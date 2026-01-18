Trailer i titulní píseň k nové komedii Někdo to rád v Plzni už je na světě

Autor:
  8:59
Už na jaře vstoupí do kin komedie s názvem Někdo to rád v Plzni, která se natáčela přímo v západočeské metropoli. Za snímkem plným humorných příběhů stojí plzeňský rodák, režisér Martin Horský. Titulní píseň složil muzikant Michal Hrůza a nyní pracuje na další hudbě pro film.
Komedie Někdo to rád v Plzni už má svoji titulní píseň. Natáčela se na sklonku...

Komedie Někdo to rád v Plzni už má svoji titulní píseň. Natáčela se na sklonku léta přímo v centru Plzně, do kin vstoupí v dubnu. | foto: Regionální filmová kancelář PK

Komedie Někdo to rád v Plzni už má svoji titulní píseň. Do kin vstoupí v dubnu.
Komedie Někdo to rád v Plzni už má svoji titulní píseň. Natáčela se na sklonku...
Komedie Někdo to rád v Plzni už má svoji titulní píseň. Natáčela se na sklonku...
Komedie Někdo to rád v Plzni už má svoji titulní píseň. Natáčela se na sklonku...
18 fotografií

„Tak mi produkce schválila titulní píseň pro novou českou komedii Někdo to rád v Plzni,“ informoval na sociální síti tento týden zpěvák Michal Hrůza.

Romantická komedie se natáčela na sklonku léta přímo v srdci Plzně a je hvězdně obsazená. „Je to opravdu velmi vtipná komedie, kterou natočil Martin Horský a ve které uvidíte báječné herce Mirka Donutila, Jiřího Lábuse, Veroniku Freimanovou, Štěpána Kozuba, Marka Taclíka, Pavla Zedníčka, Simonu Lewandowskou a spoustu dalších skvělých herců a hereček,“ láká na novinku, která vstoupí do kin v dubnu, Michal Hrůza.

Můj nejkomediálnější film. Režisér hitu Ženy v běhu natáčí v Plzni snímek plný hvězd

Toho nyní ještě čeká spousta práce. Kromě titulní písně má teď s Janem Horáčkem měsíc na to, aby film „okořenili“ scénickou hudbou.

„Dneska jsme začali a ze zhruba třiceti míst máme dvě hotová... je to krásná práce, doufám, že film hudbou doplním ke všeobecné spokojenosti,“ přeje si Hrůza.

Komedie Někdo to rád v Plzni už má svoji titulní píseň. Do kin vstoupí v dubnu.
Komedie Někdo to rád v Plzni už má svoji titulní píseň. Natáčela se na sklonku léta přímo v centru Plzně, do kin vstoupí v dubnu.
Komedie Někdo to rád v Plzni už má svoji titulní píseň. Natáčela se na sklonku léta přímo v centru Plzně, do kin vstoupí v dubnu.
Komedie Někdo to rád v Plzni už má svoji titulní píseň. Natáčela se na sklonku léta přímo v centru Plzně, do kin vstoupí v dubnu.
18 fotografií

Snímek vypráví mozaiku humorných příběhů, které se stejně jako jejich protagonisté proplétají uličkami Plzně. Hrdinové různých věků, povah, profesí a zálib zde hledají štěstí, jen každý z nich trochu jinde a s jiným výsledkem. Někdo najde lásku, jiný nečekané přátelství, dalšímu něco dobrého přinese osudová věštba nebo padající hvězda.

Plzeňský rodák, scenárista a režisér Martin Horský řekl, že by filmem rád rozčeřil vody současné české romantické komedie. „Plzeňská odysea je směsicí příběhů plných nadsázky a humoru. Někdy třeba i ujetého a černého, pod kterým ale stále bije vřelé srdce,“ přiblížil zaměření snímku. Horský má na kontě divácky nejúspěšnější český film v novodobé historii Ženy v běhu.

