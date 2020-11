Poloprázdný útulek nabízí pomoc lidem, kteří se nemohou starat o své psy

V Útulku pro psy Zdeňka Srstky v Němčovicích mají nyní šest psů, kapacita je přitom 45 zvířat.

„Podařilo se nám všechny pejsky, které jsme nabízeli, udat. To se nám ještě nikdy nestalo. Zůstali jen ti, kteří jsou například staří, nemocní či nezvladatelní,“ vysvětlil starosta Němčovic Karel Ferschmann.

Důvod, proč je zařízení poloprázdné a zájemců o psy přibylo, vidí starosta v tom, že lidé musejí být kvůli koronavirovým opatřením více doma a nechtějí být sami.

„Stejná situace nastala i na jaře, kdy jsme udali většinu psů. Nový domov našli i ti, kteří byli u nás několik let a dosud je nikdo nechtěl. Nevrátil se nám ani jeden,“ podotkl starosta.

Nyní přišli Němčovičtí s nabídkou pro pejskaře, kteří se kvůli epidemii koronaviru dostali do sociálních a ekonomických problémů, nemají například na krmivo, nebo psa už nemohou mít. Zvíře mohou předat bezplatně do útulku, kde se o něj postarají a po karanténě ho nabídnou do nové rodiny.

„Je to rozhodně lepší řešení, než aby lidé psa někdy vypustili nebo přivázali ke stromu,“ domnívá se starosta.

Podmínkou je, že zvíře musí být čipované a musí mít očkovací průkaz. Majitel pak podepíše s útulkem darovací smlouvu. „Nabídka platí do konce roku. Samozřejmě si musíme v útulku ponechat volnou kapacitu pro psy, kteří se ztratí, zatoulají a podobně,“ vyjmenoval.

Stejným způsobem pomáhá útulek celoročně. „Když nám například zavolá starší paní, že jde do nemocnice a neví, jestli se ještě vrátí, psa si od ní bereme,“ říká starosta.

Útulek v Němčovicích letos v říjnu oslavil deset let existence. Prošla jím asi tisícovka psů. O zvířata zde pečují čtyři zaměstnanci.



Pes nesmí mít v útulku komfort jako doma, radí odborník