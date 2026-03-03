Výlet dětí do útulku má policejní dohru, jednu skautku kousl venčený kříženec

Jitka Kubíková Šrámková
  14:17
Rokycanští skauti chtěli na podzim 2024 potěšit psy z útulku v nedalekých Němčovicích. Místo radosti psů či venčitelů, že něco udělali pro němou tvář, vše skončilo zahájením trestního stíhání. Obviněna je obec, zaměstnankyně útulku a jeden skautský vedoucí.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Malá skautka, na podzim 2024 jedenáctiletá dívka, utrpěla při venčení psů z útulku dvě tržné rány v zadní části hlavy poté. Kousl ji jeden z tamních kříženců.

Skauti si vzali k vyvenčení čtyři psy. Obec, která útulek provozuje, argumentuje tím, že se pes se jen bránil, když kolem něj bylo hodně lidí.

„Obec Němčovice jako provozovatel Útulku pro psy Zdeňka Srstky byla obviněna ze spáchání přečinu ublížení na zdraví z nedbalosti, stejně tak i čtyřiadvacetiletá M. V. jako zaměstnankyně útulku,“ stojí v obvinění. Obviněný ze stejného přečinu je i skautský vedoucí.

Podle obvinění zaměstnankyně útulku nezajistila vhodný výběr psa k venčení, dostatečně děti a zejména vedoucího skautského oddílu nepoučila o tom, jak je řádně a bezpečně venčit, a psy neopatřila žádným bezpečnostním náhubkem.

Max, kříženec labradora s ridgebackem. (3. března 2026)

Fotogalerie

zobrazit 1 fotografii

K poranění malé skautky došlo 12. října 2024 pravděpodobně před půl jednou odpoledne na silnici nedaleko hřbitova v Němčovicích při venčení psa jménem Max. Je křížencem labradora s ridgebackem, váží 32 kilogramů. Ten byl svěřený k venčení mladíkovi M. V. ze skautského oddílu 3. smečka vlčat Rokycany. V obvinění stojí i to, že pes na dívku zaútočil tlamou do zadní vlasové části hlavy. Výsledkem byly dvě tržné rány o délce okolo čtyř centimetrů v zadní části hlavy. „Ze soudně lékařského hlediska se jedná o zranění lehké a nezávažné,“ stojí v obvinění.

Vždy vydáváme jen osvědčené, klidné a přátelské psy, kteří chodí na tyto vycházky opakovaně a nikdy s nimi nebyly žádné problémy.

Karel Ferschmannstarosta Němčovic

Starosta Němčovic Karel Ferschmann řekl, že útulek k venčení nevydává psy, kteří jsou agresivní, nevyzpytatelní, nemocní nebo konfliktní. „Vždy jen osvědčené, klidné a přátelské psy, kteří chodí na tyto vycházky opakovaně a nikdy s nimi nebyl žádný problém a nikdy s náhubkem,“ sdělil Ferschmann. Připomněl, že na nasazení košíku tito psi nejsou zvyklí, proto by byl problém jim náhubek vůbec nasadit. „Navíc rána kovovým náhubkem může rovněž způsobit zranění,“ připomněl Ferschmann.

Za patnáct let provozu útulku podle jeho vyjádření nikdy nebyl se psy zapůjčenými dobrovolným venčitelům žádný problém. „Pokud dodržují stanovená pravidla, která jsme jim doposud ústně sdělovali. To znamená nepouštět psa z vodítka, vyhýbat se ostatním psům na kontaktní vzdálenost, nekrmit psa vlastním krmivem a většinou jim řekneme, kterým směrem z útulku mají jít psa venčit. Samotní psi jsou rádi, že se dostanou na procházku, kde se mohou vyprázdnit a proběhnout. Nemají žádnou snahu k nějakému nevhodnému chování,“ doplnil Ferschmann.

Nekupuj, adoptuj. Psi z útulku čelí předsudkům a mýtům o nevychovatelnosti

Z analýzy kamerového záznamu byl podle něj postup vedoucích skautů všechno jiné, jen ne venčení. „Hned za vraty areálu je vidět, že se dva psi dostali do společného kontaktu a jeden byl evidentně bez vodítka na volno, kdy se ho potom vedoucí snažili odchytit. Další šel se psem Maxem až na okraj hřbitova, kde ho obstoupilo více dětí kolem dokola a na bobku ho začali hladit po celém těle a hlavě,“ argumentuje obec.