Kromě katedrály svatého Bartoloměje se ve filmu objeví například ikonické záchodky na náměstí Republiky, Křižíkovy sady, ulice Bedřicha Smetany a Smetanovy sady, pivnice U Salzmannů… Natáčelo se také v krematoriu a v borské věznici.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Dívka se na školních toaletách pokusila o sebevraždu, oživovala ji učitelka

K nehodě u Kostěnic letěl vrtulník.

Záchranáři na Klatovsku v pátek zasahovali na jedné ze základních škol. Příčinou byla otrava jedné z žákyň. S informací jako první přišel server krimi-plzeň.cz, podle nějž se dívka na školních...

O byty v plzeňském mrakodrapu Sisters je velký zájem, cenu určuje patro i výhled

Zájem o byty v budovaných dvou věžích Sisters mají lidé nejen z Plzně, ale také...

Byty v budovaném plzeňském projektu Sisters, který se stane třetí nejvyšší obytnou stavbou v ČR, chtějí lidé z Plzně, západních Čech i z Prahy. Velký zájem je i o nebytové prostory. Dvě věže, vysoké...

VIDEO: Plzeňský nosorožec hitem internetu. V Polsku dováděl s nerovným soupeřem

Plzeňský nosorožec se v Polsku střetl s nerovným soupeřem

Samička nosorožce indického Maruška, která se narodila v Plzni, a již několik let žije v polské zoo, se stala hitem internetu. Ve výběhu na ni totiž ´zaútočil´ odvážný muntžak čínský, kterého...

Pro dětskou skupinu i občerstvení. V rekreační lokalitě stojí nová budova

U Košuteckého jezírka v Plzni už stojí zcela nová budova. Ta má sloužit dětské...

Trvalo to zhruba pět let a až v závěru minulého roku se podařilo dotáhnout do konce plány na lepší využití prostranství u plzeňského Košuteckého jezírka, kde v minulosti byla restaurace a po ní i...

Míst pro parkování neubude, slibuje Plzeň lidem ze Severního Předměstí

Mezi Gerskou a Manětínskou ulicí v Plzni se bude stavět. Nyní je tam například...

Značné obavy z úbytku parkovacích míst nebo obchodů vyvolaly na konci roku 2025 u části obyvatel plzeňského Severního Předměstí informace, že se chystá nová výstavba v území mezi Gerskou a...

Trailer i titulní píseň k nové komedii Někdo to rád v Plzni už je na světě

Komedie Někdo to rád v Plzni už má svoji titulní píseň. Natáčela se na sklonku...

Už na jaře vstoupí do kin komedie s názvem Někdo to rád v Plzni, která se natáčela přímo v západočeské metropoli. Za snímkem plným humorných příběhů stojí plzeňský rodák, režisér Martin Horský....

18. ledna 2026  8:59

Plzeňská zoo zažila čtvrtý nejúspěšnější rok, přišlo přes 490 tisíc návštěvníků

Vzácné mládě nosorožce indického dostalo jméno Apu ze seriálu Simpsonovi....

Zoologickou zahradu v Plzni navštívilo v loňském roce přes 490 tisíc návštěvníků. Je to ve srovnání s rokem 2024 o téměř 18 tisíc lidí více,a řadí se tak mezi prvních patnáct turistických cílů v...

17. ledna 2026  8:21

Bývalý kolega z ODS ho spojil s obchodem s chudobou, podnikatel žádal milion

Petr Štrunc (vpravo) a Roman Jurečko, kteří v minulosti patřili k nejvlivnějším...

Petr Štrunc a Roman Jurečko, kteří v minulosti patřili k nejvlivnějším členům plzeňské ODS, nyní proti sobě stojí před soudem. Podnikatel Petr Štrunc, který ODS opustil v roce 2013, se žalobou...

16. ledna 2026  16:02

Opilá žena spadla z paneláku na střechu kotelny, v nemocnici bojuje o život

Hasiči zachraňovali ženu, která spadla z panelového domu ve Třemošné u Plzně na...

