo.

„Těžba uhlí na severozápadě naší republiky se pomalu tlumí, my s ní na kolejišti začneme. Připravené rypadlo je podobné, jaké před nedávnem v hnědouhelné pánvi odstřelili,“ dodal s úsměvem.

Kolejiště s několika nádražími, městem, mosty, tunely, lesy, lanovkou, továrnami, auty i lidmi v ulicích zabírá nyní plochu přes 24 metrů čtverečních. Navrátil je pyšný, že modelové nádraží Nepomuk stavěl podle původních plánů reálného nádraží, jak vypadalo mezi lety 1905 až 1950.

„K těm plánům se mi podařilo dostat pouhé dva týdny před tím, než šly na skartaci. Jen jsem na modelu musel udělat v nádraží kratší koleje, protože 120krát zmenšené by se do místnosti nevešlo. Detailistům neunikne, že zatímco z reálného nádraží pokračují vlaky směrem na Plzeň i za přejezdem rovně, tady jsem musel kvůli omezenému místu koleje stočit do oblouku. Abychom dotvořili atmosféru minulého století, jsou tam k vidění i kočáry nebo povozy tažené koňmi,“ vysvětlil Navrátil.

Na modelu nechybí zmenšená nepomucká výtopna ještě i s někdejší točnou pro otáčení lokomotiv. Točnu už ve skutečném Nepomuku nenajdete.

Navrátil má v malíčku i historii zdejší dráhy. Nepomucká výtopna byla výjimečná v tom, že zdejší parní lokomotivy pomáhaly zezadu tlačit těžké nákladní vlaky ve stoupání k Pačejovu. Když jejich výpomoc na konci stoupání skončila, většinou se vracely zpátky do Nepomuku, aby byly k dispozici pro další vlak.

„Je skoro zázrak, že se u zdejší výtopny zachovala nahoře prosklená dřevěná vrata u obou stání. Většinou se měnila za plechová. Možná je to tím, že zdejší výtopnu v 50. letech minulého století poškodily rozmary počasí. Vichřice utrhla střechu u vedlejší budovy a komíny z výtopny se přitom zřítily dovnitř, do haly výtopny. V té době tady končil parní provoz, motorové lokomotivy už ve stoupáních utáhly i těžší nákladní vlaky, pokračovala tu elektrifikace trati. Stroje na pomocný postrk už nebyly zapotřebí. Dráhy výtopnu přestavěly na truhlárnu. Zdejším dřevem se opravovaly poškozené dřevěné boky nebo podlahy nákladních vozů, později se tu vyrábělo i dřevění vybavení do kanceláří,“ dodal.

Až bude kolejiště ve velikosti TT hotové, modeláři ve vedlejší místnosti zkompletují ještě druhé kolejiště v měřítku 1:87, tedy H0. Lokomotivy, vagony, domy ale i autíčka a postavičky jsou tam větší.

V přízemí chtějí členové spolku vybudovat muzeum ze sesbíraných historických artefaktů, které se vážou k železnici zejména na Plzeňsku. „Máme tu prvního maskota, figurínu v nedávné uniformě průvodčího. Ale tato postava je moc urostlá. Potřebovali bychom ještě jednu, ale menší postavu, figurínu muže vysokého přibližně 160 centimetrů. Mám tu krásnou uniformu vrchního inspektora státních drah z první republiky, dokonce byl místní, ale na tuto uniformu nemáme odpovídající figuru, kterou bychom do ní oblékli,“ posteskl si Navrátil.

Výtopna v Nepomuku se veřejnosti otevírá vždy od pátku do neděle, vstupné je dobrovolné. Podle Navrátila je vůbec nejlepší se předem domluvit telefonicky.

