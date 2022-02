Překonala nemoc, chemoterapie i rozchod s partnerem, teď pomáhá ostatním

V roce 2016, kdy se jako mladá, krásná, štíhlá, dlouhovlasá dívka dostala na hematoonkologické oddělení Fakultní nemocnice v Plzni, řeči o nějakém daru ale slyšet nechtěla.

„Tehdy jsem si navztekaně říkala, ten dar si vezměte. Byla jsem naštvaná na celý svět. Doma jsem měla záchvaty pláče, křiku, kdy jsem si říkala, proč zrovna já. Byla jsem plná bolesti a strachu,“ líčí Kamila, která má za sebou pět chemoterapií, hlavu bez vlasů a obočí, rozchod s partnerem ve chvíli, kdy na tom byla psychicky a fyzicky nejhůř. I přesto je dnes šťastnější, vyrovnanější, možná moudřejší než před lety, kdy její pouť za vyléčením začala.

Mladá žena si na to vzpomíná, jako by to bylo včera. „Před Vánoci 2016 mi nebylo dobře, cítila jsem se unavená, měla jsem teplotu, varovné byly i boule za krkem. Začala jsem ale pracovat osm hodin u počítače a říkala jsem si, že mě asi kvůli tomu bolí krční páteř. Praktická lékařka ze Lhenic mi řekla, že je to zřejmě viróza,“ vzpomíná Kamila.

Když byla na odchodu, zmínila se, že špatně snáší alkohol, což nikdy předtím nezažila. V té chvíli prý ale osvícené lékařce svitlo. „Pojďte zpátky, to by mohlo být něco s krví, sdělila mi a napsala doporučení na infekční oddělení do Českých Budějovic,“ popisuje Kamila.

Krátce nato, přesně 16. prosince, jí na stejném místě diagnostikovali akutní lymfoblastickou leukémii, což je rakovina krve, u které se musí začít rychle jednat. Právě tehdy tedy Kamila jako ve filmu podobného názvu začala běžet o život.

„Když mi to řekli, byl to šok, plakala jsem. Neřekli rakovina, ale leukemické buňky. Mamka mě objala, byla v šoku. Moje sestra, známá tvrďačka, která všechno zvládne, propukla do telefonu v pláč. Partnera jsem měla osm měsíců. Bylo těžké to přijmout,“ líčí Kamila, které nikdo jinak neřekne než Kamča.

Dárcem kostní dřeně byl Kamčin táta

Léčení pak prý vzalo rychlý spád. „První chemoterapie, pak jsem měla tři týdny volno, aby tělo nasbíralo imunitu. Pak do mě napumpovali druhou chemoterapii, následovala týden pauza, třetí chemoška, týden doma, čtvrtá. Poté jsem byla asi měsíc doma a pak už mě přijali na transplantační oddělení, kde mi dali poslední chemoterapii. Veškerou imunitu tak dostanou na nulu a v tu chvíli vám dají kostní dřeň,“ líčí Kamila, pro kterou mezitím hledali dárce kostní dřeně.

Tato snaha byla ale marná. „A to i přesto, že Český národní registr kostní dřeně založený v Plzni je spojený s Austrálií, USA, Německem, Velkou Británií, zkrátka s celým světem. Jedna jediná bytost neměla tolik shodných znaků, aby mohla být mým dárcem,“ vzpomíná Kamila na další mezník na cestě k uzdravení.

„Chtějí sehnat dárce, který má ideálně deset z deseti hodnocených znaků shodných. Nakonec jsem se musela spokojit s poměrem pět ku deseti, když se dárcem stal můj taťka,“ nastínila mladá žena.

To, že byl dárcem Kamilin otec, mělo však i své výhody. „Táta má dva metry, proto mu mohli vzít spoustu kostní dřeně, aniž by mu to extrémně uškodilo. Kdyby mi dřeň darovala třeba padesátikilová žena, nemohli by jí vzít tolik,“ vysvětlila. Navíc otec má stejnou krevní skupinu, což také hrálo v její prospěch.

