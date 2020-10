Nemocnice v Plzeňském kraji omezují operace a shánějí pomocníky

„Každé chirurgické pracoviště zavřelo zhruba jedno lůžkové oddělení, abychom zbylý personál mohli využít pro posílení covid pracovišť,“ uvedl náměstek ředitele Fakultní nemocnice (FN) v Plzni Eduard Kasal.

„Podle předpovědních modelů by vrchol počtu nemocných měl nastat na konci října,“ sdělil.

Nemocnice má vypracovaný krizový scénář. Z něj vyplývá, že na pracovištích intenzivní medicíny jsou vyčleněné rezervní prostory pro nejbližší týdny, další pracoviště jsou připravena pro případ opravdové katastrofy.

Nejvyšší péči by mohlo potřebovat až padesát pacientů

„Modely předpovídají, že nejvyšší intenzivní péči by koncem října mohlo potřebovat kolem čtyřiceti až padesáti pacientů, dnes je jich do dvaceti. Sem patří lůžka s umělou plicní ventilací a dalšími metodami okysličení organismu jako mimotělní oxigenace ECMO,“ popsal odborník pro krizové situace Kasal.

„Počítám do této skupiny i pacienty, kteří jsou napojeni na vysokoprůtokový kyslík a mohou z hodiny na hodinu přejít do kategorie ventilovaných. Tyto počty bychom při využití rezerv měli zvládnout,“ dodal.

Ve středu se ve fakultní nemocnici otevřel nový urgentní příjem, který je v interním pavilonu bývalé vojenské nemocnice, kde je covid oddělení.

„Soustředí se sem příjem nemocných, u kterých je podezření na covid nebo už byl prokázán. Nebudou jako dosud přicházet přes infekční, plicní či interní kliniku, ale jen tudy,“ sdělil Kasal.

Za velký problém považuje případný nedostatek zdravotníků kvůli zavření prvního stupně základních škol. Po celém kraji hejtmanství sice otevřelo 25 škol pro děti zdravotníků, hasičů či policistů, FN ale pro případ, kdyby tato varianta zaměstnancům nevyhovovala, hodlá otevřít v areálu nemocnice na Lochotíně i na Borech po jedné třídě.

„Chceme požádat děkana pedagogické fakulty v Plzni o studenty, díky kterým bychom mohli zřídit dvě skupiny pro prvňáky či druháky, kde by se mohli pod dohledem učit distančně,“ nastínil Kasal.

Krajské nemocnice utlumují plánované operace

Krajské nemocnice akutní péče také začínají postupně utlumovat plánované operace. V Domažlicích, Klatovech, Rokycanech a Stodu mají vyčleněnu jednu lůžkovou stanici.

„Pokoje jsou zatím obsazované jedním pacientem, kapacita v tomto jednolůžkovém režimu je zhruba 40 lůžek. To je v této chvíli dostatečné, aktuálně je u nás hospitalizovaných 33 lidí s covidem-19 či podezřením na toto onemocnění,“ sdělil mluvčí krajských nemocnic Jiří Kokoška.

Pokud by pacientů přibývalo, začnou se pokoje používat jako dvojlůžkové. Po vyčerpání kapacity by díky útlumu plánované péče následovala ve vybraných nemocnicích příprava dalších lůžkových stanic.

„To vše se týká standardních lůžek, kromě nich by mělo být k dispozici pět až deset lůžek intenzivní péče. Popřípadě dokážeme některá standardní lůžka dovybavit plicními ventilátory nebo dalšími přístroji na podporu životních funkcí,“ popsal Kokoška.

Nemocnice sází i na studenty medicíny a zdravotnických studií. „Pomáhali nám v jarním období pandemie a spolupráce byla velmi dobrá, rádi je uvítáme i nyní,“ sdělil Kokoška.

Podporu organizuje také pedagogická fakulta

Právě se vytváří seznamy konkrétních zájemců o pomoc v konkrétních nemocnicích.

„Studenti by nám opět mohli vypomáhat na odběrových stanovištích. Pokud by se znovu zřídila triážní pracoviště, tak i na nich. Významnou část studentů bychom rádi zapojili přímo do péče o hospitalizované pacienty. Zpravidla s nimi ale umístění konzultujeme, aby pro ně byla práce maximálně přínosná,“ sdělil Kokoška.

Bezmála padesát studentů plzeňské fakulty zdravotnických studií už pomáhá na odběrových místech nebo v call centrech. Jedná se o vysokoškoláky napříč obory a ročníky.

Podporu v těchto dnech organizuje rovněž pedagogická fakulta. „Prostřednictvím své facebookové skupiny nazvané Pomáháme v Plzeňském kraji oslovila studenty a zaměstnance. Ti v dotazníku označí, kde mohou pomoci, a dostanou se do databáze, z níž může čerpat Plzeňský kraj, město a případně další instituce,“ sdělila mluvčí Západočeské univerzity v Plzni Šárka Stará.