  11:35
Veterináři odebrali chovateli z Nekmíře za Plzeňsku dva dospělé psy a čtyři štěňata. Zvířata živořila ve zdevastované chatě, ve které byla tma, a hrozný nepořádek. Dospělí psi byli pohublí a štěňata neměla přístup k vodě.
Veterináři odebrali muži šest psů, které choval ve zdevastované chatě v Nekmíři na Plzeňsku. | foto: Státní veterinární správa

Inspektoři veterinární správy odebrali chovateli z Nekmíře psy před několika dny.

„Byli chováni ve zcela nevhodných podmínkách, vykazovali zhoršený výživný stav a v chovných podmínkách bylo značné množství nebezpečných předmětů,“ upozornil mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.

Štěňata odebraná ze zakázaného chovu na Tachovsku zatím do adopce nemohou

Upřesnil, že psi žili ve zdevastované chatě téměř bez přístupu denního světla. Čtyři štěňata neměla přístup k vodě, aby se mohla napít, a mohla se poranit o věci, které se v objektu všude válely.

„Uvedená pochybení jsou porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání. Navíc chovatel neměl ke dvěma dospělým psům doklady o platné vakcinaci proti vzteklině a psi nebyli také očkovaní,“ popsal Vorlíček.

Veterináři proto rozhodli, že psy okamžitě odeberou do předběžné náhradní péče. Všichni skončili v útulku.

Veterináři odebrali muži šest psů, které choval ve zdevastované chatě v Nekmíři na Plzeňsku.
V objektu byl hrozný nepořádek.
Veterináři odebrali muži šest psů, které choval ve zdevastované chatě v Nekmíři na Plzeňsku. V objektu byl hrozný nepořádek.
Veterináři odebrali muži šest psů, které choval ve zdevastované chatě v Nekmíři na Plzeňsku.
Veterinární správa podala na obec s rozšířenou působností, v tomto případě do Nýřan, podnět pro porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání. Chovateli za to hrozí ve správním řízení pokuta až do výše jednoho milionu korun. Kromě tohoto zákona chovatel porušil i veterinární zákon.

Podobný případ se nedávno odehrál v obci Staré Sedliště na Tachovsku. Žena tam i přes zákaz chovu v nevyhovujících podmínkách chovala 11 štěňat, 10 dospělých psů, jednoho kocoura, dva křečky, jednoho potkana, tři šneky, dvě myši, pět králíků a 25 morčat. I tato zvířata skončila v útulcích.