Ve vážném stavu je pětačtyřicetiletá žena, která v noci na pátek spadla z panelového domu na střechu kotelny v Třemošné u Plzně. Hasiči museli použít výškovou techniku, aby zraněnou ženu snesli dolů....

16. ledna 2026  9:51

Standardní domácnost, psi vyhublí na kost, zaznělo u soudu. Manžele viní z týrání

Při odebírání původním majitelům byli oba dlouhodobě týraní psi kost a kůže....

S dvojicí obžalovanou z týrání psů pokračovalo ve čtvrtek líčení u plzeňského okresního soudu. Manželé je neočkovali, nezajišťovali jim dostatek jídla a vody, dva stafordští bulteriéři byli vyhublí...

15. ledna 2026  16:40

Opilec neprozradil, proč měl pořezané ruce a penis. Policie případ odložila

Policejní auto - Ilustrační snímek.

Policisté ukončili vyšetřování případu mladíka, kterého na začátku ledna ošetřovali na čerpací stanici ve Stříbře na Tachovsku. Byl pořezaný na ruce a penisu. Zraněný odmítl říct, co se mu stalo....

15. ledna 2026  15:17

Vloni ubylo tragických nehod. Přesto v západních Čechách zemřelo 48 lidí

Při tragické nehodě u Horního Slavkova zahynuli v pondělí večer tři lidé.

Na silnicích západních Čech během loňského roku policisté řešili přes sedm tisíc dopravních nehod. Dvě nejtragičtější mají jedno společné: za volant usedli mladí řidiči, kteří nezvládli auta v...

15. ledna 2026  9:36

Míst pro parkování neubude, slibuje Plzeň lidem ze Severního Předměstí

Mezi Gerskou a Manětínskou ulicí v Plzni se bude stavět. Nyní je tam například...

Značné obavy z úbytku parkovacích míst nebo obchodů vyvolaly na konci roku 2025 u části obyvatel plzeňského Severního Předměstí informace, že se chystá nová výstavba v území mezi Gerskou a...

14. ledna 2026  15:53

Tragédie na Klatovsku. Dva muži se v garáži otrávili plynem, zemřeli oba

Letecká záchranná služba Armády ČR v Líních u Plzně má pro převozy pacientů s...

Kriminalisté z Klatovska vyšetřují od úterý tragickou událost. V garáži u rodinného domu v obci Velešice zasahovali záchranáři u dvojice mužů, kteří se zřejmě otrávili oxidem uhelnatým. Staršího muže...

13. ledna 2026  15:54,  aktualizováno  14. 1. 15:02

Markovič mění Česko za Slovensko. V Plzni jeho role slábla, co ve Slovanu?

Taty Castellanos (vlevo) z Lazia padá po souboji s plzeňským Svetozarem...

Srbský obránce Svetozar Markovič přestoupil z Plzně do Slovanu Bratislava, s nímž podepsal smlouvu na čtyři a půl roku. Do Viktorie přišel v létě 2024 jako náhrada za Robina Hranáče. Západočeský...

14. ledna 2026  11:03

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Historicky cenná vodárna se dočká obnovy, město do ní investuje 180 milionů

Plzeň investuje 180 milionů korun do rekonstrukce objektu, kde v minulosti...

Záměr zahájit rekonstrukci objektu, kde v minulosti fungovala Puech-Chabalova filtrace vody, oznámila plzeňská radnice. Objekt v areálu Vodárny Plzeň patří městu. To jej od roku 2013 pronajímá...

14. ledna 2026  9:39

O byty v plzeňském mrakodrapu Sisters je velký zájem, cenu určuje patro i výhled

Zájem o byty v budovaných dvou věžích Sisters mají lidé nejen z Plzně, ale také...

Byty v budovaném plzeňském projektu Sisters, který se stane třetí nejvyšší obytnou stavbou v ČR, chtějí lidé z Plzně, západních Čech i z Prahy. Velký zájem je i o nebytové prostory. Dvě věže, vysoké...

13. ledna 2026  15:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.