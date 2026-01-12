Nemocnice ve Stodě a v Horažďovicích nabízejí pacientům větší komfort

Stodská nemocnice dokončila další významnou rekonstrukci lůžkových částí. V druhém podlaží zmodernizovala v levém křídle lůžkového traktu oddělení sociální péče. Počet lůžek se zvedl z 10 na 14. Tím se nemocnice připravuje na zamýšlené poskytování paliativní péče. O postupné zlepšování komfortu pro pacienty se snaží i Nemocnice následné péče v Horažďovicích.
Poslední úpravy ve Stodě se týkaly jak samotných pokojů se sociálními lůžky, tak i sociálního zařízení a zázemí pro personál. Investice vyšla na 3,8 milionu korun.

Sociální lůžka, která potřebuje stále více lidí, jsou určena nemocným lidem, kteří již nevyžadují přímo nemocniční zdravotnickou péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopni se obejít bez pomoci někoho jiného. Takového člověka ovšem nemají k dispozici, a nemohou být proto propuštěni do domácí péče. Zůstávají tedy na dobu nezbytně nutnou právě na takzvaných sociálních lůžkách.

Od roku 2019 se sociální lůžka nacházela v nevyhovujících prostorách po bývalém dětském oddělení. „Nebyly to úplně ideální prostory. Některé pokoje měly ještě prosklené stěny, byly v nich dětské vaničky. Proto jsme připravili jejich rekonstrukci,“ popsal ředitel nemocnice Daniel Hajšman.

Ta zahrnovala nové podlahy, omítky, kazetové podhledy, rozvody elektřiny, osvětlení nebo instalaci nových televizorů s velkou úhlopříčkou. Nemocnice tak má nově 14 lůžek ve třech třílůžkových, ve dvou dvoulůžkových a v jednom jednolůžkovém pokoji.

Toalety a umývárna zůstaly společné na chodbě, také jsou ale nové. „Jsou oproti původním bezbariérové a nabízejí víc prostoru a soukromí. Nově je tu navíc velká sprcha pro imobilní pacienty a pro použití sprchovacího lůžka,“ popsal ředitel.

Personál má nově přímo na oddělení i myčku podložních mís a dalšího vybavení, takže se zvýšil i hygienický standard provozu.

Čtyři lůžka pro paliativní péči

Čtyři nová lůžka jsou připravena pro paliativní péči, která je také velice žádaná a kterou by nemocnice časem ráda nabídla. Jedná se o komplexní zdravotní, sociální i psychologickou péči poskytovanou pacientům, kteří trpí nevyléčitelnou chorobou. „Jejím cílem je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání a umožnit důstojný odchod bez bolesti,“ popsal náměstek pro léčebnou péči ve Stodské nemocnici Alan Sutnar.

Nemocnice postupně rekonstruuje další a další prostory. V posledních deseti letech se jednalo například o operační trakt, vestibul a část ambulantního traktu, lékárnu, laboratoře, stravovací provoz, rehabilitaci, oddělení následné péče či sociální zařízení v celém objektu. Přistavoval se také ambulantní trakt s gastroenterologií a administrativní část. Další významnou investicí bylo nedávné pořízení rentgenu.

Nemocnice bude mít také u levého křídla nový trakt urgentního příjmu a výjezdové stanoviště záchranné služby za celkem 200 milionů korun.

Vylepšují i v Horažďovicích

V modernizaci pacientských pokojů v historické hlavní budově pokračuje Nemocnice následné péče v Horažďovicích i po výstavbě nového pavilonu. V současné době dokončuje druhý jednolůžkový pokoj. Jeho součástí je i toaleta s umyvadlem a sprchou. Doplňování sociálních zařízení přímo na pacientských pokojích a snižování počtu lůžek na pokojích je dlouhodobou snahou nemocnice.

„V současné době je už většina pokojů dvou a třílůžkových a samozřejmě jejich počet roste. Víc než polovina ze 60 pokojů má vlastní sociální zařízení. V uplynulém roce jsme takto předělali dva čtyřlůžkové pokoje na třílůžkové a vedle toho vznikl i první jednolůžkový,“ popsal ředitel nemocnice Martin Grolmus.

Úpravy dělá nemocnice postupně po jednotlivých pokojích. Nechce totiž hromadnou rekonstrukcí jednorázově snížit kapacitu lůžek, kterých je 140 a jsou velmi potřebná.

Postupnými rekonstrukcemi se ale stále zmenšovalo zázemí pro personál a úložné prostory, právě proto vznikl nový třípodlažní pavilon. Otevřený je od poloviny loňského roku. Je v něm rehabilitace i zázemí pro personál.

Horažďovická nemocnice slouží těm, jejichž stav nevyžaduje pobyt přímo na standardních lůžkách akutní péče, ale přitom potřebují odborně doléčit či rehabilitovat, a vyžadují proto pravidelnou lékařskou, terapeutickou a ošetřovatelskou péči.

