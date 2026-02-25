Modřiny i kousance. Útoků v nemocnici přibývá, říká bezpečnostní pracovník

Na urgentním příjmu Fakultní nemocnice (FN) v Plzni to funguje tak, že když přivezou agresivního pacienta, zdravotníka doprovází člen bezpečnostního týmu. Počet případů agresivního či nevhodného chování ze strany pacientů totiž rok od roku přibývá. „Zatímco v roce 2023 zaznamenali zdravotníci 108 případů hrubého chování či napadení, loni už to bylo 163,“ říká šéf oddělení vnitřní bezpečnosti FN v Plzni Jiří Kronych.
Šéf oddělení vnitřní bezpečnosti Fakultní nemocnice v Plzni Jiří Kronych. (24. února 2026) | foto: Petr Ježek, MF DNES

Přibývá případů, kdy pacienti napadají slovně či fyzicky lékaře a ostatní zdravotníky?
Trend je stoupající. Loni jsme zaznamenali 163 nežádoucích událostí jako hrubé chování či napadení, rok předtím jich bylo 149, což je meziročně o téměř desetinu více. V roce 2023 jsme zaznamenali 108 případů, takže nárůst mezi lety 2023 a 2024 byl téměř o 38 procent.

Zvyšující se trend zaznamenáváte tedy delší dobu?
Je to tak.

Dá se říci, kteří pacienti jsou nejčastěji agresivní, jestli například ti s psychiatrickými diagnózami?
Je to mix. Většinou jsou tito lidé pod vlivem omamných látek, pod vlivem alkoholu. Ale i pacienti, kteří se něčeho dožadují, jsou někdy agresivní. Mohou to být i psychiatričtí pacienti. Nejde jednoznačně ukázat na nějakou skupinu.

Je to tedy napříč diagnózami, napříč klinikami?
Je to tak. Jisté je ale to, že velkou zátěž nesou na svých bedrech zdravotníci na urgentním příjmu a na psychiatrické klinice.

Čím si vysvětlujete zvyšující se počet napadení? Je to naladěním společnosti nebo přibývajícím počtem pacientů, kteří do FN v Plzni míří? Pravděpodobně to bude kombinace, ale okomentoval bych to tak, že někteří lidé znají svá práva, ale neznají své povinnosti. Někteří lidé od lékařů potřebují pomoc, ale chovají se k nim agresivně, neslušně, zkrátka když nedostanou péči hned nebo nedostanou to, co si představují, jsou agresivní. Na adresu lékařů musím říci, že to, co musejí někdy zvládat, je na smeknutí. I to by si měli pacienti předtím, než začnou lékaře či sestry ohrožovat, uvědomit.

Organizujete školení lékařů a sester, jak se takovým atakům bránit?
Určitě ano. Organizujeme školení s názvem Ochrana měkkého cíle, kde zmiňujeme třeba základní pravidla, jak se chovat, kdyby se objevil střelec. Pak radíme – uteč, schovej se, bojuj. Máme také zpracovaný program ve virtuální realitě s názvem Prevence napadení zdravotníka.

Kdy zdravotníkům ukazujete druhy napadení a jak se jim bránit?
Jakým způsobem deeskalovat násilí, jak identifikovat agresivního pacienta, jak s ním v prvopočátku jednat.

Co jim při jednání radíte. Mohlo by to být totiž poučné i pro veřejnost, která se s agresivními cestujícími setká třeba v městské dopravě? Co má člověk dělat?
Především radím, aby agresivitu takového člověka neeskalovali, mluvili na něj klidně, nějakým způsobem mu dali najevo, že jsme tady pro něj a že péči dostane maximální, zkrátka že chápeme jeho rozpoložení a že uděláme vše pro to, aby byl spokojený. Pokud ale agresivita stoupá a verbálně není možné pacienta zklidnit, přichází na řadu přivolání bezpečností služby. Když s pacientem nic nezmohou ani bezpečnostní služby, voláme policii.

Je bezpečnostních pracovníků ve FN v Plzni dost, nebo kvůli tomu, že počet případů napadení zdravotníků stoupá, hledáte další spolupracovníky?
Počet jsme doplnili na plný stav, takže je nás nyní pět. Kromě tohoto bezpečnostního týmu máme nasmlouvanou i soukromou bezpečnostní službu, která nám je nápomocná, když potřebujeme posílit, a pracuje vlastně souběžně. Ta je všude na vjezdech do fakultní nemocnice, provádí preventivní obchůzky a je u těch nejzatíženějších uzlů, to znamená na psychiatrické klinice, na urgentním příjmu, v borském areálu v pavilonu 22 a v pavilonu 59, kde je kvůli řešení napadení či agresivního chování nepřetržitě strážný. Primární je ochránit pracovníky na urgentním příjmu, když je nějaký problém jinde v nemocnici, zasahujeme i tam.

Jaké úrazy měli po podobných incidentech zdravotníci?
Někteří zdravotníci skončili s pohmožděninami, někteří byli poškrábaní, pokousaní.

Zaznamenali jste nějaký případ, kde napadení skončilo stavem, který ohrožoval život?
Ne, zatím to byly lehčí případy, ale to neznamená, že to nebereme vždy velmi vážně.

K faktu, že případy napadení zdravotníků ve FN nedopadly fatálně, přispělo to, že byli bezpečnostní pracovníci poblíž?
Na urgentním příjmu to funguje tak, že když přivezou agresivního pacienta, zdravotník už je doprovázen členem bezpečnostního týmu, ale v případě jiných oddělení mají zdravotníci tísňové hlásiče, kdy po zmáčknutí tlačítka je volaná bezpečnostní služba, případně policie. Dá se tedy říci, že i díky bezpečnostním opatřením nemocnice máme na kontě jen lehčí případy.

Mělo by se něco změnit v právním řádu České republiky v reakci na napadání zdravotníků? Mluvilo se o přísnějších postizích za napadení zdravotníka při výkonu povolání, což platí při útoku na veřejnou osobu.
Od toho jsou odborníci na legislativu, aby to posoudili. Data mají, záleží na nich, jak se k tomu postaví.