Po transplantaci to teprve začalo...

Kamila měla v případě dárcovství tedy štěstí v neštěstí, protože ne každý táta může svému dítěti kostní dřeň darovat. „Často dárce vyřadí zdravotní stav nebo stáří, může mít alergii na laktózu, což je také minus. Táta je sice alergický na vosí štípnutí, ale když se nikdo nenašel, byla to vlastně malichernost,“ vypráví Kamila.

Samotná transplantace je podle ní v celém příběhu vlastně jednoduchá operace. Nový život totiž přijde do těla kapačkou přes kanylu. Tento zázrak trvá dvě hodiny, než se plastový sáček vyprázdní. „Byl květen a tátu za dva dny pustili domů. Říkal, že si připadá, jako když ho někdo nakope do zadnice, odkud se kostní dřeň odebírá,“ vypráví Kamila, kterou pustili z nemocnice třicet dnů po něm.

To bývá dalším mezníkem v léčení, protože se čeká, jestli se hostitelovo tělo nevzepře vůči cizí tkáni. Nestalo se a Kamila opouštěla nemocnici.

„Byla jsem plná sil, i když jsem měla vedle svou věrnou společnici – kapačku přidělanou k tyčce. Ráno jsem ji měla v ruce a přitom jsem tancovala u rádia, dělala jsem kliky, dřepy. V pokoji byla kamera a všichni kolem říkali, že ještě neviděli, aby někdo byl tak plný optimismu,“ líčí mladá žena.

Nic se neděje náhodou

Když odcházela z nemocnice, brala to zkrátka jako vítězství. „Bylo mi proto divné, proč mi paní doktorka Hrabětová říká varovně: Kamčo, teď to všechno teprve začne,“ vypráví žena.

Následovaly velké dávky kortikoidů a imunosupresiv na potlačení reakce proti cizí kostní dřeni. „Přibrala jsem, vypadala jsem jako koule, navíc jsem byla nateklá, na obličeji mi začaly růst chlupy, přestala jsem přitahovat svého partnera,“ vypráví Kamila. Mladík to s ní celou dobu zvládl. „Ale tuto poslední proměnu mého těla nedal,“ vypráví elegantně vypadající žena.

Nakonec to prý byla ona, kdo řekl, rozejdeme se. „Asi jo, odpověděl. Viděla jsem na něm, že už není šťastný, ale nedokázal to říci. Rozešli jsme se v době, kdy už jsem vypadala normálně, ale on už mě nedokázal vidět jako dřív,“ popisuje.

Rozešli se v dobrém a zůstali kamarády

Oba se prý snažili vztah zachránit a zamířili proto k psycholožce. „Říkala, že má v sobě nezpracovanou bolest a že je třeba o tom komunikovat. Jenže on se do mě zamiloval jako do zdravé, štíhlé, dlouhovlasé holky, přečkal se mnou nemoc a najednou mu nějaký doktor tvrdil, že se má změnit, když nic neprovedl. Řekl, že tam chodit nebude,“ popsala Kamila, která prý dobře ví, že v době nemoci jí mladík strašně moc pomohl.

„Podržel mě, jezdil za mnou do Plzně, kdykoli mohl. Byl se mnou celou dobu. I proto jsme se rozešli v dobrém a dosud jsme kamarádi,“ popisuje Kamila rozchod, který nastal před třemi lety.

I to prý zapadlo do mozaiky potvrzující, že všechno na světě má svůj smysl, že nic se neděje náhodou. „Mám to od mamky, která je Slovenka a je silně věřící. Já jsem si ale našla svoji cestu. Nevěřím všemu, co se říká v kostele, kam jsem chodila každou neděli až do 18 let. Dnes už si s Bohem nebo spíš s vesmírem jen povídám,“ vypráví Kamila, která je přesvědčená o tom, že bez víry by to při překonávání nemoci měla mnohem těžší.

