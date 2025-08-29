Šéfka žalobců uspěla s dovoláním, soud musí znovu projednat útok nožem u baru

Nejvyšší soud nařídil Vrchnímu soudu v Praze, aby znovu rozhodl v kauze útoku před plzeňským barem. Za napadení soka nožem dostal pachatel v odvolacím řízení jen podmíněný trest. Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová s mírnějším postihem nesouhlasila a nyní uspěla s dovoláním.

„Nejvyšší soud (NS) zrušil rozsudek Vrchního soudu v Praze a přikázal mu, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl,“ uvedla mluvčí NS Gabriela Tomíčková. Plné odůvodnění zatím není dostupné.

Incident se odehrál v červenci 2023 pozdě v noci. Třiadvacetiletý Jindřich Sande nejprve slovně napadl barmanku, která jej kvůli inventuře nechtěla pustit dovnitř a obsloužit.

Když se jí zastal jiný muž, útočník se po něm ohnal nožem s devíticentimetrovou čepelí a způsobil mu mělkou ránu v levé části hrudi. Napadený instinktivně uskočil dozadu, což mohlo zabránit vážnějšímu zranění.

Podmínka za napadení nožem je málo, do případu zasáhla šéfka žalobců Bradáčová

Krajský soud v Plzni letos v lednu poslal pachatele na pět a půl roku do vězení za pokus o vraždu. Vrchní soud ale v dubnu rozsudek zrušil, čin překvalifikoval na ublížení a výtržnictví a trest snížil na 18 měsíců vězení s podmínečným odkladem na tři roky.

Konstatoval, že nikoliv každé bodnutí do hrudníku musí být pokusem o vraždu. V tomto případě prý šlo o slabé bodnutí a útočník se nesnažil oběť zabít.

„Závěry vrchního soudu jsou ve zjevném rozporu s obsahem důkazů provedených soudem prvního stupně,“ zdůraznila Bradáčová v dovolání. Poukázala na kamerové záznamy, které incident zachytily.

„Byla to pouze (patrně podvědomá) obranná reakce poškozeného, která zabránila možnému vzniku následku na zdraví, nikoli okolnosti spočívající na straně obviněného,“ uvedla Bradáčová.

„Prudký výpad zavíracím nožem proti levé části hrudníku je způsobilý způsobit závažná a život ohrožující poranění,“ pokračovalo dovolání. Každému průměrně disponovanému jedinci prý musí být zřejmé, že v části těla, na kterou útočník mířil, se nacházejí životně důležité orgány, tedy srdce a plíce.