Pes se podle starosty v tu chvíli evidentně cítil v ohrožení a u jeho hlavy sedící poškozenou dívku kousl. „Byl to jen obranný výpad, který dál nepokračoval. Každý ví, že hladit cizího psa přes hlavu či uši se nemá. Na to měl děti vedoucí upozornit,“ podotkl Ferschmann.

Trestní oznámení podal otec dívky. Pro MF DNES uvedl jen to, že ho podal na neznámého pachatele a že se kvůli probíhajícímu vyšetřování a kvůli tomu, co už dívka vytrpěla, nebude k případu víc vyjadřovat.

Nepřestávám se divit, jak lidé umějí být ke psům krutí, říká šéf útulku

Andrea Kolmanová, předsedkyně výkonného výboru spolku Storgé, který provozuje útulek v Borovně v okresu Plzeň-jih, uvedla, že i ona má podobnou zkušenost. Událost nakonec tehdy neskončila trestním stíháním, ale dohodou mezi čtyřma očima. „Vidím to jako shodu nešťastných náhod, kdy nikdo nechtěl způsobit nějaké poškození. Je mi to líto, protože to může odradit zájemce od venčení psů, což by byla velká škoda. I pejsci z útulku si zaslouží chvilky radosti, které při venčení zažívají,“ uvedla Kolmanová.

Ani útulek v Borovně prý nedává při venčení psům náhubky. „Chtěla bych se němčovického útulku zastat, protože se stará o psy, kteří si prošli určitou životní fází, nemají vždy dobré zkušenosti s lidmi a psi i při naší dobré vůli mohou jednat nepředvídatelně. Pořád je to totiž práce se zvířaty, se šelmami, a nikdy není stoprocentní jistota, že se nic nestane,“ uvedla.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Plzeň - Panathinaikos 1:2 po pen., domácí v pohárech končí, rozstřel rozhodl Pantovič

Zklamaní plzeňští fotbalisté po vyřazení s Panathinaikosem.

Plzeňští fotbalisté si osmifinále Evropské ligy nezahrají. V odvetě úvodního vyřazovacího kola s Panathinaikosem nezvládli penaltový rozstřel, v němž svou penaltu neproměnili Memič a Souaré. Po 120...

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

Šedesátiletá řidička vybrzdila skupinku cyklistů, dva do auta narazili

Šedesátiletá řidička neudržela nervy na uzdě a dostala se do sporu s cyklisty....

Nervy na uzdě neudržela starší řidička, která na silnici u Plzně předjížděla skupinku cyklistů a nelíbil se jí styl jejich jízdy. Nejprve se mezi nimi strhla hádka, nakonec řidička kolům zatarasila...

Zlín - Plzeň 3:0, překvapivé zaváhání favorita, za domácí pálil dvakrát Cupák

Zlínští hráči se radují z gólu proti Plzni.

Ve čtvrtek po penaltách vypadli s Panathinaikosem v Evropské lize, chuť si plzeňští fotbalisté nespravili ani v domácí soutěži. V rámci 24. kola totiž překvapivě padli ve Zlíně 0:3. Za domácí se v...

Sparta otáčela v Liberci, Pardubice opět zvládly reprízu finále. Plzeň slaví v derby

Potyčka v utkání Liberce se Spartou.

Hokejová extraliga se po olympijské pauze opět naplno rozjela 48. kolem. Sparta zvládla důležitý souboj v Liberci, který po otočce porazila 2:1 po prodloužení. Vedoucí Pardubice si v repríze finále...

Výlet dětí do útulku má policejní dohru, jednu skautku kousl venčený kříženec

Max, kříženec labradora s ridgebackem. (3. března 2026)

Rokycanští skauti chtěli na podzim 2024 potěšit psy z útulku v nedalekých Němčovicích. Místo radosti psů či venčitelů, že něco udělali pro němou tvář, vše skončilo zahájením trestního stíhání....

3. března 2026  14:17

Bagr, lopaty i kamera. Hasiči v lese zachránili loveckého psa, uvázl v noře

Zachráněný Max si ze setkání s jezevcem v jeho noře odnesl lehce poraněný...

