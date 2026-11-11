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Nová chlouba českých dálnic. Rozvadov má největší odpočívku v republice

Petr Ježek
  16:46
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Tři čtvrtě miliardy korun stálo kompletní přebudování a rozšíření dálničního parkoviště u hranice s Německem v Rozvadově. Vznikla tu tak největší dálniční odpočívka v České republice. Na obou stranách dálnice je dohromady 509 míst pro kamiony, 220 pro osobní auta, zastavit tam současně může i 23 autobusů nebo karavanů.

Na každé straně dálnice je navíc jedna plocha pro nadměrné náklady a také pro policii nebo silniční inspekci.

V neděli 15. listopadu, půjde po rozsáhlé modernizaci do provozu levá polovina odpočívky Rozvadov na dálnici D5, která byla od července kompletně uzavřena. (11. listopadu 2026)
V neděli 15. listopadu, půjde po rozsáhlé modernizaci do provozu levá polovina odpočívky Rozvadov na dálnici D5, která byla od července kompletně uzavřena. (11. listopadu 2026)
V neděli 15. listopadu, půjde po rozsáhlé modernizaci do provozu levá polovina odpočívky Rozvadov na dálnici D5, která byla od července kompletně uzavřena. (11. listopadu 2026)
V neděli 15. listopadu, půjde po rozsáhlé modernizaci do provozu levá polovina odpočívky Rozvadov na dálnici D5, která byla od července kompletně uzavřena. (11. listopadu 2026)
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Ve směru do Německa zvládly firmy přestavbu původního parkoviště v loňském roce, teď dokončují práce na odpočívce ve směru z Německa do vnitrozemí. Ta je větší, namísto původních 106 míst pro kamiony jich tu nově je 303.

„V průběhu neděle 15. listopadu bude nově otevřena odpočívka na příjezdu z Německa. Řidiči tu najdou potřebné zázemí, je tu vybudované například i dětské hřiště. Na druhé straně (ve směru do Německa) jsou dvě čerpací stanice, na právě otevírané odpočívce je zatím jedna, budování druhé se připravuje. V příštím roce se tu bude budovat takzvaný vítací objekt, ve kterém si přijíždějící řidiči budou moci v kioscích zakoupit dálniční známky, mýtné jednotky,“ uvedl dnes na odpočívce generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.

Pomoc kamioňákům. Na dálniční odpočívce u Rozvadova jich zaparkuje dvojnásobek

Vítací objekt vznikne z bývalé budovy odbavení, která jako jedna z mála zůstala z původního dálničního přechodu. Tím první auta projela před 29 roky.

I když dnes po poledni lehce pršelo, dělníci například dosazovali na stožáry lampy osvětlení či kamery sledující prostor. Navigační cedule s informacemi o volných místech jsou už osazené. Technici na zrekonstruované benzince odstraňovali ochranné folie z nově instalovaných čerpacích stojanů.

Vedoucí oblasti společnosti Strabag Milan Krbec řekl, že se na stavbě dělalo i 15 hodin denně sedm dnů v týdnu. „Měli jsme tu i vlastní recyklační linku, asi 90 procent vybouraných původních hmot jsme v naší betonárce zase použili, například do spodních betonů. Je tu výborný tým lidí, od hlavního stavbyvedoucího Milana Vitáka, bez Zdeňky Škardové by nefungovaly na tak velkou stavbu návozy materiálů,“ vysvětloval Krbec.

Kvůli inflaci a navýšení cen materiálů v posledních dvou letech bude nakonec celková suma za přestavbu odpočívky asi o 100 milionů vyšší, než bylo ve smlouvě. V této sumě jsou i tři parkovací místa navíc, navíc je kolem odpočívky oplocení nebo upravené křižovatky odpočívky.

U Rozvadova se staví největší odpočívka v Česku, benzinka i další služby fungují

Libor Čihák ze společnosti Suptel řekl, že na každé z obou odpočívek museli natáhnout kolem čtyř kilometrů vodičů, v podzemí je překvapoval beton i v místech, kde vůbec neměl být. „Tahle stavba byla pro nás všechny velká výzva. Každý z nás jsme občas zařvali do lesa, že jsme tu neměli být. To je už za námi. Podle mě je výsledek krásný, vše se zvládlo včas,“ podotkl Čihák.

Pro stavbaře byli nakonec největším problémem řidiči, kteří nerespektovali zákazy vjezdu a s osobními auty i s kamiony se za každou cenu cpali do staveniště.

I přes dokončení největší dálniční odpočívky v ČR stále chybí stovky odstavných míst pro kamiony u dálnic. Proto řidiči, kteří musejí dodržovat bezpečnostní přestávky, parkují i přímo na dálničních nájezdech a výjezdech, což je podle odborníků velmi nebezpečné. Kamioňáci ale argumentují, že nemají kde jinde zastavit.

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