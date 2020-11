Přetížené nemocnice hledají pomoc v ambulancích interních lékařů

„Toto období je pro zdravotníky náročné, hlavně pro nelékařský personál, pro který je to kvůli přesčasům ještě horší. Proto kdekoli se najde nějaká pomoc, je žádoucí. Jisté je, že personálu je v daném okamžiku méně, než kolik bychom ho potřebovali. Když to bude ambulantní internista, je to přesně ten člověk, kterého potřebujeme,“ sdělil přednosta Kliniky anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice v Plzni a krajský koordinátor intenzivní péče v době epidemie covidu Jan Beneš.

Plzeňská soukromá ambulantní internistka uvedla, že s její prací by se to dalo skloubit. „Musela bych ale vědět, za jakých podmínek a jakou práci by po nás požadovali. To nikde nebylo řečené,“ uvedla s tím, že jméno zveřejnit nechce, ale redakce MF DNES ho zná.

Ředitel pražské Nemocnice Na Bulovce Jan Kvaček v České televizi 25. října uvedl, že by bylo dobré, kdyby lékaři z ambulantní sféry přišli přetíženým nemocnicím pomoci. Upozornil, že žádaní jsou odborníci z relevantních oborů. Podle Kvačka by měl tyto lékaře k pomoci motivovat stát nebo zdravotní pojišťovny.

A jakou motivaci by si představoval Jan Šlajs, ředitel EUC polikliniky Plzeň? „Ekonomická motivace je důležitá, avšak v tomto momentě není rozhodující. Společnou motivací všech je udržet systém zdravotní péče v chodu. Z mého pohledu nejen v péči o covidové pacienty, ale v maximální možné šíři jako v době předcovidové,“ sdělil.

Proto EUC poliklinika Plzeň nabídla Fakultní nemocnici Plzeň i holdingu nemocnic Plzeňského kraje, že převezme dočasně jejich ambulantní pacienty.

Společnou motivací je udržet systém zdravotní péče

„Uvažovali jsme tak, že nemocnice mohou svůj stávající personál přesměrovat na pracoviště dle jejich potřeb a ambulantní provoz významně omezit s vědomím, že je o jejich pacienty postaráno. Obecně jsme příznivci pokračování preventivní péče či nutné kontinuální ambulantní péče před jejím odkládáním,“ vysvětlil Šlajs.

Plzeňský soukromý internista Petr Haman si myslí, že přesun například ambulantních internistů do nemocnice není dobrý nápad.

„Pacientů mám dost, navíc vyřizuji 20 telefonátů od pacientů denně. Když se nedovolají, zaplní ambulance v nemocnicích,“ myslí si Haman, který pracuje bez sestry, takže musí zvládnout i administrativu.

Beneš sdělil, že nemocnice bude za pomoc ráda, ale v žádném případě se nebude na ambulantní specialisty zlobit, když pomoc nenabídnou.

„Pokud bude nástup do nemocnic nařízený, budu to respektovat. Pokud to nebude nařízené, mám dost práce i bez nemocnice, naše úloha je pacienty léčit tak, aby se právě do nemocnice nedostali,“ vysvětlil Haman.

Kvaček z Bulovky k ambulantním lékařům řekl, že se nedá srovnat počet hodin, které odpracuje měsíčně zaměstnanec nemocnice a člověk z ambulantní sféry. „Je evidentní, že tam nějaká kapacita je, aby vypomohli nemocnicích,“ doplnil.