Hasiči ze čtyř jednotek se u Nýřan na Plzeňsku úspěšně osvobodili loveckého psa uvázlého v jezevčí noře. Do té zaběhl při dohledávání postřelené zvěře v lese u Pankráce na severním Plzeňsku.

3. března 2026  13:27,  aktualizováno  13:48

Žena udeřila policistu do obličeje, trestu ujde. Měla pochopitelný důvod, míní soudy

ilustrační snímek

Žena, která v úleku a ze strachu udeřila v Plzni policistu, za to s konečnou platností nebude potrestaná. Nejvyšší soud odmítl dovolání nejvyšší státní zástupkyně Lenky Bradáčové, a potvrdil tak...

3. března 2026  9:21

Na dálnici D5 u Rozvadova skočil muž z mostu. Policie místo uzavřela

Nedaleko obchodního centra na Černém mostě někdo zapálil stan, uvnitř něhož...

Na Plzeňsku u obce Rozvadov na dálnici D5 v pondělí večer spadl muž z mostu na těleso dálnice. Ta je uzavřená, přistane na ní vrtulník a zraněného muže přepraví do nemocnice. Okolnosti policie...

2. března 2026  20:44

Muže v Plzni zasypala při práci ve výkopu zemina. Na místě zemřel

Záchranáři získali v listopadu šest nových lékařských vozů pro RV systém a...

V plzeňské okrajové části Červený Hrádek dnes odpoledne zasypala zemina ve výkopu šestatřicetiletého muže. Muž zraněním na místě podlehl, informovala policejní mluvčí Iva Vršecká.

2. března 2026  19:11

Policie obvinila muže s mačetou zadrženého u školy. Podezírá ho i z dalšího činu

Policie (ilustrační foto)

Policisté rozplétají příběh muže s mačetou, kterého zadrželi ve čtvrtek nedaleko základní školy v Nezvěsticích na Plzeňsku. Muže již obvinili z výtržnictví a také ho podezírají z nebezpečného...

2. března 2026  15:41

Vyhrožoval vypálením domu známým. Chtěl s nimi řešit trable s expřítelkyní

Policisté muži zabavili láhve s hadry, tekutý podpalovač a nůž. (2. března 2026)

Do vazební cely poslal soudce muže z Tachovska, který chtěl podle policie řešit domnělé rozpory s bývalou partnerkou násilím a podpálením domu svých známých. Výhrůžkám čelili lidé, kteří přitom s...

2. března 2026  13:51

Pavilon s heliportem za miliardy začnou v plzeňské nemocnici stavět na jaře

Takto by měl vypadat nový pavilon chirurgie v areálu Fakultní nemocnice v Plzni...

Po 16 letech příprav se v plzeňské fakultní nemocnici začne stavět pavilon chirurgických oborů za 3,2 miliardy korun. Ze státního rozpočtu na něj půjdou první stovky milionů korun.

2. března 2026  9:58

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

1. března 2026  20:11

Zlín - Plzeň 3:0, překvapivé zaváhání favorita, za domácí pálil dvakrát Cupák

Zlínští hráči se radují z gólu proti Plzni.

Ve čtvrtek po penaltách vypadli s Panathinaikosem v Evropské lize, chuť si plzeňští fotbalisté nespravili ani v domácí soutěži. V rámci 24. kola totiž překvapivě padli ve Zlíně 0:3. Za domácí se v...

1. března 2026  17:57

V Horažďovicích otevřou nový obor, podpořil ho tvůrce hry Kingdom Come

S ohledem na úspěchy počítačových her českých vývojářů by se mohl obor...

Dva nové obory nabízí deváťákům Střední škola Horažďovice na Klatovsku. S ohledem na úspěchy počítačových her českých vývojářů by se hitem mohl stát obor Informační technologie se zaměřením na vývoj...

1. března 2026  8:44

Víc komfortu a rychlejší odbavení. Po Plzni jezdí nové kloubové autobusy

Plzeňské městské dopravní podniky poslaly do ulic města nový typ...

Nový typ nízkopodlažních kloubových autobusů poslaly do ulic Plzeňské městské dopravní podniky. Dosud byly všechny 18metrové autobusy od polského výrobce Solaris, nyní začínají cestující vozit...

28. února 2026  8:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.