Velký tlak na dokonalost

„Žehnala jsem každé kapačce, kterou mi přivezli, udělala jsem na ní křížek a říkala jí, teď mi dej jenom to dobré. Pak jsem si nasadila sluchátka a pustila si meditační hudbu, třeba šumění vody a představovala si, že jsem zase u nás doma u potůčku,“ vypráví.

Na otázku, jestli jí mohl Bůh seslat uzdravení, odpověděla, že tak si to nepředstavuje. „Myslím, že je to na nás, že Bůh nám jenom občas hodí rukavici. Mě třeba ve formě nemoci vzkázal: Zastav se, nestresuj se kvůli hloupostem, přemýšlej, jak by to šlo dělat jinak,“ myslí si mladá žena, na kterou prý rodiče kladli od mládí velké nároky.

„Vychovali mě nejlépe, jak uměli, stejně totiž vychovávali i je. Ale pro mě byla ve škole dvojka špatná známka. Zažila jsem nevěru ve vztahu a říkala jsem si, musíš to vydržet, ty to zvládneš, protože jsi silná. U spousty věcí jsem si říkala, že je musím vydržet a musím u toho ještě dobře vypadat, nesmím si stěžovat. Zkrátka tlak na dokonalost v našich životech cítím pořád, ale už je to jiné,“ líčí Kamila.

Podle ní musela přijít nemoc, aby ji zastavila. „Pak jsem stála v nemocnici před zrcadlem bez vlasů, bez obočí, plakala jsem, ale nebyla jsem v tu chvíli úplně nešťastná, jen jsem si říkala, co teď? Stálo to za to? Je důležité mít vlasy? Mít nejlepší známky? Není nejdůležitější být jenom zdravý?“ vzpomíná. Bylo to v době po třetí chemoterapii, kdy cítila jakýsi zvláštní klid, že vše je tak, jak má být.

Musím do fitka, za kamarády, umýt si hlavu

I proto je dnes Kamila jiná než předtím. „Jsem víc v klidu, dříve jsem měla stále kolem sebe spoustu lidí, stále jsem řešila, že se musím všem ozvat. Teď si říkám, nemusím. Pak vypnu rádio, lehnu si pod deku, piji čaj a kdyby mi někdo zavolal a zeptal se, co dělám, odpověděla bych: nic,“ popisuje.

Udělat si čas jen pro sebe prý pro Kamilu bylo dříve nemyslitelné. „Říkala jsem si, že musím do fitka, musím za kamarády, musím si umýt hlavu, abych nějak vypadala a tak dále,“ vzpomíná na dobu, kdy, jak říká, řešila převážně hlouposti.

Do všeho zapadá i to, jak našla svoji dnešní práci. „Spadla mi z nebe,“ říká Kamila. Jedná se o celostátní sociální službu tísňové péče Anděl Strážný, která pomáhá seniorům, hendikepovaným i lidem, kteří se dostanou do těžké životní situace.

„V době těžkých chvil, které mi přinesla nemoc, jsem ji mohla využít, ale nevěděla jsem o ní,“ říká Kamila, která i proto pomáhá službu rozšiřovat po celé republice. Součástí je totiž i možnost zavolání ve chvíli, kdy je člověku těžko, kdy je osamělý a neví si rady. Kamila tedy získala práci, po které toužila. „Protože pomáhám lidem stejně, jako před lety oni pomohli mně,“ svěřuje se.

Jediná věc ji prý dnes však chybí. „Na férovku přiznávám, že mi chybí láska. Chtěla bych být zamilovaná a sdílet s někým svoje pocity. I proto, že už bych ve vztahu dokázala být samostatná, zatímco dříve jsem druhému nedokázala dát volnost. Bohužel to ale nemám na kom otestovat,“ říká s klidem a úsměvem uzdravených.